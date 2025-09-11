  • Megjelenítés
AI-fejlesztés élesedik a rezsicsökkentésnél
Üzlet

AI-fejlesztés élesedik a rezsicsökkentésnél

MTI
Csütörtöktől új, mesterségesintelligencia-alapú ügyféltámogató rendszer, a Rezsiőr segíti az MVM ügyfeleit a rezsicsökkentéssel, valamint az áram- és földgázszámlákkal összefüggő kérdésekben; a megoldást a magyar innovációs vállalat, a YoloAI fejlesztette, célzottan az MVM számlázási rendszerére - közölte az MVM csütörtökön az MTI-vel. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről és gyakorlati megoldásokról leszó lesz, érdemes regisztrálni az eseményre!
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Hozzátették, a Rezsiőr nem helyettesíti, hanem kiegészíti a személyes és online energiaügyintézést.

Kiemelték, a Rezsiőr nem ügyintéző - így nem lehet rajta keresztül diktálni, adatokat módosítani, névátírást indítani vagy számlázási módot változtatni -, de

elmagyarázza, hol és hogyan lehet ezeket a leggyorsabban megtenni.

A rendszer többek között

  • írásban válaszol a földgáz- és áramügyekkel kapcsolatos kérdésekre,
  • segít értelmezni a számlákat akár tételesen is,
  • elmagyarázza a rezsicsökkentés működési mechanizmusát odafigyel a biztonságra,
  • és adathalász gyanú esetén a hivatalos útmutatóhoz irányít.

Egyúttal azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy az alkalmazás által adott válaszok tájékoztató jellegűek és mint minden mesterségesintelligencia-alapú rendszer, a Rezsiőr is bármikor tévedhet, ezért az ügyfelek a válaszok hitelességét kétely esetén ellenőrizhetik az MVM weboldalain vagy az ugyfelszolgalat@mvm.hu e-mail-címre írva segíthetik a szolgáltatás pontosságának javítását.

Fontos azonban, hogy az online ügyintézéshez továbbra is az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next applikáció használható - ismertette közleményében az MVM.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
tőzsde
Üzlet
Itt vannak az új történelmi csúcsok a tőzsdéken
Pénzcentrum
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility