  • Megjelenítés
Gigantikus megállapodást kötöttek az amerikai tech-világban
Üzlet

Gigantikus megállapodást kötöttek az amerikai tech-világban

Portfolio
Az OpenAI rekordméretű, 300 milliárd dolláros szerződést kötött az Oracle-lel számítási kapacitás vásárlására.
Sikerklub hazai kkv-nak
Lépjen szintet vállalkozásával, éljen a hatékonyságnövelés teljes eszköztárával az AI-tól az energiahatékonyság-javításig!
Információ és jelentkezés

A Wall Street Journal szerdai jelentése szerint az OpenAI mintegy öt évre szóló, 300 milliárd dolláros szerződést írt alá az Oracle-lel számítási kapacitás vásárlására.

A megállapodás

a történelem egyik legnagyobb értékű technológiai beszerzési szerződésének számít,

ami jól mutatja a mesterséges intelligencia fejlesztésének növekvő infrastrukturális igényeit.

Kapcsolódó cikkünk

Hirtelen előzés, Larry Ellison a világ leggazdagabb embere

Jól járt, aki ránk hallgatott: elképesztő, amit művel ma ennek a részvénynek az árfolyama

Itt a legújabb árfolyamrakéta: száguld az Oracle

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/John G. Mabanglo

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
tőzsde
Üzlet
Szélsőségek napja az amerikai tőzsdéken
Pénzcentrum
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility