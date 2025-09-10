  • Megjelenítés
Itt a legújabb árfolyamrakéta: száguld az Oracle
Portfolio
Az Oracle részvényárfolyama több mint 25%-kal emelkedett a tőzsdezárás utáni kereskedésben, miután a cég bejelentette: AI-alapú felhőüzletága 2030-ra 144 milliárd dolláros bevételt érhet el, szemben a mostani kevesebb mint 20 milliárdos előrejelzéssel, írja a Yahoo Finance.
Az Oracle árfolyama kedden, a piaczárás utáni kereskedésben több mint 25%-ot emelkedett, miután a vállalat közölte, hogy felhőalapú infrastruktúra-üzletága (OCI) az idei 18 milliárd dolláros bevételről 2030-ra 144 milliárdra nőhet, jelentős részben az AI-kereslet hajtotta szerződések révén.

A következő években a bevétel 77%-os növekedéssel indulhat, majd évente több tízmilliárdos ugrásokkal bővülhet.

A pozitív kilátások ellenére a cég első pénzügyi negyedéves eredményei elmaradtak az elemzői várakozásoktól: 14,9 milliárd dolláros bevétel a várt 15 milliárd helyett, valamint 1,47 dolláros egy részvényre jutó eredmény az 1,48 dolláros prognózissal szemben.

A befektetői lelkesedést azonban a jövőbeni bevételi potenciál táplálta: az Oracle szerződésállománya (RPO) 359%-kal 455 milliárd dollárra nőtt, miután négy többmilliárd dolláros megállapodást kötöttek három nagy ügyféllel.

A cégvezető Safra Catz szerint a közeljövőben további óriásszerződések várhatók, az RPO pedig meghaladhatja az 500 milliárdot.


Az Oracle olyan nagy AI-szereplőkkel írt alá szerződéseket, mint az OpenAI, a Meta és az xAI, miközben hatalmas mennyiségű Nvidia GPU-t szerez be, hogy felvegye a versenyt az Amazonnal és a Google-lel.

Az Oracle alapítója és nagytulajdonosa, Larry Ellison közben nagyon közel került ahhoz, hogy ő legyen a világ leggazdagabb embere.

Itt az ember, aki paraszthajszálnyira megközelítette Muskot a leggazdagabbak listáján

Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

