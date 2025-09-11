Problémákat talált a Nébih a kisállat-kereskedésekben

A Szupermenta programban 11 kisállat-kereskedést ellenőriztek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. Azonnali hatósági intézkedést indokló problémát nem találtak, azonban két üzlettel szemben eljárást indítottak állatgyógyászati készítmények engedély nélküli forgalmazása miatt, egyéb hibák és hiányosságok miatt pedig 10 kereskedésben intézkedtek. A hatósági ellenőrzés tapasztalatai és a vásárlói szempontú kérdőíves felmérés alapján végül csupán egy állatkereskedés érdemelte ki a kiválóan megfelelt minősítést - közölte a Nébih.

A Nébih szakemberei országszerte 11 kisállat-kereskedésben jártak. Ellenőrizték, hogy a létesítmények megfelelően működnek-e, betartják-e az állatvédelmi és állat-egészségügyi szabályokat. Mindössze egy kereskedés felelt meg maradéktalanul az előírásoknak. Az üzletekben jellemző probléma volt a naprakész nyilvántartás vezetésének, a kötelezően kifüggesztendő tájékoztatónak és a vásárlók részére átadandó ismertetőknek a hiánya vagy hiányos tartalma, de négy-négy esetben a működési engedélyt és a működési szabályzatot sem tudták bemutatni a helyszínen. Az ellenőrök figyelmeztették az érintett kereskedéseket és előírták a feltárt hiányosságok pótlását és a hibák kijavítását.

A vizsgált kereskedésekben állatgyógyászati készítményeket is lehet vásárolni, ezért a szakemberek az erre vonatkozó szabályok betartását is ellenőrizték. Problémák főként a készletnyilvántartással és a veszélyes hulladék tárolásával kapcsolatban akadtak, de néhány helyen a termékek tárolása sem volt megfelelő. Komoly hiba, hogy két kisállat-kereskedés nem rendelkezett az állatgyógyászati készítmények forgalmazásának megfelelő működési engedéllyel. Velük szemben a hatósági felügyelők eljárást indítottak.

Jogszabály írja elő, hogy az állatkereskedéseknek milyen, az állatok egészségére és jóllétére nézve megfelelő körülményeket kell biztosítaniuk. A szakértők a létesítmények mintegy felénél kifogásolták például az üzletben tartott állatok ellátására szolgáló takarmány fedetlen tárolását. További probléma volt, hogy az állatok tartási helyét több esetben sem takarították megfelelően, valamint az ellátásukra szolgáló etetők és itatók számos esetben szennyezettek voltak. Fajonként meghatározott, hogy az adott állat számára milyen tartási körülmények ideálisak, így ezek is ellenőrzésre kerültek. Gyakori gond volt több állatfaj esetében, hogy az előírt minimális alapterületnél kisebb helyen tartották őket, valamint az is előfordult – a jogszabály kiemelt tiltása ellenére –, hogy a hím sziámi harcoshalak látták egymást. A hatósági felügyelők figyelmeztették és kötelezték az érintett kereskedéseket a feltárt hibák megadott határidőn belüli kijavítására.

A hatósági ellenőrzéskor a létesítmények vezetői, dolgozói részt vehettek egy vásárlói szempontú felmérésben. A kereskedések rendezettsége, tisztasága mellett lényeges volt például, hogy a megvásárolható állatokról minden fontos információ rendelkezésre áll-e. A kérdőív emellett olyan, a választékra, a felszereltségre vonatkozó kérdéseket is érintett, mint hogy milyen a fajbőség, kaphatóak-e állatgyógyászati termékek és van-e lehetőség az állatok tartásához, ellátásához szükséges egyéb tartozékok vásárlására. Az értékelés elsősorban a hatósági ellenőrzés alapján történt, de a kérdőíves felmérés eredményei is hozzájárultak a végső minősítésekhez.

Egy kisállat-kereskedés kapott „kiválóan megfelelt” minősítést, a XI. kerületiSuperpet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images