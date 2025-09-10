Nagyot alakít a Klarna a New York-i tőzsdén

A sikeres tőzsdére lépés jelzi az amerikai IPO-piac élénkülését, egyúttal azt jelenti, hogy a Klarna jár az élen annak a hét vállalatnak a sorábn, amelyek csak ezen a héten tőzsdére lépnek New Yorkban, köztük a Winklevoss ikrek Gemini kriptotőzsdéje is.
A Klarna és néhány befektetője 34,3 millió részvényt értékesített egyenként 40 dollárért, ami meghaladta a korábban tervezett 35-37 dolláros ársávot. Az IPO a vállalatot 15,1 milliárd dollárra értékelte.
"A tőzsdére lépés valóban lehetőség... elsősorban az új részvényeseknek, 111 millió fogyasztónknak és másoknak, hogy részt vegyenek abban az utazásban, amely a pénzügyi szolgáltatási ipar átalakítását és a személyes pénzügyek következő generációját célozza" - nyilatkozta Niclas Neglén, a Klarna pénzügyi igazgatója a Reutersnek.
Az eladó részvényesek, köztük a Silicon Valley-i kockázati tőkés óriás Sequoia Capital és a dán milliárdos Anders Holch Povlsen Heartland A/S cége, 1,17 milliárd dollárt gyűjtöttek az IPO során. Sebastian Siemiatkowski vezérigazgató, aki a Klarna részvényeinek körülbelül 7%-át birtokolja, nem adott el részvényeket.
A Klarna a legnagyobb svéd vállalat, amely 2018, a Spotify óta az Egyesült Államokban forgatja részvényeit.
A vállalat 2021-ben, csúcspontján 45,6 milliárd dolláros értékeltség mellett gyűjtött tőkét, ami egy évvel később 6,7 milliárd dollárra csökkent az emelkedő infláció és a magasabb kamatlábak miatt.
A 2005-ben alapított Klarna a BNPL piac meghatározó szereplőjévé vált már, átformálva az online vásárlást rövid távú finanszírozási modelljével. A BNPL lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy termékeiket kis részletekben fizessék ki (az áruhitelekhez képest egyszerűen és élményszerű módon), és a Covid-19 járvány óta még népszerűbbé vált.
Az amerikai versenytárs Affirm piaci értéke 29 milliárd dollár, részvényei idén 45%-kal emelkedtek.
Míg a Klarna elsősorban kisebb vásárlásokra és rövid távú kölcsönökre összpontosít, az Affirm a nagyobb értékű vásárlásokra és hosszabb kamatmentes finanszírozásra fókuszál.
A Klarna az első 14 évében nyereséges volt, de az elmúlt években veszteségekkel küzdött, ahogy az Egyesült Államokban és más piacokon terjeszkedett. "Jelenleg inkább arra összpontosítunk, hogy további értéket teremtsünk meglévő felhasználói bázisunk számára, mint a felhasználói bázis növelésére, mert a növekedés nagyon következetes volt" - mondta Siemiatkowski a Reutersnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
