Átalakítja a debreceni gyárát a CATL

A kínai CATL a debreceni gyárát többféle akkumulátortípus gyártására alakítja át, hogy rugalmasan reagáljon az európai autógyártók ingadozó keresletére, írja a Bloomberg.

A világ legnagyobb akkumulátorgyártója, a kínai Contemporary Amperex Technology (CATL) a debreceni üzemet úgy alakítja át, hogy a hagyományos ternáris lítium-ion cellák mellett olcsóbb lítium-vasfoszfát (LFP) és nátrium-ion akkumulátorokat is elő tudjon állítani.

Az üzem a tervek szerint 2025 végén vagy 2026 elején kezdi meg a termelést.

Matt Shen, a CATL európai igazgatója a müncheni autószalonon elmondta: a lítiumárak nagy kilengései az utóbbi években bizonytalanságot keltettek az iparágban, ezért a vállalat ügyfelei is nyitottabbak az alternatív technológiákra.

A CATL olyan autógyártókat lát el, mint a Tesla és a BMW, és továbbra is folytatja európai terjeszkedését, noha az elektromos autók iránti kereslet ingadozó. A cég már két, kifejezetten Európára szabott LFP-akkumulátort mutatott be, és tárgyal az autógyártókkal az ellátási megállapodásokról.

A debreceni gyár első fázisában évi 40 GWh kapacitást céloznak meg, ami több mint egymillió autó meghajtására elegendő, a végső cél pedig 100 GWh. A második fázis előkészítése is folyamatban van, a modulgyártás már működik.

A beruházás Magyarország történetének legnagyobb zöldmezős ipari projektje.

