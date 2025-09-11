  • Megjelenítés
16 százalékot száguldott első tőzsdei napján a Klarna
Üzlet

16 százalékot száguldott első tőzsdei napján a Klarna

Portfolio
A svéd Klarna sikeres tőzsdei debütálást tudhat maga mögött: a "buy now, pay later" fintech részvényei az IPO-n 16%-kal zártak magasabban, 17,5 milliárd dolláros piaci értéket adva a cégnek. A bankok és a fintech kihívók közötti versenyről is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Klarna szerdán lépett a New York-i tőzsdére, ahol a részvények 40 dolláros kibocsátási ár után 52 dolláron nyitottak, majd végül 46,40 dolláron zártak, így a cég piaci értéke elérte a 17,5 milliárd dollárt.

Az IPO során a cég 1,37 milliárd dollárt vont be, ez az értékelés még mindig messze elmarad a SoftBank 2021-es befektetése utáni 45,6 milliárd dolláros csúcstól.

A Klarna idén másodszor próbálkozott IPO-val: a tavaszi tervet az amerikai vámintézkedések miatti piaci zűrzavar vetette vissza. Most azonban egy erőteljes IPO-hullám részeként lépett piacra, amelyben a Figma, a Circle és a Bullish is tőzsdére lépett.

2025-ben eddig 144 vállalat ment tőzsdére, 53%-kal több, mint egy évvel korábban, a technológiai cégek összesen 12 milliárd dollárt vontak be.

A Klarna, amelyet Sebastian Siemiatkowski vezérigazgató irányít, világszerte 111 millió felhasználóval és 790 ezer kereskedői partnerrel rendelkezik. Üzleti modellje a "buy now, pay later" konstrukció, amely rövid távú hitelt biztosít a vásárlóknak. Bár a kritikusok szerint ez az eladósodás kockázatát növeli, a Klarna adatai alapján a fogyasztói hitelek 99%-át időben visszafizették, ami jóval kedvezőbb arány, mint az amerikai bankok hitelkártya-késedelmi mutatója.

Kapcsolódó cikkünk

Nagyot alakít a Klarna a New York-i tőzsdén

Hatalmas érdeklődés mellett ment tőzsdére a Klarna - Hússzoros volt a túljegyzés

Itt a bejelentés: Amerikában megy tőzsdére az európai sztárfintech

Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jaguar Land Rover
Üzlet
Súlyos kibertámadás bénította meg a Jaguar Land Rover gyárait
Pénzcentrum
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility