Már 20 milliárd dollárt ér a cég, amelyik be akarta kebelezni a Google Chrome-ot

A Perplexity, amely három éve indult kihívóként a Google keresőpiaci dominanciájával szemben, újabb 200 millió dollár befektetést szerzett, így eddigi összes tőkebevonása már eléri az 1,5 milliárd dollárt.

Az értékelése mindössze két hónap alatt 18 milliárdról 20 milliárd dollárra emelkedett.

A Perplexity korábban még a Google Chrome böngésző felvásárlására is ajánlatot tett, bár a bírósági döntés végül megakadályozta a Google feldarabolását.

Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images