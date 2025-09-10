Geotermikus fűtés, napelemek, esővíz-hasznosítás – nemzetközi díjjal ismertek el egy magyar üzemet

A LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) minősítés egy nemzetközi szinten elismert zöldépítési program, amelyet az Egyesült Államokban a US Green Building Council (USGBC) fejlesztett ki. Célja, hogy ösztönözze a fenntartható építkezési gyakorlatokat, és támogassa az épületek környezeti teljesítményének javítását. Az ilyen minősítésű épületek általában

alacsonyabb üzemeltetési költségekkel rendelkeznek, mivel energia- és vízhasználatuk hatékonyabb.



Az elmúlt 18 év során több mint 93 000 regisztrált és tanúsított projektet és több mint 19 milliárd négyzetméternyi épületet hoztak létre a program keretében.

A DSPS tavaly májusban átadott első fázisa által elnyert Platinum minősítés a LEED rendszer legmagasabb szintje, amelyet az épületek kiemelkedően magas szintű fenntarthatósági és környezeti teljesítményének elérése esetén ítélnek oda. A Schneider Electric dunavecsei üzemének első fázisa 80 millió eurós beruházás keretében valósult meg. Az elismerést az új építésű, épület-tervezési és kivitelezési kategóriában nyerte el, amellyel

eddig hazánkban csak egy irodaház rendelkezik.

A vállalat azt is közölte, hogy már megkezdte az üzem második fázisának megvalósítását, és bíznak abban, hogy a 40 millió euróból épülő új, 18 ezer négyzetméteres üzemrész is elnyeri majd a Platinum minősítést.

Az üzemben a hűtés-fűtésről geotermikus rendszer gondoskodik. A gyárban összesen 28 000 négyzetméternyi tetőn telepítettek napelemet, mintegy 1180 MWh éves teljesítménnyel. Ebből az üzem évente biztosan átvesz 885 000 kWh-t, ami a gyár fogyasztásának 40 százalékát fedezi. A napenergia-termelés hatékonyságát jól mutatja, hogy júniusban több olyan nap is volt, amikor a rendszer termelése átlépte a 6000 kWh-t. Ez a mennyiség 30 átlagos magyar család havi fogyasztásának felel meg.

Öntözésre és a mosdókhoz az összegyűjtött esővizet használják. Azokhoz a kijáratokhoz, ahol teherforgalom van, légzsilipeket telepítettek, a kamiondokkoló állomásokat energiahatékony módon alakították ki úgy, hogy elkerüljék a hőveszteséget. A festési folyamathoz használt porszóró előkezelőből származó hulladékhőt a terület fűtéséhez hasznosítják újra, a felfűtött levegőt pedig az előgyártásokban.

Az öltözőkben, mosdókban, tárgyalókban, irodákban jelenlétérzékelő megoldások szabályozzák a légkezelő rendszert és a LED világítást. Az elektromos járművek számára pedig 30 e-autó és 25 e-bike töltőállomást is telepítettek. A DSPS saját hardver-, szoftver- és szolgáltatásmegoldásokat kínál, amelyek hozzájárulnak a dekarbonizációs erőfeszítésekhez.

A Schneider Electric okosgyára az ott készülő RM AirSeT középfeszültségű kapcsolóberendezéssel is támogatja a klímavédelmet. Az innovatív eszközben ugyanis a CO2-nél 24.000-szor szennyezőbb SF6 gáz helyett tiszta levegőt használnak.

Címlapkép forrása: Schneider Electric