A legendás Bayraktar drónok gyártójával tárgyalt Jászai Gellért
A legendás Bayraktar drónok gyártójával tárgyalt Jászai Gellért

Portfolio
Jászai Gellért, a 4iG elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete további eredményes tárgyalásokat folytatott olyan intézmények vezetőivel, amelyek meghatározó szerepet játszanak a török gazdaság, technológia és innováció fejlődésének alakításában. A találkozók a látogatás záróakkordját jelentették, amelyek során stratégiai partnerségi lehetőségeket vizsgáltak a felek – derül ki Jászai Gellért LinkedIn-en közzétett posztjából.
Isztambulban Arda Ermuttal, a Török Nemzeti Vagyonalap (Türkiye Wealth Fund, TWF) vezérigazgatójával és igazgatósági tagjával tárgyalt Jászai Gellért. A több mint 300 milliárd dollárnyi eszközt kezelő alap kulcsszerepet játszik Törökország gazdasági fejlődésében, különösen az energia-, az infrastruktúra-, a technológiai és a pénzügyi szektorban. A megbeszélések középpontjában a digitális infrastruktúrák, a távközlés és az innovatív befektetések közös lehetőségei álltak.

Ankarában a delegáció egyeztetett Orhan Aydınnal, a TÜBİTAK – a Török Tudományos és Technológiai Kutatási Tanács – elnökével is. A szervezet meghatározó szereplője a török innovációs és kutatási életnek, és különösen az űrkutatás, a védelmi technológiák, valamint a digitalizáció terén tölt be vezető szerepet. A szakmai megbeszélések során a magyar fél a hosszú távú kutatás-fejlesztési és termékfejlesztési együttműködések lehetőségeit vizsgálta.

A küldöttség tárgyalást folytatott Haluk Bayraktarral, a világ egyik legelismertebb dróngyártója, a Baykar vállalatcsoport vezérigazgatójával is. A Baykar Törökország egyik legismertebb védelmi ipari vállalata, amely elsősorban pilóta nélküli repülőgépek (UAV, drónok) fejlesztésével és gyártásával vált nemzetközileg elismertté. Termékeik – köztük a Bayraktar TB2 és az Akinci – meghatározó szerepet töltenek be a modern haditechnológiában, és számos ország hadereje alkalmazza őket.

Törökországban tárgyal Jászai Gellért

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Üzlet
Nagy forgalommal emelkedik a 4iG árfolyama
