Itt vannak az új történelmi csúcsok a tőzsdéken
Itt vannak az új történelmi csúcsok a tőzsdéken

Szerdán az amerikai tőzsdén két meghatározó index, az S&P 500 és a Nasdaq is zsinórban második alkalommal történelmi csúcson zárt. Az indexeket főként az Oracle részvényeinek emelkedése és más mesterséges intelligenciához köthető papírok erősödése húzta felfelé. Az emelkedést az is támogatta, hogy a piac egyre inkább számít az amerikai jegybank kamatcsökkentésére a jövő heti Fed-ülésen. Csütörtökön az ázsiai tőzsdék is erősödtek, a kínai piacon is a mesterséges intelligencia kapcsolt sztorik emelkedtek nagyot, a japán Nikkei újabb történelmi csúcsot ért el.
Címlapkép forrása: gorodenkoff via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

