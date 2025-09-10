  • Megjelenítés
Gigantikus gázüzletet köthet az Európai Unió az Egyesült Államokkal
Üzlet

Gigantikus gázüzletet köthet az Európai Unió az Egyesült Államokkal

Portfolio
Az ExxonMobil szerint az Európai Uniónak hosszú távú amerikai gázszerződéseket kell majd kötnie a több százmilliárd dollár értékű energiavásárlási ígéret teljesítéséhez, miközben az Egyesült Államok már most a legfontosabb LNG-beszállítója a kontinensnek, írja az FT.

A Financial Times értesülései szerint az ExxonMobil arra számít, hogy

az Európai Unió több évtizedre szóló amerikai gázszerződéseket ír majd alá,

miután júliusban megállapodott Washingtonnal 750 milliárd dollár értékű energiaimport 2028-ig történő felvásárlásáról.

Peter Clarke, az Exxon LNG-üzletágának alelnöke hangsúlyozta, hogy Európa bővülő LNG-infrastruktúrája logikussá teszi a hosszú távú elköteleződést, hiszen a cég cseppfolyósított gázának 80%-át ilyen szerződésekben értékesíti.

Clarke szerint Európa vált az amerikai LNG legfontosabb piacává, a következő kihívás pedig a hosszú távú kontraktusok rendszerének kialakítása lesz.

Az Eurostat adatai alapján az Egyesült Államok 2024-ben az EU LNG-importjának felét, az olajimport 17%-át és a szénimport 35%-át biztosította, a bővülés fő iránya pedig egyértelműen a cseppfolyósított földgáz-kereskedelem. Clarke hozzátette, hogy Európa LNG-importja éves szinten 20%-kal nőtt, amelynek 55%-a amerikai forrásból származott.

Címlapkép forrása: Larry Lee Photography, Getty Images

