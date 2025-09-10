  • Megjelenítés
Történelmi csúcson az amerikai tőzsdék - Kitart a jó hangulat a tőkepiacokon
Történelmi csúcson az amerikai tőzsdék - Kitart a jó hangulat a tőkepiacokon

Portfolio
Kedden új történelmi csúcsra emelkedtek a vezető amerikai részvényindexek, a befektetők már azt árazzák, hogy nemcsak a következő, egy hét múlva esedékes üléséén, hanem az azt követőeken is kamatot csökkent az amerikai jegybank, ez pedig kedvez a kockázatos tőkepiaci eszközöknek, mint a részvények. Ma reggel az ázsiai részvénypiacokon is emelkedés volt, jók az előjelek a mai kereskedésre.
Kedvező előjelek Ázsiából

Jók az előjelek a mai kereskedésre, az ázsiai tőzsdéken is folytatódott az emelkedés. A japán Nikkei történelmi csúcsa közelében zárt, a dél-koreai Kospi négy éves csúcsra ment.

Makroadatok

Ma hajnalban kínai inflációs adat érkezett, amiből kiderült, hogy a vártnál is nagyobb volt a fogyasztói árak csökkenése a világ második legnagyobb gazdaságában. Ezenfelül spanyol és olasz ipari termelés, valamint amerikai termelői infláció jön. Utóbbi nagyon fontos, mert az előző adat a vámok miatt csúnya meglepetést okozott. Magyar fronton a legutóbbi MNB-kamatdöntő ülésről készült jegyzőkönyvet teszik közzé.

