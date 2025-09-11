AI-fejlesztés élesedik a rezsicsökkentésnél

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Hozzátették, a Rezsiőr nem helyettesíti, hanem kiegészíti a személyes és online energiaügyintézést.

Kiemelték, a Rezsiőr nem ügyintéző - így nem lehet rajta keresztül diktálni, adatokat módosítani, névátírást indítani vagy számlázási módot változtatni -, de

elmagyarázza, hol és hogyan lehet ezeket a leggyorsabban megtenni.

A rendszer többek között

írásban válaszol a földgáz- és áramügyekkel kapcsolatos kérdésekre,

segít értelmezni a számlákat akár tételesen is,

elmagyarázza a rezsicsökkentés működési mechanizmusát odafigyel a biztonságra,

és adathalász gyanú esetén a hivatalos útmutatóhoz irányít.

Egyúttal azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy az alkalmazás által adott válaszok tájékoztató jellegűek és mint minden mesterségesintelligencia-alapú rendszer, a Rezsiőr is bármikor tévedhet, ezért az ügyfelek a válaszok hitelességét kétely esetén ellenőrizhetik az MVM weboldalain vagy az ugyfelszolgalat@mvm.hu e-mail-címre írva segíthetik a szolgáltatás pontosságának javítását.

Fontos azonban, hogy az online ügyintézéshez továbbra is az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next applikáció használható - ismertette közleményében az MVM.

