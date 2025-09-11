  • Megjelenítés
Már 20 milliárd dollárt ér a cég, amelyik be akarta kebelezni a Google Chrome-ot
Üzlet

Már 20 milliárd dollárt ér a cég, amelyik be akarta kebelezni a Google Chrome-ot

Portfolio
A mesterséges intelligenciával működő keresőcég, a Perplexity 200 millió dollár friss tőkét vont be, ezzel 20 milliárd dollárra értékelve a vállalatot, írja a Yahoo Finance. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon hasonló témákról is szó lesz, érdemes már most regisztrálni az eseményre!
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Perplexity, amely három éve indult kihívóként a Google keresőpiaci dominanciájával szemben, újabb 200 millió dollár befektetést szerzett, így eddigi összes tőkebevonása már eléri az 1,5 milliárd dollárt.

Az értékelése mindössze két hónap alatt 18 milliárdról 20 milliárd dollárra emelkedett.

A Perplexity korábban még a Google Chrome böngésző felvásárlására is ajánlatot tett, bár a bírósági döntés végül megakadályozta a Google feldarabolását.

Kapcsolódó cikkünk

Mozdonycsere az AI gyorsvonat élén

Hatalmas fordulat: a Google megúszta a Chrome eladását, szárnyal az árfolyam.

A ChatGPT fejlesztőjének vezére szerint lufi van az AI piacon

Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jaguar Land Rover
Üzlet
Súlyos kibertámadás bénította meg a Jaguar Land Rover gyárait
Pénzcentrum
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility