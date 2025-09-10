Brutális forgalommal rángatják a 4iG-t

Nagy forgalommal rángatják a 4iG részvényeit a mai kereskedésben, amit több tényező is befolyásol.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

update 16:26:

Az árfolyam már 3,6 százalékos mínuszban áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

15:26:

A 4iG részvényei lefordultak, mínuszban is jártak a papírok a tegnapi záróárfolyamhoz képest, most 0,6 százalékos pluszban az árfolyam. A piaci forgalom már meghaladja a 3 milliárd forintot.

14:54:

Nagy forgalommal veszik a mai kereskedésben a 4iG részvényeit, a társaság papírjai 4 százalékos pluszban állnak, 2,8 milliárd forintos forgalom mellett, amivel

az OTP után a második legnagyobb forgalmú papír a BÉT-en.

A 4iG napi forgalma

A vállalat a napokban jelentette be, hogy megvásárolja a Rába többségi tulajdonrészét, amivel védelmi üzletágát fejlesztené, emellett Jászai Gellért a napokban Törökországban folytatott tárgyalásokat, többek között a Bayraktar drónok gyártójával.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A geopolitikai feszültségek közben erősödnek a lengyelországi eseményekkel, ami a védelmi szektornak kedvez, az európai védelmi cégek részvényei is erősödnek:

A Rheinmetall 2,4%-os

a Thales 4,1 százalékos

a BAE Systems 1,7 százalékos

a Dassault 2,6 százalékos pluszban áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ