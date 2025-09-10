  • Megjelenítés
Zöld utat kapott a Masterplast az újabb hitelfelvételhez
Zöld utat kapott a Masterplast az újabb hitelfelvételhez

Levélszavazásban zöld utat adtak a Masterplast kötvényesei az újabb, legfeljebb 2,5 millió eurós hitelfelvételnek – derül ki a társaság közleményéből.

A Masterplast nemrégiben tárgyalásokat kezdeményezett egy új többcélú hitelkeretszerződés megkötéséről,

legfeljebb 2,5 millió euró, vagy ezzel egyező értékű, más devizanemű összegű hitelkeretről.

A hitelszerződés futamideje legfeljebb 3 év és új ingatlanjelzálogjog nélkül kerülne megkötésre.

A jelenlegi makrogazdasági és piaci körülményeket és kilátásokat felmérve a kibocsátó a működésének finanszírozásához további források bevonását látja szükségesnek

– állt akkor a Masterplast közleményében.

Augusztusban szavazásra kérte fel kötvényeseit a Masterplast, szükség volt ugyanis a jóváhagyásukra az újabb hitelfelvételhez, mivel a kötvények feltételei között szerepel a nettó eladósodottsággal kapcsolatos kötelezettségvállalás, mégpedig 3,5-szörös nettó eladósodottság/EBITDA ráta. A Masterplast a kötvénytulajdonosok felé azt vállalta annak idején, hogy a 3,5-szörös értéket nem haladja meg a mutató a kötvények teljes futamideje alatt (vagyis 2031-ig), illetve a kötvényekből eredő fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítéséig biztosítja, hogy addig nem növeli tovább az összesített adósságállománya mértékét új szerződés kötésével, vagy meglévő hitelkeret vagy hasonló instrumentum lehívásával, ameddig a nettó eladósodottság / EBITDA hányados meghaladja a 3,5 értéket.

A mutató már most meghaladja a 3,5-szörös értéket, miután az elmúlt évek építőipari lejtmenete közepette a társaság EBITDA-ja jelentősen lecsökkent. A Masterplast legutóbbi, féléves jelentése szerint a hosszú lejáratú kötelezettségek között a hosszú lejáratú hitelek és tartozások a kötvénykibocsátásból 49,8 millió euróra rúgnak, míg a rövid lejáratú kötelezettségek között a rövid lejáratú hitelek és a kötvénykibocsátások rövid lejáratú része 24,5 millió eurót tett ki. A készpénzállomány június végén 7 millió euró volt. A 12 havi gördülő EBITDA pedig 2,4 millió eurót tett ki. Ezekkel az adatokkal számolva az EBITDA 28-szorosára rúg jelenleg a nettó hitelállomány.

Tavaly novemberben már egy egyszeri felmentést kapott a Masterplast az eladósodottságra vonatkozó követelmény alól, akkor egy 7,6 millió euró keretösszegű hitel megkötéséhez kellett a likviditási nyomás enyhítésére, akkor az esedékes kötvénytartozások kifizetése volt a tét. Végül 2024-ben esedékes kötvénytartozásait teljesíteni tudta a Masterplast. Ezt követően idén tavasszal egy 6 milliárd forintos tőkeemelést vitt véghez a Masterplast az MFB magántőkealapjának segítségével.

Most ismét egyszeri felmentést adtak a kötvénytulajdonosok a hitelfelvételhez kapcsolódóan, amire a második félévben kerülhet sor.

A Kötvénytulajdonosok nem tekintik a Kibocsátó 2025 2. félévben felvételre kerülő, legkésőbb 2028-ban lejáró, legfeljebb 2,5 millió euró - vagy ezzel egyező értékű, eltérő devizanemű - keretösszegű, új ingatlanjelzálog bevonása nélküli 1 db hitelszerződés megkötését, illetve az annak keretében történő lehívásokat a Kibocsátónak az Információs Dokumentum III. Kötvényfeltételek „6.2 Nettó Eladósodottsággal kapcsolatos Kötelezettségvállalás” pontja szerinti kötelezettségvállalása megsértésének

– áll a cég közleményében.

A Masterplast július végén tette közzé első féléves eredményeit, a cég közleménye szerint érdemi keresletnövekedést még nem tapasztaltak, így a bevétel csökkent, viszont a hatékonyságjavítási intézkedéseknek köszönhetően az EBITDA szintjén nyereséges volt a cég. A menedzsment a második félévre várja az élénkülést és további pozitívum, hogy nemrég elkészült a szerencsi üveggyapotgyár és a próbagyártás megkezdődött.

