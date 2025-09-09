  • Megjelenítés
FONTOS Európa átveheti az USA szerepét, de ehhez komoly reformokra van szükség
Tovább száguldanak a magyar tőzsde sztárjai
Tovább száguldanak a magyar tőzsde sztárjai

Portfolio
Az ázsiai tőzsdéken többnyire esést láthatunk kedd reggel, ezt követően Európában óvatos emelkedést láthatunk. A francia börze emelkedik azt követően, hogy kormányválság alakult ki az országban. Idehaza is jó a hangulat, a hétfői kereskedés után kedden is raliznak a Rába részvényei, miután a 4iG többségi részesedést szerez a vállalatban.

Idehaza az augusztusi inflációs adatra volt érdemes figyelni reggel, míg külföldön az amerikai munkaerőpiaci adatok éves revíziójára figyelnek a befektetők. Utóbbi különösen azért fontos, mivel az elmúlt hónapokban nagyon rossz számok érkeztek az Egyesült Államok munkaerőpiacáról.
Tépik az Épduferrt

Az Épduferr árfolyama már 11,5 százalékos pluszban van kedd délután.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az elmúlt hetek nagy forgalmát követően most viszonylag alacsony forgalom mellett megy a kereskedés a részvénnyel. A nap eddigi részében alig több mint 66,9 millió forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei.

epduferrr

Megy tovább a 4iG és a Rába

A 4iG árfolyama 2,6, a Rábáé pedig 3,5 százalékos emelkedésben van kedd délután.

A két cég árfolyama azt követően kezdett meredek emelkedése, hogy hétfőn bejelentésre került, hogy a 4iG többségi részesedést szerez a Rábában.

Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába

Befektetők figyelem! Itt van, mit tervez a 4iG a Rábával

Gigantikus felvásárlás jön a stratégiai fontosságú iparágban

Az amerikai Anglo American és a kanadai Teck Resources két diverzifikált, széleskörű bányászati tevékenységet folytató nagyvállalat - a két cég egyesülésével rövidesen 50 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú bányászati óriásvállalat jön létre, amely jelentős szereplő lesz a globális rézbányászat piacán - jelentette a Financial Times.

Gigantikus felvásárlás jön a stratégiai fontosságú iparágban
Befektetők, figyelem: akár 60 százalékkal is többet érhet ez a részvény

Miközben a piaci szereplők a pénteki munkaerőpiaci adatokat és az idénre árazott immáron három amerikai kamatvágás potenciális hatásait árazzák a tőzsdéken több izgalmas, under the radar befektetés is feltűnt, melyek különösen vonzóak lehetnek, márcsak abból a szempontból is, hogy a nagypapírok igencsak elhúztak és történelmi csúcsok közelében vannak. A Morgan Stanley elemzői most egy olyan részvényt mutattak, amely akár 60 százalékot is emelkedhet rövid időn belül.

Befektetők, figyelem: akár 60 százalékkal is többet érhet ez a részvény
A BYD szerint vérengzés jön a kínai autógyártóknál

A BYD szerint mintegy 100 autógyártónak kell elhagynia a kínai piacot, miután Peking fellép az agresszív árkedvezmények ellen. A világ legnagyobb elektromos járműgyártója szerint a túlzott gyártási kapacitás és az árháborúk fenntarthatatlanná teszik a jelenlegi piaci helyzetet - írta a Financial Times.

A BYD szerint vérengzés jön a kínai autógyártóknál
Csökkent a francia ipar

A francia ipari termelés júliusban 1,1 százalékkal csökkent, ami rossz kezdetet jelent a negyedévnek, különösen a héten kialakult kormányválság fényében - közölte a Bloomberg.

Csökkent a francia ipar
Többnyire kis pluszok

A nyitást követően a vezető európai részvényindexek közül az angol FTSE 0,1 százalékos pluszban, a német DAX pedig 0,1 százalékos mínuszban van.

A francia CAC index eközben a kormányválság hírére mintegy 0,3 százalékot emelkedett.

Ralizik tovább a Rába

A Rába árfolyama már 4,1 százalékos pluszban van azt követően, hogy tegnap 18 százalékot emelkedtek a cég részvényei.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az emelkedés oka, hogy a 4iG többségi részesedést szerez a vállalatban. A 4iG árfolyama eközben 0,9 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az OTP vezeti a blue chipek emelekdését

A BUX 0,4 százalékos pluszban van már. A blue chipek közül az OTP 0,7, a Richter 0,2, a Mol és a Richter pedig egyaránt 0,1-0,1 százalékos pluszban vannak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Bemondta a Bank of America, hogy állnak ebben a negyedévben

A Bank of America befektetési banki díjbevételei 10-15 százalékkal növekedhetnek a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest Alastair Borthwick pénzügyi igazgató hétfői bejelentése szerint - írja a Reuters.

Bemondta a Bank of America, hogy állnak ebben a negyedévben
Emelkedéssel kezd a magyar tőzsde

A BUX index 0,2 százalékot pluszban nyitott kedd reggel az inflációs adat közzététele után.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Forradalmi javaslat: megszűnhetnek a negyedéves gyorsjelentések Amerikában

Több mint öt évtizede már, hogy minden negyedévben közzé kell tenniük pénzügyi beszámolóikat az amerikai tőzsdei cégeknek. Egy új javaslat azonban alapjaiban írhatja át ezt a rendszert. A Long-Term Stock Exchange (LTSE) a Wall Street Journal értesülései szerint a tőzsdefelügyelethez (SEC) fordul annak érdekében, hogy a vállalatok számára opcionálissá tegyék a negyedéves jelentéstételt, és bevezessék a féléves közzétételt.  

Forradalmi javaslat: megszűnhetnek a negyedéves gyorsjelentések Amerikában
Megjött a várva várt adat - Mit csinál a forint?

Augusztusban 4,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Előzetesen az elemzők pont ezt várták, vagyis a nyár végi árfolyamatok nem okoztak meglepetést. A forint az adatot éves csúcsa közelében várja, de a piacokat ma a francia események is mozgathatják, miután François Bayrou miniszterelnök elvesztette a bizalmi szavazást.

Megjött a várva várt adat - Mit csinál a forint?
Itt a friss inflációs adat!

Augusztusban 4,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Előzetesen az elemzők pont azt várták, hogy a júliusi inflációval megegyező mértékű, 4,3%-os inflációról számol be a Központi Statisztikai Hivatal, vagyis a nyár végi árfolyamatok nem okoztak meglepetést.

Itt a friss inflációs adat!
Törökországban tárgyal Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete törökországi hivatalos látogatása második napján több kiemelt szereplővel és intézménnyel folytatott megbeszéléseket a védelem, az űrkutatás és a technológia területén. A magyar delegációban Mátis Viktor, Magyarország ankarai nagykövete, valamint a 4iG Space and Defence Technologies szakértői vettek részt - derül ki a LinedIn-en közzétett posztból.

Törökországban tárgyal Jászai Gellért
Jól manőverezett a világ legrégebbi bankja, övé lehet a nagy rivális

A Monte dei Paschi di Siena (MPS) megszerezte a Mediobanca részvényeinek 62%-át, ami jelentős változásokat hoz az olasz pénzügyi szektorban, és várhatóan Alberto Nagel vezérigazgató távozásához vezet - írja a Reuters.

Jól manőverezett a világ legrégebbi bankja, övé lehet a nagy rivális
Ezt biztos nem teszik ki az ablakba a Teslánál

A Tesla piaci részesedése az Egyesült Államokban közel nyolcéves mélypontra esett augusztusban, amikor a vevők az egyre szélesedő kínálatból választhatnak, miközben a Tesla kezd a háttérbe szorulni öregedő kínálatával - derül ki a Cox Automotive kutatócég előzetes adataiból.

Ezt biztos nem teszik ki az ablakba a Teslánál
Itt a hivatalos ajánlat: ellenséges bankfelvásárlás indulhat Európa nyugati felén

A BBVA spanyol nagybank hivatalosan is elindította 14,8 milliárd eurós ellenséges felvásárlási ajánlatát a versenytárs Sabadell bank részvényeire. Elemzők szerint az ajánlott ár emelésére lehet szükség, mivel Sabadell részvényei már meghaladták az eredeti ajánlati árat.

Itt a hivatalos ajánlat: ellenséges bankfelvásárlás indulhat Európa nyugati felén
Valami olyan történik az arannyal, amire az 1970-es évek óta nem volt példa

A rossz amerikai gazdasági adatok és a Federal Reserve függetlenségével kapcsolatos aggályok közepette történelmi csúcsra ért kedd reggel az arany árfolyama. Ráadásul most valami olyan történik a nemesfémmel, amire az 1970-es évek óta nem volt példa.

Valami olyan történik az arannyal, amire az 1970-es évek óta nem volt példa
Politikai elfogultság a bankoknál: Trump odalépett, a felügyelet máris intézkedik

Az amerikai bankfelügyelet új irányelveket vezetett be a politikai vagy vallási alapú bankszámla-megszüntetések megakadályozására, miután Donald Trump elnök arra utasította a felügyeleti szerveket, hogy vizsgálják meg a bankok politikai elfogultságát - írja a Reuters.

Politikai elfogultság a bankoknál: Trump odalépett, a felügyelet máris intézkedik
Óriási befektetés rázza fel a mesterséges intelligencia piacát

Az ASML 1,3 milliárd eurós befektetéssel válik a Mistral AI fő részvényesévé, miközben stratégiai partnerséget is kötnek a mesterséges intelligencia technológiák fejlesztésére.

Óriási befektetés rázza fel a mesterséges intelligencia piacát
Kis mozgásokkal indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,63 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,88 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,24 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,03 százalékot eshet, míg a FTSE 0,14 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,11 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,16 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,18 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma jön magyar oldalról a hét legfontosabb adata, az augusztusi infláció. Nagy kérdés, hogy július után tud-e folytatódni az infláció mérséklődése. Nemzetközi fronton francia ipari termelés érkezik, de ami igazán érdekli a befektetőket, az az amerikai munkaerőpiaci adatok éves revíziója. A korábbi években masszív lefelé irányuló revíziók voltak, és az elmúlt hónapok alapján idén sem várható kellemes meglepetés. Mivel a múlt pénteki munkaerőpiaci adat után elfogyott a tőzsdei emelkedés ereje, a csütörtöki inflációs adat mellett erre figyelnek leginkább a befektetők.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,2 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 38,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 514,95 0,3% -0,1% 3,0% 7,0% 12,8% 65,5%
S&P 500 6 495,15 0,2% 0,5% 1,7% 10,4% 20,1% 94,9%
Nasdaq 23 762,3 0,5% 1,5% 0,6% 13,1% 29,0% 114,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 43 643,81 1,5% 3,4% 4,4% 9,4% 19,9% 87,5%
Hang Seng 25 633,91 0,8% 0,1% 3,1% 27,8% 46,9% 4,1%
CSI 300 4 467,57 0,2% -1,2% 8,8% 13,5% 38,3% -4,8%
Európai részvényindexek              
DAX 23 807,13 0,9% -1,0% -1,5% 19,6% 30,1% 83,6%
CAC 7 734,84 0,8% 0,3% -0,1% 4,8% 5,2% 55,5%
FTSE 9 221,44 0,1% 0,3% 1,4% 12,8% 12,7% 55,5%
FTSE MIB 41 723,69 0,3% -1,6% 0,2% 22,0% 25,3% 115,3%
IBEX 15 002,2 1,0% 0,4% 1,2% 29,4% 34,3% 115,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 102 973,7 -0,2% -0,7% -1,3% 29,8% 42,4% 193,9%
ATX 4 646,82 1,1% 0,0% -1,6% 26,9% 29,7% 109,5%
PX 2 284,77 0,0% 0,6% 0,0% 29,8% 43,5% 152,8%
Magyar blue chipek              
OTP 29 940 -0,5% 0,1% -1,6% 38,0% 63,6% 191,0%
Mol 2 880 -0,7% -1,8% -3,9% 5,5% 8,9% 75,2%
Richter 10 380 1,1% -0,9% -1,0% -0,2% -2,1% 41,2%
Magyar Telekom 1 882 -0,8% -2,9% 3,5% 47,7% 83,4% 424,2%
Nyersanyagok              
WTI 62,6 0,6% -2,7% -3,6% -13,6% -8,7% 70,3%
Brent 65,53 0,0% -3,9% -1,7% -12,3% -8,5% 64,4%
Arany 3 645,61 1,7% 4,8% 7,5% 38,9% 45,0% 89,2%
Devizák              
EURHUF 393,4500 0,2% -0,4% -0,5% -4,4% -0,2% 9,8%
USDHUF 334,9937 0,1% -0,6% -1,2% -15,7% -5,5% 10,2%
GBPHUF 452,8301 0,0% -0,9% -0,9% -9,0% -2,9% 14,9%
EURUSD 1,1745 0,1% 0,3% 0,8% 13,4% 5,6% -0,4%
USDJPY 147,0800 0,0% -0,1% -0,5% -6,4% 3,3% 38,8%
GBPUSD 1,3535 0,1% -0,1% 0,7% 8,1% 2,7% 3,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 112 098 1,3% 2,6% -3,9% 18,8% 107,8% 1 007,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,03 -1,1% -4,2% -5,6% -11,9% 8,4% 489,4%
10 éves német állampapírhozam 2,6 -0,8% -4,0% -2,0% 9,8% 23,0% -626,6%
10 éves magyar állampapírhozam 7,15 -0,7% -0,4% 2,1% 8,0% 14,2% 194,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
