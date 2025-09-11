Trump háborút indított a Fed ellen - Jön az összeomlás?

Miközben Donald Trump amerikai elnök Fed elleni támadása, illetve Lisa Cook jegybanki kormányzó eltávolítására tett kísérlete a közgazdászok körében riadalmat keltett, a befektetők alig reagáltak. A piacok egyelőre nem ijednek meg az elnök manővereitől, még akkor sem, ha azok a Fed függetlenségét fenyegetik. De mi áll a viszonylagos nyugalom mögött?

Donald Trump amerikai elnöknek a Fed elleni támadása és Lisa Cook hivatalban lévő jegybanki kormányzó eltávolítására tett kísérlete a közgazdászok és kommentátorok körében komoly aggodalmat váltott ki. A befektetők azonban mindezt egy "nagy ásítással" nyugtázták.

Ez elsőre drámai szakadéknak tűnhet. Valójában azonban jó okai vannak annak, hogy a két csoport másként reagál.

A monetáris politika stabilitásáért és hitelességéért aggódó elemzők teljes joggal borzadnak el Trump azon törekvésétől, hogy Cookot mandátuma lejárta előtt közel 13 évvel „kirúgja”. (Cook doktori disszertációját én irányítottam a Berkeley Egyetemen.) A Fed kormányzótanácsának tagjai éppen azért kapnak hosszú időre szóló kinevezést, hogy megvédjék őket a politikai nyomástól.