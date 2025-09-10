  • Megjelenítés
Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban - Esik a lengyel tőzsde
Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban - Esik a lengyel tőzsde

Portfolio
Kedden új történelmi csúcsra emelkedtek a vezető amerikai részvényindexek, a befektetők már azt árazzák, hogy nemcsak a következő, egy hét múlva esedékes ülésén, hanem az azt követőeken is kamatot csökkent az amerikai jegybank, ez pedig kedvez a kockázatos tőkepiaci eszközöknek, mint a részvények. Ma reggel az ázsiai részvénypiacokon is emelkedés volt, ma reggel pedig emelkedéssel indultak a nyugat-európai tőzsdék, bár a lengyelországi dróntámadás miatt a délelőtt folyamán elolvadtak a plusszok. A magyar piacon több részvény is nagyot emelkedett.
Lefordult a magyar tőzsde

Miközben délelőtt még jól tartotta magát a BUX, a blue chipek is kis elmozdulást mutattak, a 4iG pedig szárnyalt, délutánra elromlott a hangulat. Az OTP már 1,3 százalék mínuszban van, a Richter 2,4-et esett, és most már a 4iG árfolyama is esik.

Mérsékelt a lengyelországi dróntámadás tőzsdei hatása

A lengyelországi dróntámadás után lefordultak az európai tőzsdék, mostanra azonban az ijedség egy része elmúlt. Az események hatására a lengyel tőzsde még mindig 1,5 százalék mínuszban áll, a magyar és a nyugat-európai részvénypiacok jelenleg stagnálnak.

Elolvadtak a plusszok

A német és a francia tőzsde már csak stagnál a nap eleji mérsékelt emelkedés után, a magyar BUX index már 0,5 százalék mínuszban áll, a lengyel piac pedig 2,1 százalékot esett az orosz dróntámadás után.

Brutális forgalommal tépik a 4iG-t

5 százalék pluszban van a 4iG árfolyama, a Rába bejelentés óta folytatódott a rali.

Ráadásul magas forgalommal emelkedik a 4iG, miközben az elmúlt egy hónapban az átlagforgalom fél milliárd forint közelében volt, ma délelőtt már 2 milliárd forint értékben kereskedtek a 4iG részvényeivel, ezzel ez a második legnagyobb forgalmú papír az OTP után a BÉT-en.

4igf2
Nagy esés a lengyel tőzsdén

Már 2,1 százalék mínuszban van a lengyel WIG20 index az orosz dróntámadás után. A legnagyobb esés az Orlennél van, az energiacég árfolyama 3,4 százalékot esett, de 2,5 százaléknál nagyobb mínuszban áll a nagy lengyel bankok, a PKO és a Pekao árfolyama is.

Száguld az Épduferr is

Rángatják az Épduferrt, a generálkivitelezéssel foglalkozó cég részvényárfolyama már 13 százalék pluszban is állt ma, jelenleg 7 százalékos az emelkedés.

Az Épduferr a 4iG, az OTP és a Magyar Telekom után a negyedik legforgalmasabb papír a magyar tőzsdén.

Esés a lengyel tőzsdén

Nem mindenhol van emelkedés a tőzsdéken, a lengyel piac például 1,3 százalékot esett, miután orosz drónokat lőttek le lengyel területen.

A lengyel WIG20 index a mai esésével együtt is idén még mindig 28 százalék pluszban áll, amivel a világ élvonalába tartozik.

Emelkedik a Novo Nordisk

Profitfigyelmeztetést és masszív elbocsátásokat jelentett be a Novo Nordisk, aminek most inkább örülnek a befektetők, a cég részvényárfolyama 2 százalékot emelkedett a hírekre.

Kilőtt az Inditex

7 százalékot emelkedett az Inditex, miután a cég közzétette első féléves számait. Miközben a múltbeli adatok gyengébbek lettek a vártnál, a cég azt is közölte, hogy az augusztus végi/szeptember eleji forgalom erősen alakult, ennek örültek ma reggel a befektetők.

Az Inditex árfolyama a mai emelkedéssel együtt is 8 százalék mínuszban van idén.

Száguld a 4iG

Nagyot ment az elmúlt napokban a 4iG, a Rába-felvásárlás bejelentése pedig újabb olaj volt a tűzre. Ma reggel újabb 7 százalékot emelkedett a 4iG árfolyama,

és jelenleg a 4iG a legnagyobb forgalmú papír a BÉT-en.

4igf
Folytatódik az emelkedés Európában

0,5-0,5 százalék pluszba lendült a német és a francia tőzsde is a nyitás után nem sokkal, vagyis folytatódik a rali a nyugat-európai részvénypiacokon. A DAX-ban a Siemens Energy és az SAP halad az élen.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Stagnál a BUX

Stagnálással indította a napot a magyar tőzsde, az OTP jelenleg 0,2 százalék pluszban áll, a Mol, a Richter és a Telekom viszont kis mértékben esett.

Jól indult a harmadik negyedév az Inditexnél

Az Inditex bejelentette, hogy szeptember 8-ig bezárólag öt hét alatt 9%-kal nőttek bevételei állandó árfolyamon számolva, meghaladva az elemzői várakozásokat. Ez erősödést jelent a korábbi, január és július közötti hat hónap 5,1%-os növekedéséhez képest, amely elmaradt a piaci előrejelzésektől.

A vállalat az év első felében 3,57 milliárd eurós működési profitot ért el, ami megfelelt az elemzői várakozásoknak.

Itt a legújabb árfolyamrakéta: száguld az Oracle

Az Oracle részvényárfolyama több mint 25%-kal emelkedett a tőzsdezárás utáni kereskedésben, miután a cég bejelentette: AI-alapú felhőüzletága 2030-ra 144 milliárd dolláros bevételt érhet el, szemben a mostani kevesebb mint 20 milliárdos előrejelzéssel, írja a Yahoo Finance.

Tovább a cikkhez
Itt a legújabb árfolyamrakéta: száguld az Oracle
Itt az ember, aki paraszthajszálnyira megközelítette Muskot a leggazdagabbak listáján

Larry Ellison, az Oracle társalapítója és technológiai vezetője egy nap alatt 70 milliárd dollárral gyarapította vagyonát, ezzel nagyon közel került Elon Muskhoz a leggazdagabbak listáján, amit még mindig a Tesla első embere vezet, írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Itt az ember, aki paraszthajszálnyira megközelítette Muskot a leggazdagabbak listáján
Gigantikus gázüzletet köthet az Európai Unió az Egyesült Államokkal

Az ExxonMobil szerint az Európai Uniónak hosszú távú amerikai gázszerződéseket kell majd kötnie a több százmilliárd dollár értékű energiavásárlási ígéret teljesítéséhez, miközben az Egyesült Államok már most a legfontosabb LNG-beszállítója a kontinensnek, írja az FT.

Tovább a cikkhez
Gigantikus gázüzletet köthet az Európai Unió az Egyesült Államokkal
Globális leépítést jelentett be az egyik sztárgyógyszer gyártója

A Wegovy fogyasztószer gyártója, a Novo Nordisk világszerte 9000 munkahely megszüntetését jelentette be egy átszervezés részeként, amellyel évi 8 milliárd dán korona (1,26 milliárd dollár) megtakarítást céloz meg.

Tovább a cikkhez
Globális leépítést jelentett be az egyik sztárgyógyszer gyártója
Kedvező előjelek Ázsiából

Jók az előjelek a mai kereskedésre, az ázsiai tőzsdéken is folytatódott az emelkedés. A japán Nikkei történelmi csúcsa közelében zárt, a dél-koreai Kospi négy éves csúcsra ment.

Címlapkép forrása: witthaya_prasongsin via Getty Images

Makroadatok

Ma hajnalban kínai inflációs adat érkezett, amiből kiderült, hogy a vártnál is nagyobb volt a fogyasztói árak csökkenése a világ második legnagyobb gazdaságában. Ezenfelül spanyol és olasz ipari termelés, valamint amerikai termelői infláció jön. Utóbbi nagyon fontos, mert az előző adat a vámok miatt csúnya meglepetést okozott. Magyar fronton a legutóbbi MNB-kamatdöntő ülésről készült jegyzőkönyvet teszik közzé.

Címlapról ajánljuk

