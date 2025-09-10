Indiai kézbe kerülhet az Iveco

A Tata Motors 3,8 milliárd eurós hitelt szervez az Iveco felvásárlásának finanszírozására, amely Európa haszongépjármű-piacán teremtene számára stratégiai pozíciót, és az egyik legnagyobb ázsiai M&A-ügylet lehet idén, írja a Bloomberg.

Az Iveco július végén jelentette be feldarabolási tervét:

védelmi üzletágát a Leonardo veszi át, míg a haszongépjármű-divízió Tata Motorshoz kerül, összesen mintegy 5,5 milliárd eurós ügylet részeként.

A felvásárlás a szabályozói jóváhagyások után 2026 áprilisára zárulhat le, a tranzakció értéke nagyjából 3,8 milliárd euró.

A Tata Motors 3,8 milliárd eurós áthidaló hitelt vesz fel az Iveco Group haszongépjármű üzletágának felvásárlására.

A 12 hónapos kölcsön a Tata Group befektetési holdingja, a Tata Sons támogatói nyilatkozatával rendelkezik, és 102,5 bázisponttal az Euribor fölötti kamatfelárat hordoz.

A konstrukciót a Morgan Stanley, a Morgan Stanley Senior Funding Inc. és a Mitsubishi UFJ Financial Group jegyzi alá. A finanszírozást a vállalat 12–18 hónap alatt kívánja refinanszírozni részvény- és hosszú lejáratú adósság kombinációjával.



A tranzakció kiemelt jelentőségű az ázsiai M&A-hitelezés felfutásában: 2025-ben Japánon kívül a térségben 70%-kal, 31,3 milliárd dollárra nőtt az ilyen típusú ügyletek finanszírozása. Hasonló nagyszabású hitelfelvételek között szerepel a JD.com 2,2 milliárd eurós Ceconomy-felvásárlásának előkészítése, valamint az Abu Dhabi National Oil Co. több mint 10 milliárd dolláros finanszírozási terve az ausztrál Santos Ltd. megszerzésére.

