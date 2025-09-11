16 százalékot száguldott első tőzsdei napján a Klarna

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Klarna szerdán lépett a New York-i tőzsdére, ahol a részvények 40 dolláros kibocsátási ár után 52 dolláron nyitottak, majd végül 46,40 dolláron zártak, így a cég piaci értéke elérte a 17,5 milliárd dollárt.

Az IPO során a cég 1,37 milliárd dollárt vont be, ez az értékelés még mindig messze elmarad a SoftBank 2021-es befektetése utáni 45,6 milliárd dolláros csúcstól.

A Klarna idén másodszor próbálkozott IPO-val: a tavaszi tervet az amerikai vámintézkedések miatti piaci zűrzavar vetette vissza. Most azonban egy erőteljes IPO-hullám részeként lépett piacra, amelyben a Figma, a Circle és a Bullish is tőzsdére lépett.

2025-ben eddig 144 vállalat ment tőzsdére, 53%-kal több, mint egy évvel korábban, a technológiai cégek összesen 12 milliárd dollárt vontak be.

A Klarna, amelyet Sebastian Siemiatkowski vezérigazgató irányít, világszerte 111 millió felhasználóval és 790 ezer kereskedői partnerrel rendelkezik. Üzleti modellje a "buy now, pay later" konstrukció, amely rövid távú hitelt biztosít a vásárlóknak. Bár a kritikusok szerint ez az eladósodás kockázatát növeli, a Klarna adatai alapján a fogyasztói hitelek 99%-át időben visszafizették, ami jóval kedvezőbb arány, mint az amerikai bankok hitelkártya-késedelmi mutatója.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

