Hirtelen előzés, Larry Ellison a világ leggazdagabb embere

Ellison vagyona azután ugrott meg, hogy a vállalat, amelyben 41%-os részesedéssel rendelkezik, a vártnál jobb pénzügyi eredményekről számolt be - emlékeztet a The Guardian.
Az Oracle részvényei a korai kereskedésben több mint 40%-kal, részvényenként 340 dollárra emelkedtek, amivel az üzleti szoftvereket gyártó vállalatot 958 milliárd dollárra, Ellison részesedését pedig 393 milliárd dollárra értékelték, ami a Bloomberg milliárdosok indexe szerint alig előzi meg Musk 384 milliárd dolláros vagyonát.
A részvények megugrása a vállalat értékének eddigi legnagyobb egynapos emelkedését jelenti
és a Bloomberg-index eddigi legnagyobb egynapos vagyonnövekedése. A páros kényelmesen megelőzi a Facebook-alapító Mark Zuckerberget és az Amazon-tulajdonos Jeff Bezost.
Ellison más vagyonforrásokkal is rendelkezik, többek között részesedéssel az elektromos autókat gyártó Teslában, ahol Musk a vezérigazgató, egy vitorláscsapattal, az Indian Wells Open teniszbajnoksággal és egy hawaii szigettel - írja a Bloomberg.
Larry Ellison Nearly $100 Billion Richer As Oracle Surges In Largest Rally Since 1992https://t.co/qw4aQLrhW9 pic.twitter.com/sKxvVPqPNZ https://t.co/qw4aQLrhW9— Forbes (@Forbes) September 10, 2025
Musk, aki az üzleti és a politikai világ különböző figuráinak ellenlábasa, szoros kapcsolatot ápol Ellisonnal - akit gyakran mentorként jellemeznek Elon Musk számára.
Ellison 2018 és 2022 között a Tesla igazgatótanácsában ült, és 1 milliárd dollárt fektetett be, hogy segítse Muskot a Twitter megvásárlásában. Walter Isaacson Muskról szóló életrajza szerint, amikor a Tesla vezérigazgatója megkérte Ellisont, hogy fektessen be a Twitterbe, Ellison azt mondta, hogy egymilliárd dollárt vagy "bármennyit ajánl". A könyv szerint Musk gyakori látogatója Ellison hawaii szigetének, Lanai-nak.
Ellison Donald Trump támogatója is, és rendszeresen megjelent az amerikai elnök mellett a Fehér Házban, többek között a Stargate projekt elindításakor, amelynek keretében 500 milliárd dollárt fektetnének be az Egyesült Államokban a mesterséges intelligencia infrastruktúrájába.
Ellison vagyonának nagy részét az Oracle teszi ki, amelynek értékét az AI-cégek felhőszolgáltatásai iránti kereslete növelte, amelyek számítási kapacitást biztosítanak az olyan cégek számára, mint a ChatGPT fejlesztő OpenAI, amelyeknek hatalmas adatközpontokra van szükségük technológiájuk működtetéséhez.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/John G. Mabanglo
Hirtelen előzés, Larry Ellison a világ leggazdagabb embere
Elon Musk már csak a második.
Lengyelországi dróntámadás: eszkalációtól félnek a németek, a NATO-t tesztelhetik az oroszok
A német kormány határozott elítélte a történteket.
Jóváhagyta az Európai Parlament, hogy átcsoportosítsa az EU a kohéziós támogatásokat
A befagyasztott pénzeket viszont ez nem érinti.
Itt a nap ábrája: ennyire érte meg aranyba fektetni
És ez még csak a kezdet?
Zelenszkij: orosz propaganda, hogy Ukrajna irányította a drónokat Lengyelország területére
Több orosz drón hatolt be lengyel területre, mint amennyiről eddig a hírek szóltak.
Megállíthatatlan ez a befektetés, megint letarolta a hazai piacot
Főleg a gazdagok teszik ide a pénzüket.
Nagy nevek, fontos témák: Győrben jön a Portfolio Gazdasági Fóruma
Október 14-én első kézből kaphatnak információkat a gazdasági kilátásokról.
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.