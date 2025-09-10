Nagy dobásra készül a MET: Ázsiát veszi célba az energetikai óriás

A Keppelt a MET a saját LNG-portfóliójából látja majd el,
amely egyre inkább Ázsiára összpontosít
- a cég európai infrastruktúrájára támaszkodva.
Mindez jól mutatja, hogy a MET Csoport a csendes-óceáni térségben is aktív a rövid- és középtávú szállítások terén, a mostani nem kötelező érvényű megállapodás pedig az első hosszútávú szerződése a régióban. Az együttműködés fő célja a szingapúri gázértéklánc lehetőségeinek, valamint a Szingapúron túli üzleti lehetőségek feltárása, kihasználva az ázsiai energiakereslet növekedését - olvasható a közleményben.
A vállalatcsoport úgy látja, hogy
az LNG kulcsfontosságú eleme az ellátásbiztonság megteremtésének az energiapiacokon,
ezért elkötelezett az LNG-szállítmányok növelése mellett. A MET az elmúlt években Európa egyik földrajzilag legváltozatosabb LNG-importstruktúráját építette ki, hosszútávú visszagázosítási kapacitással Németországban, Horvátországban és Spanyolországban. A cégcsoport LNG-t importált a Földközi-tenger térségébe (Görögország, Horvátország, Olaszország, Spanyolország), Északnyugat-Európába (Egyesült Királyság, Belgium, Hollandia, Németország) és az északi régióba (Finnország).
Korábban a MET Csoport 2024-ben 10 éves, hosszútávú LNG-vásárlási megállapodást kötött a Shell-el, hogy amerikai LNG beszerzésével tovább bővítse hosszútávú LNG-portfólióját. Emellett partnerségi megállapodást kötött első LNG-hajójának megépítéséről a dán Celsius Csoporttal, a tankerhajót a tervek szerint 2027-ben szállítják le.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Durván elszálltak a horvát árak
Az euróbevezetés is közrejátszhatott ebben.
Ezért bukik meg minden kormány Franciaországban
Állandósulni látszik a politikai- és adósságválság.
Egy külföldi hírszerzés tett keresztbe Izrael nagy terveinek: így menekülhetett meg a Hamász vezetősége Katarban
Nyomon követték az eseményeket.
Újra meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon
Felelős egyelőre nincs.
Drasztikus lépést jelentett be a Wizz Air
Felszámolják a fontos bázist.
Kiderült, hogy nem csak a lengyel gépek vadásztak éjszaka orosz drónokra
Besegített egy másik NATO-tagállam is.
Történelmi ítélet született: eurómilliárdokat zúdíthatnak a gázra és az atomra
Jöhetnek a befektetők.
Nukleáris repülőgép-hordozóval robbanna be a világ tengeri nagyhatalmai közé Kína ősi riválisa
Lefaragna a komoly lemaradásból.
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.