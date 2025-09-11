  • Megjelenítés
Betiltanák a közösségi médiát a 15 év alattiaknak Európa egyik legnagyobb országában
Üzlet

Betiltanák a közösségi médiát a 15 év alattiaknak Európa egyik legnagyobb országában

MTI
A közösségi média használatának megtiltását javasolta a 15 év alatti gyerekeknek egy francia parlamenti bizottság csütörtökön közzétett jelentésében, amely szerint a 15 és 18 év közötti tinédzsereknek pedig "digitális takarodót" kellene bevezetni az egészségük védelme érdekében.

Laure Miller, a testület jelentéstevője elmondta: ez a korlátozás azt jelezné a gyerekeknek és a szülőknek is, hogy

15 éves kor alatt a közösségi média használata "nem ártalmatlan" időtöltés.

A fiatalok körében különösen népszerű TikTok hatásait vizsgáló parlamenti bizottság márciusban kezdte meg a munkát, meghallgatták több közösségimédia-vállalat képviselőjét, áldozatok hozzátartozóit és influenszereket, hogy feltérképezzék az algoritmus működését. A vizsgálóbizottságot azt követően hozták létre, hogy Franciaországban 2024 végén több család pert indított a TikTok ellen azzal vádolva a videomegosztó alkalmazást, hogy az ottani tartalmak összefüggésben állhattak tinédzserkorú gyerekeik öngyilkosságával.

A parlamenti bizottság jelentésében azt is javasolják: fontolóra kellene venni a 18 éves kor alatti tilalmat is abban az esetben, ha "a közösségi oldalak a következő három év során megfelelő módon nem tesznek eleget jogi kötelezettségeiknek", nevezetesen az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályának (DSA).

Laure Miller kiemelte, hogy a közösségi média használata következtében a gyerekek

nehezebben tudják a figyelmüket koncentrálni, rosszabbul alszanak, és önértékelési problémáik alakulhatnak ki.

A "digitális takarodó" bevezetésén azt értik, hogy a közösségi oldalakat elérhetetlenné tennék a 15 és 18 év közöttieknek este 10 és reggel 8 óra között. Kulcsfontosságú lépés ebben a felhasználók életkorának ellenőrzése - tette hozzá.

Az Európai Unió több tagállama - Franciaország mellett Spanyolország és Görögország is - nemrég azt szorgalmazta, hogy az EU korlátozza erősebben a gyerekek hozzáférését az internetes platformokhoz erőteljesen addiktív jellegük és az online zaklatások, gyűlölködések veszélye miatt. Az ausztrál parlament tavaly novemberben fogadott el törvényt a közösségi média 16 éves kor alatti használatának tilalmáról. Albániában pedig márciusban utasították az összes internetszolgáltatót arra, hogy 12 hónapig blokkolja a TikTok elérhetőségét, miután egy online elfajult vita miatt meghalt egy 14 éves gyerek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

