AI-fejlesztés élesedik a rezsicsökkentésnél

Hozzátették, a Rezsiőr nem helyettesíti, hanem kiegészíti a személyes és online energiaügyintézést.
Kiemelték, a Rezsiőr nem ügyintéző - így nem lehet rajta keresztül diktálni, adatokat módosítani, névátírást indítani vagy számlázási módot változtatni -, de
elmagyarázza, hol és hogyan lehet ezeket a leggyorsabban megtenni.
A rendszer többek között
- írásban válaszol a földgáz- és áramügyekkel kapcsolatos kérdésekre,
- segít értelmezni a számlákat akár tételesen is,
- elmagyarázza a rezsicsökkentés működési mechanizmusát odafigyel a biztonságra,
- és adathalász gyanú esetén a hivatalos útmutatóhoz irányít.
Egyúttal azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy az alkalmazás által adott válaszok tájékoztató jellegűek és mint minden mesterségesintelligencia-alapú rendszer, a Rezsiőr is bármikor tévedhet, ezért az ügyfelek a válaszok hitelességét kétely esetén ellenőrizhetik az MVM weboldalain vagy az ugyfelszolgalat@mvm.hu e-mail-címre írva segíthetik a szolgáltatás pontosságának javítását.
Fontos azonban, hogy az online ügyintézéshez továbbra is az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next applikáció használható - ismertette közleményében az MVM.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
