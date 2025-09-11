  • Megjelenítés
Az "élet legvilágosabb jelét" fedezhették fel a Marson

Egykori mikrobiális élet nyomait rejtheti egy marsi kőzetminta, amelyet a Perseverance marsjáró vételezett még tavaly - közölte szerdán a NASA amerikai űrkutatási hivatal.

Ez lehet a legvilágosabb jele az életnek, amit a Marson találtunk

- ismertette Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter, aki egyúttal ideiglenesen a NASA igazgatójának tisztségét is ellátja. Nicky Fox igazgatóhelyettes ugyanakkor hangsúlyozta, ez a megállapítás sem biztos még, ugyanis további adatokra és tanulmányokra van szükség.

A mintát a 2021 óta üzemelő Perseverance tavaly nyáron vételezte a Jezero kráternek nevezett marsi térségben, egy kiszáradt folyómederben. A NASA szakembereinek azt tűnt fel a kőzetdarabon, hogy foltok voltak rajta. A mintát elemezték a marsjáró fedélzetén lévő műszerekkel, majd közzétették a Nature című szaklapban.

Az agyagos szerkezetű kőzet egyebek között szenet, ként, vasoxidot és foszfort tartalmaz, a foltok pedig vivianit (hidratált foszforsavas vasoxid) és greigit (vas-szulfid) ásványokból állnak, amelyeknek a kombinációja

valamikori mikrobiális életre utalhat.

Viszont ezek az ásványok biológiai reakciók nélkül is kialakulhattak.

A további vizsgálatokhoz a mintát a Földre kellene eljuttatni, egy ilyen NASA-misszió lehetőségét éppen most vizsgálják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

