Mi marad a kripto- és MI-lufik kidurranása után?

A tőke ellátási láncát napjainkban három jelenség torzítja. Az első kettő spekulatív buborék, amelyek – az elmúlt 400 év hasonló epizódjaihoz hasonlóan – a pénzügyi szférából átterjedhetnek a reálgazdaságra. A harmadik pedig az állam által okozott, példa nélküli sokk, amely a már eleve összetett politikai gazdaságon belül példátlan szerepet követel magának.
Az amerikai innovációs ellátási lánc a második világháború idején alakult ki, majd három generáción keresztül fejlődött. A készpénz a szövetségi intézményektől az egyetemekhez áramlott, ahol tudományos kutatásokat és technológiai újításokat finanszírozott. Az egyetemek pedig továbbító szíjként működtek a kereskedelmi gazdaság felé: szellemi tulajdonukat licencelték a már működő vállalatoknak, és különösen a kockázati tőkével támogatott startupoknak. Ám Donald Trump visszatérése az elnöki székbe megzavarta ezt a rendszert, amely generációkon át az Egyesült Államok globális tudományos és technológiai vezető szerepének alapját jelentette.
Lufi-veszély
Először vegyük szemügyre a buborékokat. A pénzpiacok – mind a köz, mind a magánszektorban – jelenleg két párhuzamos spekulációs láz jeleit mutatják, az egyik a kriptoeszközökben, a másik az MI-vel kapcsolatos cégek részvényeiben.
