Hatalmas érdeklődés mellett ment tőzsdére a Klarna - Hússzoros volt a túljegyzés

A Klarna és néhány részvényese összesen 34,3 millió részvényt értékesített a tőzsdei kibocsátásban, darabonként 40 dolláros áron.

Az IPO 1,37 milliárd dolláros bevételt hozott, a cég piaci kapitalizációja 15 milliárd dollár.

Az IPO iránt hatalmas volt az érdeklődés a kibocsátást több mint hússzorosan túljegyezték.

A felkínált részvények közül 5 milliót a Klarna, 29,3 milliót pedig meglévő tulajdonosok adtak el, köztük Sequoia Capital-hoz köthető entitások, Anders Holch Povlsen Heartland vállalata és a társalapító Victor Jacobsson.

A Klarna részvények szerdán kezdik meg a kereskedést a New York-i tőzsdén KLAR ticker alatt.

A Klarna, amely a „buy now, pay later” finanszírozási modell révén vált ismertté a pandémia alatt, most globális digitális bankká kíván fejlődni, bankkártyát és más termékeket kínálva ügyfeleinek.

A cég egyelőre veszteségesen működik, az idei első félévben 1,52 milliárd dolláros bevételt és 153 millió dolláros nettó veszteséget ért el, egy éve pedig 1,33 milliárd dolláros bevételt és 38 milliós veszteséget.

Címlapkép forrása: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images

