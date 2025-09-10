Zöld utat kapott a Masterplast az újabb hitelfelvételhez

A Masterplast nemrégiben tárgyalásokat kezdeményezett egy új többcélú hitelkeretszerződés megkötéséről,
legfeljebb 2,5 millió euró, vagy ezzel egyező értékű, más devizanemű összegű hitelkeretről.
A hitelszerződés futamideje legfeljebb 3 év és új ingatlanjelzálogjog nélkül kerülne megkötésre.
A jelenlegi makrogazdasági és piaci körülményeket és kilátásokat felmérve a kibocsátó a működésének finanszírozásához további források bevonását látja szükségesnek
– állt akkor a Masterplast közleményében.
Augusztusban szavazásra kérte fel kötvényeseit a Masterplast, szükség volt ugyanis a jóváhagyásukra az újabb hitelfelvételhez, mivel a kötvények feltételei között szerepel a nettó eladósodottsággal kapcsolatos kötelezettségvállalás, mégpedig 3,5-szörös nettó eladósodottság/EBITDA ráta. A Masterplast a kötvénytulajdonosok felé azt vállalta annak idején, hogy a 3,5-szörös értéket nem haladja meg a mutató a kötvények teljes futamideje alatt (vagyis 2031-ig), illetve a kötvényekből eredő fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítéséig biztosítja, hogy addig nem növeli tovább az összesített adósságállománya mértékét új szerződés kötésével, vagy meglévő hitelkeret vagy hasonló instrumentum lehívásával, ameddig a nettó eladósodottság / EBITDA hányados meghaladja a 3,5 értéket.
A mutató már most meghaladja a 3,5-szörös értéket, miután az elmúlt évek építőipari lejtmenete közepette a társaság EBITDA-ja jelentősen lecsökkent. A Masterplast legutóbbi, féléves jelentése szerint a hosszú lejáratú kötelezettségek között a hosszú lejáratú hitelek és tartozások a kötvénykibocsátásból 49,8 millió euróra rúgnak, míg a rövid lejáratú kötelezettségek között a rövid lejáratú hitelek és a kötvénykibocsátások rövid lejáratú része 24,5 millió eurót tett ki. A készpénzállomány június végén 7 millió euró volt. A 12 havi gördülő EBITDA pedig 2,4 millió eurót tett ki. Ezekkel az adatokkal számolva az EBITDA 28-szorosára rúg jelenleg a nettó hitelállomány.
Tavaly novemberben már egy egyszeri felmentést kapott a Masterplast az eladósodottságra vonatkozó követelmény alól, akkor egy 7,6 millió euró keretösszegű hitel megkötéséhez kellett a likviditási nyomás enyhítésére, akkor az esedékes kötvénytartozások kifizetése volt a tét. Végül 2024-ben esedékes kötvénytartozásait teljesíteni tudta a Masterplast. Ezt követően idén tavasszal egy 6 milliárd forintos tőkeemelést vitt véghez a Masterplast az MFB magántőkealapjának segítségével.
Most ismét egyszeri felmentést adtak a kötvénytulajdonosok a hitelfelvételhez kapcsolódóan, amire a második félévben kerülhet sor.
A Kötvénytulajdonosok nem tekintik a Kibocsátó 2025 2. félévben felvételre kerülő, legkésőbb 2028-ban lejáró, legfeljebb 2,5 millió euró - vagy ezzel egyező értékű, eltérő devizanemű - keretösszegű, új ingatlanjelzálog bevonása nélküli 1 db hitelszerződés megkötését, illetve az annak keretében történő lehívásokat a Kibocsátónak az Információs Dokumentum III. Kötvényfeltételek „6.2 Nettó Eladósodottsággal kapcsolatos Kötelezettségvállalás” pontja szerinti kötelezettségvállalása megsértésének
– áll a cég közleményében.
A Masterplast július végén tette közzé első féléves eredményeit, a cég közleménye szerint érdemi keresletnövekedést még nem tapasztaltak, így a bevétel csökkent, viszont a hatékonyságjavítási intézkedéseknek köszönhetően az EBITDA szintjén nyereséges volt a cég. A menedzsment a második félévre várja az élénkülést és további pozitívum, hogy nemrég elkészült a szerencsi üveggyapotgyár és a próbagyártás megkezdődött.
Durván elszálltak a horvát árak
Az euróbevezetés is közrejátszhatott ebben.
Ezért bukik meg minden kormány Franciaországban
Állandósulni látszik a politikai- és adósságválság.
Egy külföldi hírszerzés tett keresztbe Izrael nagy terveinek: így menekülhetett meg a Hamász vezetősége Katarban
Nyomon követték az eseményeket.
Újra meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon
Felelős egyelőre nincs.
Drasztikus lépést jelentett be a Wizz Air
Felszámolják a fontos bázist.
Kiderült, hogy nem csak a lengyel gépek vadásztak éjszaka orosz drónokra
Besegített egy másik NATO-tagállam is.
Történelmi ítélet született: eurómilliárdokat zúdíthatnak a gázra és az atomra
Jöhetnek a befektetők.
Nukleáris repülőgép-hordozóval robbanna be a világ tengeri nagyhatalmai közé Kína ősi riválisa
Lefaragna a komoly lemaradásból.
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.