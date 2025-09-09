Itt az új iPhone!

Az Apple kedden bemutatta új, vékonyabb iPhone „Air” modellt, amely vadonatúj processzorral érkezik, valamint az iPhone 17-et, a vállalat zászlóshajójának legfrissebb kiadását.

Az éves termékbemutató sztárja az iPhone Air, amelyről az Apple azt mondta, hogy a valaha készült legtartósabb iPhone.

A vállalat szerint az alapmodell iPhone 17 fényesebb, karcállóbb kijelzőt kap, valamint az új A19 processzort, amely 3 nanométeres gyártási technológiával készül, és javított mesterségesintelligencia-funkciókat tesz lehetővé a készüléken.

Az iPhone 17 emellett jobb előlapi kamerát is kap, új érzékelővel, amely a vízszintes szelfiket szebb megjelenésűvé teszi.

Az új modell egy nagyobb, 6,3 hüvelykes kijelzőt kapott, amely immár 120 Hz-es ProMotion frissítési rátával működik. A Verge szerint a készülék néhány frissített színváltozatban érkezik, de alapvetően megőrizte az iPhone 16 dizájnját.

A legnagyobb újdonságok a kameráknál találhatók. Az iPhone 17 hátlapján egy 48 megapixeles „dual fusion” rendszer debütál, amely egyesíti a fő- és a telefotó kamera képességeit. Alapértelmezett felbontása 24 megapixel, ami helytakarékosabb, kisebb fájlméretet eredményez, miközben 2x optikai minőségű zoomot is kínál. Emellett egy 48 megapixeles ultraszéles kamera is helyet kapott, amely négyszer nagyobb felbontást biztosít az iPhone 16-hoz képest.

Az előlapi kamera is megújult: egy 12 megapixeles Center Stage szenzor került bele, amely kétszer akkora, mint az előző generációban. Érdekessége, hogy immár négyzet alakú szenzorral működik, így a felhasználók minőségi fekvő módban is készíthetnek szelfiket anélkül, hogy el kellene forgatniuk a telefont. A kamera alkalmazásban egyetlen érintéssel lehet váltani portré és fekvő mód között, és bővíthető a látómező.

A kijelző szintén előrelépett: a 6,1 hüvelykes OLED panel helyét egy 6,3 hüvelykes, vékonyabb kávával rendelkező képernyő vette át. A korábbi 60 Hz-es képfrissítés helyét egy adaptív, 120 Hz-es ProMotion kijelző váltotta, amely korábban csak a Pro modellek sajátja volt. Az iPhone 17 kijelzője elérheti a 3000 nites csúcsfényerőt – ez minden idők legfényesebb iPhone-kijelzője az Apple szerint.

Az iPhone 17 alapmodelljének 256 gigabájtos változata 799 dollárról indul, ami megegyezik az előző, 16-os iPhone ugyanekkora kapacitással rendelkező modelljének árával, de a 17-esben dupla tárhely van.

Az iPhone 17 Pro 256 gigabájtos verziója 1 099 dollárról indul, ugyanannyiba kerül, mint a tavalyi modell azonos tárolóval, ám a kisebb, 999 dolláros kapacitású változat lehetősége már nem elérhető, mint a 16 Pro esetében.

Az Apple új verziót mutatott be az AirPods Pro vezeték nélküli fülhallgatóból, valamint egy vérnyomásmérőt az Apple Watch legfrissebb kiadásában.

Az új AirPods Pro 3 valós idejű nyelvfordítást kínál. Az Apple szerint, ha a beszélgetés mindkét résztvevője az új AirPods Pro 3-at viseli, a fülhallgatók közel valós időben fordítják a párbeszédet.

Az új AirPods ára 249 dollár lesz – megegyezik az előző generációéval –, és szeptember 19-én kerül piacra.

A vérnyomásmérő funkció még hatósági engedélyre vár – közölte a cég. Az óra nem fogja minden magas vérnyomásos esetet észlelni, de az Apple szerint 1 millió embernek segíthet, és 150 országban teszi majd elérhetővé.

Az órák ára sem emelkedik: az SE továbbra is 249 dollárba kerül, a Series 11 ára 399 dollár lesz, míg a nagyobb Ultra modell 799 dollárról indul – ugyanannyiról, mint elődjeik.

