Állami intézmenyek informatikai rendszerét hackelte meg egy tinédzser
Állami intézmenyek informatikai rendszerét hackelte meg egy tinédzser

Portfolio
Állami intézmények informatikai rendszerét hackelte meg egy tinédzser - írja a Police.hu. A csalásokról és a kiberbiztonságról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsítja a tizenévest, aki a közlemény szerint

állami intézmények informatikai rendszerét hackelte meg.

A rövid közlemény további részleteket nem árult el az esetekről.

Néhány évvel ezelőtt nagy port kavart, amikor egy fiatal, 18 éves hacker talált sérülékenységet a BKK rendszerén. Ő egy hibát kihasználva 50 forintra módosította a havi Budapest bérlet árát, majd nem sokkal később jelentette is az esetet a BKK-nak.

Egy másik esetben a Magyar Telekomot hackelte meg egy fiatal férfi, ő is jelentette tettét a cégnek, és azt kérte, alkalmazzák informatikusként. Ám ehelyett a cég feljelentette, a Szolnoki Törvényszék  jogerősen 600 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a férfit.

Feltörtek a hackerek egy vagyonkezelési startupot

Gyenge jelszó miatt sikerült orosz kiberbűnözőknek átvenni egy stratégiai létesítmény irányítását

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

