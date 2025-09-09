Mélyebb a német autóipar válsága, mint eddig gondoltuk, és ez még csak a kezdet

A német autóipar jelenleg mély gazdasági és strukturális válságban van: a termelés folyamatosan csökken, a foglalkoztatás rekordveszteségeket szenved, és az új jövőorientált munkahelyek megteremtése messze elmarad a kiesés sebességétől. A regionális egyenlőtlenségek fokozódnak, különösen azokban a központokban, ahol a hagyományos gyártás dominál. Bár az ágazat igyekszik alkalmazkodni az elektromobilitás és digitalizáció felé, ezek a törekvések jelenleg még nem elegendőek a strukturális válság ellensúlyozására, állapítja meg a Institut der deutschen Wirtschaft a legfrissebb tanulmányában.