Váratlan fordulat: az EU megsemmisítette a Paks II. engedélyét, nagy a bizonytalanság a projekt jövőjével kapcsolatban
50 százalékos vám a kínai autókra? Még így is versenyképesek
50 százalékos vám a kínai autókra? Még így is versenyképesek

Mexikó akár 50%-os vámot is kivethet a Kínából érkező autókra, ennek ellenére a kínai gyártók alacsony költségeik miatt továbbra is versenyképesek maradhatnak a latin-amerikai országban.

Mexikó akár 50%-os vámot is bevezethet a Kínából importált járművekre, de a kínai autógyártók így is előnyben lehetnek, mivel a gyártási költségeik jóval alacsonyabbak.

Például a BYD Dolphin Mini modellje Mexikóban mintegy 399 800 pesoért érhető el, míg a General Motors Equinox elektromos autója közel kétszer ennyibe kerül.

Bár a BYD egyelőre elhalasztotta a mexikói gyárépítést a geopolitikai feszültségek és az amerikai kereskedelmi konfliktusok miatt, a kínai cégek hatékony ellátási lánca és olcsó munkaereje lehetővé teszi, hogy továbbra is vonzó árakon értékesítsenek külföldön. Az autók iránt különösen nagy a kereslet Mexikóban, ahol a helyben gyártott benzines modellek általában régebbi technológiát képviselnek.

Címlapkép forrása: Lars Penning/picture alliance via Getty Images

