A Labubu-láz véget ér? Zuhannak az árak

A Labubu-játékok körüli spekuláció alábbhagyott Kínában: a másodlagos piacon egyre szűkülnek a prémiumok, ami gyengülő keresletre és a gyűjtők óvatosságára utal.

A Pop Mart International legújabb kiadása, a 14 darabos mini Labubu blind-box, a megjelenés előtt még magas felárat ért el a másodlagos piacon, de az utóbbi három napban az átlagos eladási ár 1 594 jüanra (223 dollár) esett, ami 24%-os csökkenés a korábbi csúcshoz képest.

Az eredeti kiskereskedelmi ár 1 106 jüan volt. Az Alibaba Xianyu platformján a vásárlók fele további áresésre számít, különösen a mini változat esetében, ami a gyűjtői bizalom gyengülését mutatja.

A visszaesés éles kontrasztban áll a korábbi, szinte hisztérikus kereslettel, amely a Labubu plüssfigurákat sztárok – többek közt a BlackPink Lisa és David Beckham – körében is népszerűvé tette. A sorozat rejtett kiadásainak ára szintén esett, beleértve Kína legnagyobb szürke piaci platformját, a Dewut is.

A Pop Mart szerint az árak csökkenését részben a megnövelt gyártás magyarázza, ami szélesebb kör számára teszi elérhetővé a termékeket, és hosszabb távon kedvezhet a cég teljesítményének. A hongkongi tőzsdén jegyzett részvények azonban három nap alatt 11%-ot estek. A Morgan Stanley elemzői gyengülő fundamentumokat jeleztek, részben a mini Labubu másodpiaci felárának hiánya miatt.

A pekingi központú Pop Mart az elmúlt évben az egyik legforróbb kínai fogyasztói részvénnyé vált: árfolyama idén eddig 200%-kal emelkedett, piaci értéke elérte a 370 milliárd hongkongi dollárt (47,4 milliárd USD), és alapítóját Kína egyik legfiatalabb milliárdosává tette. Azonban a régebbi Labubu-szériák is sokat veszítettek értékükből: a Labubu 3.0 rejtett kiadása, amely júniusban még 4 000 jüant ért a Qiandao-n, most 752 jüanért kapható, szemben a hivatalos 99 jüanos árral.

A Labubu babákról legutóbbi Portfolio Invest adásunkban is beszélgettünk.

