Hatalmas érdeklődés mellett ment tőzsdére a Klarna - Hússzoros volt a túljegyzés

A Klarna és néhány részvényese összesen 34,3 millió részvényt értékesített a tőzsdei kibocsátásban, darabonként 40 dolláros áron.
Az IPO 1,37 milliárd dolláros bevételt hozott, a cég piaci kapitalizációja 15 milliárd dollár.
Az IPO iránt hatalmas volt az érdeklődés a kibocsátást több mint hússzorosan túljegyezték.
A felkínált részvények közül 5 milliót a Klarna, 29,3 milliót pedig meglévő tulajdonosok adtak el, köztük Sequoia Capital-hoz köthető entitások, Anders Holch Povlsen Heartland vállalata és a társalapító Victor Jacobsson.
A Klarna részvények szerdán kezdik meg a kereskedést a New York-i tőzsdén KLAR ticker alatt.
A Klarna, amely a „buy now, pay later” finanszírozási modell révén vált ismertté a pandémia alatt, most globális digitális bankká kíván fejlődni, bankkártyát és más termékeket kínálva ügyfeleinek.
A cég egyelőre veszteségesen működik, az idei első félévben 1,52 milliárd dolláros bevételt és 153 millió dolláros nettó veszteséget ért el, egy éve pedig 1,33 milliárd dolláros bevételt és 38 milliós veszteséget.
Címlapkép forrása: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Indiai kézbe kerülhet az Iveco
Európai piacra tör be a Tata.
Ők a világ leggazdagabb emberei
Megjelent a Forbes új listája.
Gigantikus gázüzletet köthet az Európai Unió az Egyesült Államokkal
Több évtizedes LNG-megállapodások jöhetnek.
Globális leépítést jelentett be az egyik sztárgyógyszer gyártója
9000 munkahely megszüntetését tervezik.
Átlépték a határt az orosz drónok, NATO-tagállamnak kellett lelőnie őket
Ukrán füles alapján indultak meg a vadászégpek.
Trump a Titanicra ültette Európa egyik csúcságazatát
50 ezer munkahely van veszélyben.
Ijesztő számok: egy újabb energiaválság térdre kényszerítené Magyarországot
Hazánk lenne az egyik legnagyobb vesztes.
Bemutatták az iPhone 17-et: itt vannak a magyar árak
400 ezer forint a legolcsóbb modell.
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.