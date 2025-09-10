Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban - Esik a lengyel tőzsde

Lefordult a magyar tőzsde
Miközben délelőtt még jól tartotta magát a BUX, a blue chipek is kis elmozdulást mutattak, a 4iG pedig szárnyalt, délutánra elromlott a hangulat. Az OTP már 1,3 százalék mínuszban van, a Richter 2,4-et esett, és most már a 4iG árfolyama is esik.
Mérsékelt a lengyelországi dróntámadás tőzsdei hatása
A lengyelországi dróntámadás után lefordultak az európai tőzsdék, mostanra azonban az ijedség egy része elmúlt. Az események hatására a lengyel tőzsde még mindig 1,5 százalék mínuszban áll, a magyar és a nyugat-európai részvénypiacok jelenleg stagnálnak.
Elolvadtak a plusszok
A német és a francia tőzsde már csak stagnál a nap eleji mérsékelt emelkedés után, a magyar BUX index már 0,5 százalék mínuszban áll, a lengyel piac pedig 2,1 százalékot esett az orosz dróntámadás után.
Brutális forgalommal tépik a 4iG-t
5 százalék pluszban van a 4iG árfolyama, a Rába bejelentés óta folytatódott a rali.
Ráadásul magas forgalommal emelkedik a 4iG, miközben az elmúlt egy hónapban az átlagforgalom fél milliárd forint közelében volt, ma délelőtt már 2 milliárd forint értékben kereskedtek a 4iG részvényeivel, ezzel ez a második legnagyobb forgalmú papír az OTP után a BÉT-en.
Nagy esés a lengyel tőzsdén
Már 2,1 százalék mínuszban van a lengyel WIG20 index az orosz dróntámadás után. A legnagyobb esés az Orlennél van, az energiacég árfolyama 3,4 százalékot esett, de 2,5 százaléknál nagyobb mínuszban áll a nagy lengyel bankok, a PKO és a Pekao árfolyama is.
Száguld az Épduferr is
Rángatják az Épduferrt, a generálkivitelezéssel foglalkozó cég részvényárfolyama már 13 százalék pluszban is állt ma, jelenleg 7 százalékos az emelkedés.
Az Épduferr a 4iG, az OTP és a Magyar Telekom után a negyedik legforgalmasabb papír a magyar tőzsdén.
Esés a lengyel tőzsdén
Nem mindenhol van emelkedés a tőzsdéken, a lengyel piac például 1,3 százalékot esett, miután orosz drónokat lőttek le lengyel területen.
A lengyel WIG20 index a mai esésével együtt is idén még mindig 28 százalék pluszban áll, amivel a világ élvonalába tartozik.
Emelkedik a Novo Nordisk
Profitfigyelmeztetést és masszív elbocsátásokat jelentett be a Novo Nordisk, aminek most inkább örülnek a befektetők, a cég részvényárfolyama 2 százalékot emelkedett a hírekre.
Kilőtt az Inditex
7 százalékot emelkedett az Inditex, miután a cég közzétette első féléves számait. Miközben a múltbeli adatok gyengébbek lettek a vártnál, a cég azt is közölte, hogy az augusztus végi/szeptember eleji forgalom erősen alakult, ennek örültek ma reggel a befektetők.
Az Inditex árfolyama a mai emelkedéssel együtt is 8 százalék mínuszban van idén.
Száguld a 4iG
Nagyot ment az elmúlt napokban a 4iG, a Rába-felvásárlás bejelentése pedig újabb olaj volt a tűzre. Ma reggel újabb 7 százalékot emelkedett a 4iG árfolyama,
és jelenleg a 4iG a legnagyobb forgalmú papír a BÉT-en.
Folytatódik az emelkedés Európában
0,5-0,5 százalék pluszba lendült a német és a francia tőzsde is a nyitás után nem sokkal, vagyis folytatódik a rali a nyugat-európai részvénypiacokon. A DAX-ban a Siemens Energy és az SAP halad az élen.
Stagnál a BUX
Stagnálással indította a napot a magyar tőzsde, az OTP jelenleg 0,2 százalék pluszban áll, a Mol, a Richter és a Telekom viszont kis mértékben esett.
Jól indult a harmadik negyedév az Inditexnél
Az Inditex bejelentette, hogy szeptember 8-ig bezárólag öt hét alatt 9%-kal nőttek bevételei állandó árfolyamon számolva, meghaladva az elemzői várakozásokat. Ez erősödést jelent a korábbi, január és július közötti hat hónap 5,1%-os növekedéséhez képest, amely elmaradt a piaci előrejelzésektől.
A vállalat az év első felében 3,57 milliárd eurós működési profitot ért el, ami megfelelt az elemzői várakozásoknak.
Itt a legújabb árfolyamrakéta: száguld az Oracle
Az Oracle részvényárfolyama több mint 25%-kal emelkedett a tőzsdezárás utáni kereskedésben, miután a cég bejelentette: AI-alapú felhőüzletága 2030-ra 144 milliárd dolláros bevételt érhet el, szemben a mostani kevesebb mint 20 milliárdos előrejelzéssel, írja a Yahoo Finance.
Itt az ember, aki paraszthajszálnyira megközelítette Muskot a leggazdagabbak listáján
Larry Ellison, az Oracle társalapítója és technológiai vezetője egy nap alatt 70 milliárd dollárral gyarapította vagyonát, ezzel nagyon közel került Elon Muskhoz a leggazdagabbak listáján, amit még mindig a Tesla első embere vezet, írja a Bloomberg.
Gigantikus gázüzletet köthet az Európai Unió az Egyesült Államokkal
Az ExxonMobil szerint az Európai Uniónak hosszú távú amerikai gázszerződéseket kell majd kötnie a több százmilliárd dollár értékű energiavásárlási ígéret teljesítéséhez, miközben az Egyesült Államok már most a legfontosabb LNG-beszállítója a kontinensnek, írja az FT.
Globális leépítést jelentett be az egyik sztárgyógyszer gyártója
A Wegovy fogyasztószer gyártója, a Novo Nordisk világszerte 9000 munkahely megszüntetését jelentette be egy átszervezés részeként, amellyel évi 8 milliárd dán korona (1,26 milliárd dollár) megtakarítást céloz meg.
Kedvező előjelek Ázsiából
Jók az előjelek a mai kereskedésre, az ázsiai tőzsdéken is folytatódott az emelkedés. A japán Nikkei történelmi csúcsa közelében zárt, a dél-koreai Kospi négy éves csúcsra ment.
Makroadatok
Ma hajnalban kínai inflációs adat érkezett, amiből kiderült, hogy a vártnál is nagyobb volt a fogyasztói árak csökkenése a világ második legnagyobb gazdaságában. Ezenfelül spanyol és olasz ipari termelés, valamint amerikai termelői infláció jön. Utóbbi nagyon fontos, mert az előző adat a vámok miatt csúnya meglepetést okozott. Magyar fronton a legutóbbi MNB-kamatdöntő ülésről készült jegyzőkönyvet teszik közzé.
