Szélsőségek napja az amerikai tőzsdéken
Szélsőségek napja az amerikai tőzsdéken

Kedden új történelmi csúcsra emelkedtek a vezető amerikai részvényindexek, a befektetők már azt árazzák, hogy nemcsak a következő, egy hét múlva esedékes ülésén, hanem az azt követőeken is kamatot csökkent az amerikai jegybank, ez pedig kedvez a kockázatos tőkepiaci eszközöknek, mint a részvények. Ma reggel az ázsiai részvénypiacokon is emelkedés volt, ma reggel pedig emelkedéssel indultak a nyugat-európai tőzsdék, bár a lengyelországi dróntámadás miatt a délelőtt folyamán elolvadtak a plusszok. A magyar piacon több részvény is nagyot emelkedett, Amerika pedig vegyes képet mutat, több szélsőséggel.
Nagyot alakít a Klarna a New York-i tőzsdén

30%-kal a 40 dolláros kibocsátási ár felett nyitottak, és jelenleg is 18%-os pluszban vannak a Klarna papírjai a New York-i tőzsdén a részvények első kereskedési napján. Az erős kezdés azt jelentete, hogy a svéd fintech vállalat piaci értéke elérte a 19,65 milliárd dollárt is, ami viszont még a fele sincs a 2021-es csúcsnak.

A szélsőségek napja az amerikai tőzsdéken

Teljesen vegyes képet mutatnak az amerikai tőzsdék: a Dow 0,6%-os mínuszban van, az S&P 500 viszont 0,3%-os, a Nasdaq 0,1%-os emelkedést produkált eddig. A nap sztárja, az Oracle most már 39%-os emelkedést mutatott be, az Apple viszont 3,3%-ot, az Amazon 3,1%-ot veszített értékéből.

Jól járt, aki ránk hallgatott: elképesztő, amit művel ma ennek a részvénynek az árfolyama

Az Oracle részvényei több mint 40 százalékkal száguldottak a mai kereskedésben, miután a vállalat meglepően erős felhőszolgáltatási adatokat jelentett és optimista előrejelzéseket közölt. A részvényről 2 hónappal ezelőtt írtuk, hogy jó befektetési sztori lehet, megnéztük, hogy állunk most.

Meddig eshet a Richter?

Szerda délután nagy forgalommal esni kezdett a Richter, az árfolyam pedig máris közel két hónapos mélypontra zuhant. Megnéztük, hogy mi áll az esés mögött, valamint azt is, hogy meddig tarthat az esés.

Száguld az Oracle

Az Oracle közzétette az első féléves számait, amitől nem ájultak el a befektetők, amitől viszont igen, az a jövőkép: az AI és a felhő alapú szolgáltatások nagy bevétel- és profitnövekedést hozhatnak a vállalatnál, emiatt ugrott ma 35 százalékot az árfolyam. A cég piaci értéke már 950 milliárd dollár. A mai emelkedéssel valószínűleg az Oracle alapítója és nagytulajdonosa, Larry Ellison a világ leggazdagabb embere, akinek a vagyona nagyrészt Oracle-részvényekben van.

Vegyes nyitás Amerikában

A nyitás után nem sokkal a Dow Jones index 0,2 százalék mínuszba, az S&P 500 pedig 0,5 százalék pluszba lendült. A megfejtés az ellentétes mozgásokra az, hogy az S&P 500-ban tag Nvidia ma 3,5 százalékot emelkedett. Természtesen az AI most is a sztori, az Oracle nagyon optimista kilátásokról számolt be, ráadásul az amerikai szoftvercég zsákszámra veszi az Nvidia chipjeit, ez is felfelé emeli a chipgyártó részvényárfolyamát.

Lefordult a magyar tőzsde

Miközben délelőtt még jól tartotta magát a BUX, a blue chipek is kis elmozdulást mutattak, a 4iG pedig szárnyalt, délutánra elromlott a hangulat. Az OTP már 1,3 százalék mínuszban van, a Richter 2,4-et esett, és most már a 4iG árfolyama is esik.

Mérsékelt a lengyelországi dróntámadás tőzsdei hatása

A lengyelországi dróntámadás után lefordultak az európai tőzsdék, mostanra azonban az ijedség egy része elmúlt. Az események hatására a lengyel tőzsde még mindig 1,5 százalék mínuszban áll, a magyar és a nyugat-európai részvénypiacok jelenleg stagnálnak.

Elolvadtak a plusszok

A német és a francia tőzsde már csak stagnál a nap eleji mérsékelt emelkedés után, a magyar BUX index már 0,5 százalék mínuszban áll, a lengyel piac pedig 2,1 százalékot esett az orosz dróntámadás után.

Brutális forgalommal tépik a 4iG-t

5 százalék pluszban van a 4iG árfolyama, a Rába bejelentés óta folytatódott a rali.

Ráadásul magas forgalommal emelkedik a 4iG, miközben az elmúlt egy hónapban az átlagforgalom fél milliárd forint közelében volt, ma délelőtt már 2 milliárd forint értékben kereskedtek a 4iG részvényeivel, ezzel ez a második legnagyobb forgalmú papír az OTP után a BÉT-en.

Nagy esés a lengyel tőzsdén

Már 2,1 százalék mínuszban van a lengyel WIG20 index az orosz dróntámadás után. A legnagyobb esés az Orlennél van, az energiacég árfolyama 3,4 százalékot esett, de 2,5 százaléknál nagyobb mínuszban áll a nagy lengyel bankok, a PKO és a Pekao árfolyama is.

Száguld az Épduferr is

Rángatják az Épduferrt, a generálkivitelezéssel foglalkozó cég részvényárfolyama már 13 százalék pluszban is állt ma, jelenleg 7 százalékos az emelkedés.

Az Épduferr a 4iG, az OTP és a Magyar Telekom után a negyedik legforgalmasabb papír a magyar tőzsdén.

Esés a lengyel tőzsdén

Nem mindenhol van emelkedés a tőzsdéken, a lengyel piac például 1,3 százalékot esett, miután orosz drónokat lőttek le lengyel területen.

A lengyel WIG20 index a mai esésével együtt is idén még mindig 28 százalék pluszban áll, amivel a világ élvonalába tartozik.

Emelkedik a Novo Nordisk

Profitfigyelmeztetést és masszív elbocsátásokat jelentett be a Novo Nordisk, aminek most inkább örülnek a befektetők, a cég részvényárfolyama 2 százalékot emelkedett a hírekre.

Kilőtt az Inditex

7 százalékot emelkedett az Inditex, miután a cég közzétette első féléves számait. Miközben a múltbeli adatok gyengébbek lettek a vártnál, a cég azt is közölte, hogy az augusztus végi/szeptember eleji forgalom erősen alakult, ennek örültek ma reggel a befektetők.

Az Inditex árfolyama a mai emelkedéssel együtt is 8 százalék mínuszban van idén.

Száguld a 4iG

Nagyot ment az elmúlt napokban a 4iG, a Rába-felvásárlás bejelentése pedig újabb olaj volt a tűzre. Ma reggel újabb 7 százalékot emelkedett a 4iG árfolyama,

és jelenleg a 4iG a legnagyobb forgalmú papír a BÉT-en.

Folytatódik az emelkedés Európában

0,5-0,5 százalék pluszba lendült a német és a francia tőzsde is a nyitás után nem sokkal, vagyis folytatódik a rali a nyugat-európai részvénypiacokon. A DAX-ban a Siemens Energy és az SAP halad az élen.

Stagnál a BUX

Stagnálással indította a napot a magyar tőzsde, az OTP jelenleg 0,2 százalék pluszban áll, a Mol, a Richter és a Telekom viszont kis mértékben esett.

Jól indult a harmadik negyedév az Inditexnél

Az Inditex bejelentette, hogy szeptember 8-ig bezárólag öt hét alatt 9%-kal nőttek bevételei állandó árfolyamon számolva, meghaladva az elemzői várakozásokat. Ez erősödést jelent a korábbi, január és július közötti hat hónap 5,1%-os növekedéséhez képest, amely elmaradt a piaci előrejelzésektől.

A vállalat az év első felében 3,57 milliárd eurós működési profitot ért el, ami megfelelt az elemzői várakozásoknak.

Itt a legújabb árfolyamrakéta: száguld az Oracle

Az Oracle részvényárfolyama több mint 25%-kal emelkedett a tőzsdezárás utáni kereskedésben, miután a cég bejelentette: AI-alapú felhőüzletága 2030-ra 144 milliárd dolláros bevételt érhet el, szemben a mostani kevesebb mint 20 milliárdos előrejelzéssel, írja a Yahoo Finance.

Itt az ember, aki paraszthajszálnyira megközelítette Muskot a leggazdagabbak listáján

Larry Ellison, az Oracle társalapítója és technológiai vezetője egy nap alatt 70 milliárd dollárral gyarapította vagyonát, ezzel nagyon közel került Elon Muskhoz a leggazdagabbak listáján, amit még mindig a Tesla első embere vezet, írja a Bloomberg.

Gigantikus gázüzletet köthet az Európai Unió az Egyesült Államokkal

Az ExxonMobil szerint az Európai Uniónak hosszú távú amerikai gázszerződéseket kell majd kötnie a több százmilliárd dollár értékű energiavásárlási ígéret teljesítéséhez, miközben az Egyesült Államok már most a legfontosabb LNG-beszállítója a kontinensnek, írja az FT.

Globális leépítést jelentett be az egyik sztárgyógyszer gyártója

A Wegovy fogyasztószer gyártója, a Novo Nordisk világszerte 9000 munkahely megszüntetését jelentette be egy átszervezés részeként, amellyel évi 8 milliárd dán korona (1,26 milliárd dollár) megtakarítást céloz meg.

Kedvező előjelek Ázsiából

Jók az előjelek a mai kereskedésre, az ázsiai tőzsdéken is folytatódott az emelkedés. A japán Nikkei történelmi csúcsa közelében zárt, a dél-koreai Kospi négy éves csúcsra ment.

Makroadatok

Ma hajnalban kínai inflációs adat érkezett, amiből kiderült, hogy a vártnál is nagyobb volt a fogyasztói árak csökkenése a világ második legnagyobb gazdaságában. Ezenfelül spanyol és olasz ipari termelés, valamint amerikai termelői infláció jön. Utóbbi nagyon fontos, mert az előző adat a vámok miatt csúnya meglepetést okozott. Magyar fronton a legutóbbi MNB-kamatdöntő ülésről készült jegyzőkönyvet teszik közzé.

