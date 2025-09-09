Mélyebb a német autóipar válsága, mint eddig gondoltuk, és ez még csak a kezdet

Krízis a német autóiparban – drasztikus csökkenés és bizonytalan jövő
A 341 milliárd eurós hozzáadott érték és a 3,2 millió főt foglalkoztató iparág két fő struktúrális és egy konjunkturális válsággal szembesül:
- Technológiai átalakulás: az elektromos, automatizált és hálózatba kapcsolt (connected) járművek térhódítása ugyan ígéretesnek tűnik, ám a német gyártók kínai piaci részesedése ezekben az új energiás járművek kategóriájában mindössze 5%, miközben az összpiaci részesedésük 22 % körüli.
- A gyártás eltolódása a „local-for-local” modell felé: 2014 óta 26%-kal, 3,2 millióra csökkent a Németországból exportált járművek száma, eközben a külföldi termelés 7,1%-kal, 10 millióra nőtt. Ez a hazai beszállítókra jelentős nyomást helyez.
- A globális autógyártás sem mutat javuló trendet: miközben 2017-ben még 73,5 millió jármű készült világszerte, addig 2024-ben ez a szám 67,7 millióra esett vissza – a piac talpra állása tehát lassú.
Mindez együtt drámai termeléscsökkenést eredményezett Németországban is: 2014-ben még 5,6 millió autót gyártottak, de 2024-re ez 4,1 millióra zsugorodott, vagyis 27,4 %-kal kevesebb jármű készült.
Munkahelyek: tömeges megszűnés és kilátástalan átmenet
A foglalkoztatás súlyos válságban van. Az elmúlt években már 55 000 munkahely szűnt meg az autóiparban, miközben az ágazatban dolgozók létszáma 5,7 %-kal csökkent, az országos feldolgozóipari átlag 3,7 %-os csökkenésével szemben.
