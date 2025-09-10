Itt az ember, aki paraszthajszálnyira megközelítette Muskot a leggazdagabbak listáján

Larry Ellison, az Oracle társalapítója és technológiai vezetője egy nap alatt 70 milliárd dollárral gyarapította vagyonát, ezzel nagyon közel került Elon Muskhoz a leggazdagabbak listáján, amit még mindig a Tesla első embere vezet, írja a Bloomberg.

Larry Ellison vagyona egyetlen nap alatt 70 milliárd dollárral nőtt, miután az Oracle várakozásokon felüli negyedéves eredményeket tett közzé, és erős növekedési kilátásokat fogalmazott meg a felhőinfrastruktúra-üzletágban.

A részvények több mint 26%-kal emelkedtek a tőzsdezárás utáni kereskedésben, ami az Oracle árfolyamának legnagyobb emelkedése 1999 óta.

Ellison teljes vagyona így 364 milliárd dollárra nőtt, mindössze 20 milliárd dollárral elmaradva Elon Musk 384 milliárdos vagyonától a Bloomberg Billionaires Index szerint. Ellison vagyonának döntő részét a cég részvényei adják.

Amennyiben az Oracle árfolyamemelkedése kitart a piacnyitásig, ez lesz a Bloomberg index történetének legnagyobb egynapos vagyongyarapodása.

Musk, aki 2021-ben vált először a világ leggazdagabb emberévé, azóta többször váltotta őt Jeff Bezos és Bernard Arnault, majd tavaly újra visszaszerezte a címet, amelyet több mint 300 napja tart.

Az amerikai piacnyitás előtt egyébként így néz ki a leggazdagabbak listája:

Elon Musk: 384 milliárd dollár Larry Ellison: 295 milliárd dollár Mark Zuckerberg: 269 milliárd dollár

