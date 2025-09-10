Állami intézmenyek informatikai rendszerét hackelte meg egy tinédzser

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsítja a tizenévest, aki a közlemény szerint

állami intézmények informatikai rendszerét hackelte meg.

A rövid közlemény további részleteket nem árult el az esetekről.

Néhány évvel ezelőtt nagy port kavart, amikor egy fiatal, 18 éves hacker talált sérülékenységet a BKK rendszerén. Ő egy hibát kihasználva 50 forintra módosította a havi Budapest bérlet árát, majd nem sokkal később jelentette is az esetet a BKK-nak.

Egy másik esetben a Magyar Telekomot hackelte meg egy fiatal férfi, ő is jelentette tettét a cégnek, és azt kérte, alkalmazzák informatikusként. Ám ehelyett a cég feljelentette, a Szolnoki Törvényszék jogerősen 600 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a férfit.

