Törökországban tárgyal Jászai Gellért
Jászai Gellért, a 4iG elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete törökországi hivatalos látogatása második napján több kiemelt szereplővel és intézménnyel folytatott megbeszéléseket a védelem, az űrkutatás és a technológia területén. A magyar delegációban Mátis Viktor, Magyarország ankarai nagykövete, valamint a 4iG Space and Defence Technologies szakértői vettek részt - derül ki a LinedIn-en közzétett posztból.

A program során Jászai Gellért tárgyalásokat folytatott Ahmet Akyolal az Aselsan, a török védelmi ipari vállalat vezérigazgatójával.

A megbeszélés középpontjában a kutatás és fejlesztés közös megközelítése, a lehetséges közös fejlesztési és gyártási tevékenységek, valamint a szélesebb körű stratégiai együttműködés feltárása állt.

Az Aselsan Törökország egyik meghatározó védelmi ipari vállalata, amelyet 1975-ben alapítottak az ország katonai kommunikációs rendszereinek fejlesztésére. A társaság ma már széles portfólióval rendelkezik, többek között elektronikai, radar-, kommunikációs, fegyverrendszerek és dróntechnológiák területén. Nemzetközi szinten is elismert szereplő, amely számos partnerországgal működik együtt kutatás-fejlesztési és gyártási projektekben.

Ezt követően Jászai Gellért átfogó megbeszélést folytatott Mehmet Fatih Kacır ipari és technológiai miniszterrel, a tárgyalás során a felek a közös technológiai együttműködési lehetőségeket vizsgálták az űr- és műholdprogramok, védelmi technológiák és tengeralatti adatkábel-összeköttetések területén.  A program a Török Űrügynökség (TUA) elnökével Yusuf Kıraç-al továbbá Ömer Fatih Sayan közlekedési és infrastrukturális miniszterhelyettessel folytatódott. A megbeszéléseken szó esett többek között közös űrkutatási projektekről, holdprogramról és emberes űrrepülési tervekről, valamint a távközlés területén folytatott együttműködési lehetőségekről is.

A nap folyamán Törökország védelmi iparának központi irányító és fejlesztő hivatala „SSB – Savunma Sanayii Başkanlığı” szervezésében a legnagyobb űr- és védelmi ipari vállalatok -  köztük az OTOKAR, a ROKETSAN és a Turkish Aerospace – mutatták be legújabb fejlesztéseit a magyar delegációnak. A megbeszélések során számos ígéretes lehetőség merült fel a magyar ökoszisztémával való együttműködésre és jövőbeli közös fejlesztésre.

A 4iG folyamatosan építgeti védelmi és űripari üzletágát, az elmúlt egy évben bejelentések sorát tette:

  • Februárban a lengyel Creotech Instruments űripari vállalattal írt alá megállapodást a 4iG leányvállalata űripari együttműködési lehetőségekről, amivel európai űripari programokat céloznak.
  • Szintén februárban a 4iG űripari leányvállalata és a CPI Vertex Antennentechnik szerződést írt alá a cég műholdprogramjához (HUSAT) kapcsolódóan. A szerződés antennák beszerzéséről és telepítéséről szól két magyarországi műholdas földi állomáson. A megállapodás kulcsfontosságú mérföldkő, hiszen ez az első nagy beszállítói szerződés a HUSAT műholdas ökoszisztéma megvalósítása felé vezető úton.
  • Áprilisban szándéknyilatkozatot írt alá a 4iG védelmi ipari leányvállalata és az egyesült arab emírségekbeli EDGE Group űripari és drónipari területeken együttműködési lehetőségekről.
  • Talán a legnagyobb volumenű bejelentés az volt, hogy a 4iG veheti meg a magyar állam hadiipari érdekeltségeinek nagy részét. A kritikus infrastruktúra, mint a hadiipari ingatlanok, gyárak, üzemek állami tulajdonban maradnának, illetve jogszabályok garantálják, hogy a továbbiakban is rendelkezésre álljanak az államnak a védelmi kapacitások, míg az üzemeltetést és a nemzetközi megrendeléseket a 4iG biztosítaná. Az újonnan létrejövő vállalatban, ami az N7 Defence nevet viseli, a 4iG 75 százalékos részesedéssel rendelkezik a tervek szerint.
  • Júliusban a 4iG SDT Zrt. és a Kazakhstan Gharysh Sapary állami űripari vállalat előzetes megállapodást írt alá.
  • A 4iG leányvállalata előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást írt alá a HeliControl Kft. 63 százalékos üzletrészének megszerzéséről.
  • Tegnap pedig a 4iG megállapodást kötött a Rába többségi részesedésének megvásárlásáról.

Ezek mellett Jászai Gellért meghatalmazott nagykövetként világszerte folytat tárgyalásokat, többek között járt a Pentagonban, a Lockheed Martinnál és a SpaceX-nél is, most pedig Törökországban.

Címlapkép forrása: Portfolio

