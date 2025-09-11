Súlyos kibertámadás bénította meg a Jaguar Land Rover gyárait

A Jaguar Land Rovert ért nagyszabású kibertámadás miatt továbbra is állnak a gyárak, miközben a brit kormány óvatosan kezeli a támadók kilétét: a vizsgálat lezárultáig sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánja, hogy államilag támogatott akcióról van szó.

Augusztus 31-én a Jaguar Land Rover rendszereit világszerte le kellett állítani egy súlyos kibertámadás miatt, amely akadályozza a gyártást és az értékesítést.

A dolgozók egyelőre otthon maradtak, a Halewoodban, Solihullban és Wolverhamptonban működő üzemekben a termelés szünetel.

Bár egy fiatal hackerekből álló csoport – a Scattered LapsusS Hunters – magára vállalta a támadást, Sir Chris Bryant üzleti miniszter a parlamentben kijelentette: egyelőre nem tudják megmondani, hogy kik a felelősök, és nem kívánják kizárni az állami hátteret sem.

A hackercsoport korábban a Marks & Spencer elleni támadásban is érintett volt, amely 300 millió fontos veszteséggel fenyegetett. Négy gyanúsítottat őrizetbe vettek, majd óvadék ellenében szabadon engedtek.

A kormány a közeljövőben a Kiberbiztonsági és Ellenálló Képességi Törvényjavaslatot tervezi beterjeszteni, hogy erősebb védelmet nyújtson a vállalatoknak a hasonló fenyegetések ellen.

Sir Chris hangsúlyozta: az Egyesült Királyságban a cégek 40%-a számolt be kiberincidensről az elmúlt évben, ezért kiemelt fontosságú a védelem. Ugyanakkor figyelmeztetett: a váltságdíj kifizetése nem jelent megoldást, inkább bátorítja a bűnözőket. A miniszter szerint a vállalkozásoknak fel kell készülniük arra, hogy nemcsak bűnszervezetek, hanem külföldi állami szereplők is fenyegethetik őket.

A JLR közölte: mindent megtesznek az üzemek újraindításáért, ugyanakkor nincs bizonyíték arra, hogy ügyféladatok kerültek volna illetéktelenekhez.

Címlapkép forrása: Richard Martin-Roberts/Getty Images