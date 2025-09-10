  • Megjelenítés
Brutális forgalommal rángatják a 4iG-t
Üzlet

Brutális forgalommal rángatják a 4iG-t

Portfolio
Nagy forgalommal rángatják a 4iG részvényeit a mai kereskedésben, amit több tényező is befolyásol.
update 16:26:

Az árfolyam már 3,6 százalékos mínuszban áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

15:26:

A 4iG részvényei lefordultak, mínuszban is jártak a papírok a tegnapi záróárfolyamhoz képest, most 0,6 százalékos pluszban az árfolyam. A piaci forgalom már meghaladja a 3 milliárd forintot.

14:54:

Nagy forgalommal veszik a mai kereskedésben a 4iG részvényeit, a társaság papírjai 4 százalékos pluszban állnak, 2,8 milliárd forintos forgalom mellett, amivel

az OTP után a második legnagyobb forgalmú papír a BÉT-en.

4igforgalom
A 4iG napi forgalma

A vállalat a napokban jelentette be, hogy megvásárolja a Rába többségi tulajdonrészét, amivel védelmi üzletágát fejlesztené, emellett Jászai Gellért a napokban Törökországban folytatott tárgyalásokat, többek között a Bayraktar drónok gyártójával.



A geopolitikai feszültségek közben erősödnek a lengyelországi eseményekkel, ami a védelmi szektornak kedvez, az európai védelmi cégek részvényei is erősödnek:

  • A Rheinmetall 2,4%-os
  • a Thales 4,1 százalékos
  • a BAE Systems 1,7 százalékos
  • a Dassault 2,6 százalékos pluszban áll.


