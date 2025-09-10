Hirtelen előzés, Larry Ellison a világ leggazdagabb embere

Larry Ellison amerikai technológiai milliárdos megelőzte Elon Muskot a világ leggazdagabb embereinek listáján, miután az Oracle, az általa alapított vállalat részvényei kilőttek a szerdai kereskedésben.

Ellison vagyona azután ugrott meg, hogy a vállalat, amelyben 41%-os részesedéssel rendelkezik, a vártnál jobb pénzügyi eredményekről számolt be - emlékeztet a The Guardian.

Az Oracle részvényei a korai kereskedésben több mint 40%-kal, részvényenként 340 dollárra emelkedtek, amivel az üzleti szoftvereket gyártó vállalatot 958 milliárd dollárra, Ellison részesedését pedig 393 milliárd dollárra értékelték, ami a Bloomberg milliárdosok indexe szerint alig előzi meg Musk 384 milliárd dolláros vagyonát.

A részvények megugrása a vállalat értékének eddigi legnagyobb egynapos emelkedését jelenti

és a Bloomberg-index eddigi legnagyobb egynapos vagyonnövekedése. A páros kényelmesen megelőzi a Facebook-alapító Mark Zuckerberget és az Amazon-tulajdonos Jeff Bezost.

Ellison más vagyonforrásokkal is rendelkezik, többek között részesedéssel az elektromos autókat gyártó Teslában, ahol Musk a vezérigazgató, egy vitorláscsapattal, az Indian Wells Open teniszbajnoksággal és egy hawaii szigettel - írja a Bloomberg.

Larry Ellison Nearly $100 Billion Richer As Oracle Surges In Largest Rally Since 1992https://t.co/qw4aQLrhW9 pic.twitter.com/sKxvVPqPNZ https://t.co/qw4aQLrhW9 — Forbes (@Forbes) September 10, 2025

Musk, aki az üzleti és a politikai világ különböző figuráinak ellenlábasa, szoros kapcsolatot ápol Ellisonnal - akit gyakran mentorként jellemeznek Elon Musk számára.

Ellison 2018 és 2022 között a Tesla igazgatótanácsában ült, és 1 milliárd dollárt fektetett be, hogy segítse Muskot a Twitter megvásárlásában. Walter Isaacson Muskról szóló életrajza szerint, amikor a Tesla vezérigazgatója megkérte Ellisont, hogy fektessen be a Twitterbe, Ellison azt mondta, hogy egymilliárd dollárt vagy "bármennyit ajánl". A könyv szerint Musk gyakori látogatója Ellison hawaii szigetének, Lanai-nak.

Ellison Donald Trump támogatója is, és rendszeresen megjelent az amerikai elnök mellett a Fehér Házban, többek között a Stargate projekt elindításakor, amelynek keretében 500 milliárd dollárt fektetnének be az Egyesült Államokban a mesterséges intelligencia infrastruktúrájába.

Ellison vagyonának nagy részét az Oracle teszi ki, amelynek értékét az AI-cégek felhőszolgáltatásai iránti kereslete növelte, amelyek számítási kapacitást biztosítanak az olyan cégek számára, mint a ChatGPT fejlesztő OpenAI, amelyeknek hatalmas adatközpontokra van szükségük technológiájuk működtetéséhez.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/John G. Mabanglo