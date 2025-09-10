Gigantikus gázüzletet köthet az Európai Unió az Egyesült Államokkal

Az ExxonMobil szerint az Európai Uniónak hosszú távú amerikai gázszerződéseket kell majd kötnie a több százmilliárd dollár értékű energiavásárlási ígéret teljesítéséhez, miközben az Egyesült Államok már most a legfontosabb LNG-beszállítója a kontinensnek, írja az FT.

A Financial Times értesülései szerint az ExxonMobil arra számít, hogy

az Európai Unió több évtizedre szóló amerikai gázszerződéseket ír majd alá,

miután júliusban megállapodott Washingtonnal 750 milliárd dollár értékű energiaimport 2028-ig történő felvásárlásáról.

Peter Clarke, az Exxon LNG-üzletágának alelnöke hangsúlyozta, hogy Európa bővülő LNG-infrastruktúrája logikussá teszi a hosszú távú elköteleződést, hiszen a cég cseppfolyósított gázának 80%-át ilyen szerződésekben értékesíti.

Clarke szerint Európa vált az amerikai LNG legfontosabb piacává, a következő kihívás pedig a hosszú távú kontraktusok rendszerének kialakítása lesz.

Az Eurostat adatai alapján az Egyesült Államok 2024-ben az EU LNG-importjának felét, az olajimport 17%-át és a szénimport 35%-át biztosította, a bővülés fő iránya pedig egyértelműen a cseppfolyósított földgáz-kereskedelem. Clarke hozzátette, hogy Európa LNG-importja éves szinten 20%-kal nőtt, amelynek 55%-a amerikai forrásból származott.

