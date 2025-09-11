Trump háborút indított a Fed ellen - Jön az összeomlás?

Donald Trump amerikai elnöknek a Fed elleni támadása és Lisa Cook hivatalban lévő jegybanki kormányzó eltávolítására tett kísérlete a közgazdászok és kommentátorok körében komoly aggodalmat váltott ki. A befektetők azonban mindezt egy "nagy ásítással" nyugtázták.
Ez elsőre drámai szakadéknak tűnhet. Valójában azonban jó okai vannak annak, hogy a két csoport másként reagál.
A monetáris politika stabilitásáért és hitelességéért aggódó elemzők teljes joggal borzadnak el Trump azon törekvésétől, hogy Cookot mandátuma lejárta előtt közel 13 évvel „kirúgja”. (Cook doktori disszertációját én irányítottam a Berkeley Egyetemen.) A Fed kormányzótanácsának tagjai éppen azért kapnak hosszú időre szóló kinevezést, hogy megvédjék őket a politikai nyomástól.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Miért baj, hogy Trump támadja a Fedet?
- Miért kudarcosak azok a jegybankok, ahol a politikusok dirigálnak?
- Jöhet-e összeomlás, ha Trump legyűri a Fedet?
- Többségbe kerülhetnek Trump emberei a Fedben?
- Milyen hatása lenne ennek a piacokra?
