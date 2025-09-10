Nagy dobásra készül a MET: Ázsiát veszi célba az energetikai óriás

A Keppelt a MET a saját LNG-portfóliójából látja majd el,

amely egyre inkább Ázsiára összpontosít

- a cég európai infrastruktúrájára támaszkodva.

Mindez jól mutatja, hogy a MET Csoport a csendes-óceáni térségben is aktív a rövid- és középtávú szállítások terén, a mostani nem kötelező érvényű megállapodás pedig az első hosszútávú szerződése a régióban. Az együttműködés fő célja a szingapúri gázértéklánc lehetőségeinek, valamint a Szingapúron túli üzleti lehetőségek feltárása, kihasználva az ázsiai energiakereslet növekedését - olvasható a közleményben.

A vállalatcsoport úgy látja, hogy

az LNG kulcsfontosságú eleme az ellátásbiztonság megteremtésének az energiapiacokon,

ezért elkötelezett az LNG-szállítmányok növelése mellett. A MET az elmúlt években Európa egyik földrajzilag legváltozatosabb LNG-importstruktúráját építette ki, hosszútávú visszagázosítási kapacitással Németországban, Horvátországban és Spanyolországban. A cégcsoport LNG-t importált a Földközi-tenger térségébe (Görögország, Horvátország, Olaszország, Spanyolország), Északnyugat-Európába (Egyesült Királyság, Belgium, Hollandia, Németország) és az északi régióba (Finnország).

Korábban a MET Csoport 2024-ben 10 éves, hosszútávú LNG-vásárlási megállapodást kötött a Shell-el, hogy amerikai LNG beszerzésével tovább bővítse hosszútávú LNG-portfólióját. Emellett partnerségi megállapodást kötött első LNG-hajójának megépítéséről a dán Celsius Csoporttal, a tankerhajót a tervek szerint 2027-ben szállítják le.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum, ahol kiemelt téma lesz az LNG.

Címlapkép forrása: Shutterstock