Új AirPods Pro és vérnyomásmérős Apple Watch érkezett

Az Apple bemutatta az új AirPods Pro 3 vezeték nélküli fülhallgatóját és az Apple Watch vérnyomásmérő funkcióját egy olyan eseményen, ahol várhatóan egy új, vékonyabb iPhone is debütál.

Az új AirPods Pro 3 élő nyelvi fordítási funkcióval rendelkezik. Ha mindkét beszélgetőpartner az új modellt viseli, a fülhallgatók közel valós időben fordítják le a beszélgetéseket.

Az új AirPods ára 249 dollár lesz, megegyezve az előző generáció árával, és szeptember 19-től lesz elérhető.

Az Apple Watch vérnyomásmérő funkciója még szabályozási jóváhagyásra vár. Bár az óra nem észlel minden magas vérnyomásos esetet, a vállalat szerint

várhatóan egymillió embert értesít majd, és 150 országban lesz elérhető.

A vállalat hamarosan bemutatja új iPhone-kínálatát, beleértve egy vékonyabb "Air" modellt, amely előfutára lehet a jövő évi összehajtható telefonnak. Ez a karcsúsított telefon várhatóan az esemény fő attrakciója lesz.

Az iPhone Air a Samsung Electronics Galaxy S25 Edge modelljével fog versenyezni. Elemzők szerint ez lehet a lépcsőfok a Samsung összehajtható telefonjaival való versenyhez, amelyek már a hetedik generációnál tartanak. Az összehajtható telefon különösen fontos az Apple számára a kínai piacon, ahol a fogyasztók kedvelik ezeket a készülékeket, és ahol a vállalat piaci részesedést veszített.

Az esemény Donald Trump amerikai elnök által elindított globális kereskedelmi átrendeződés közepette zajlik, az Apple becslése szerint a vámok több mint 1 milliárd dollárjába kerülnek a jelenlegi pénzügyi negyedévben.

Az elemzők figyelik, hogy a vállalat emeli-e az iPhone-ok árát, vagy más módon kompenzálja a vámköltségeket.

Az új iPhone-ok várhatóan jelentős Siri-frissítés nélkül érkeznek, mivel az Apple virtuális asszisztensének fejlesztését jövőre halasztotta. Közben az elemzők figyelik, hogy az Apple, amely a ChatGPT-t létrehozó OpenAI-jal kötött partnerséget bizonyos mesterséges intelligencia funkciók működtetésére, bővíti-e AI-partnereinek körét a megújult Siri érkezése előtt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images