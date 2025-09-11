  • Megjelenítés
Világméretű közegészségügyi problémát azonosítottak a tudósok
Világméretű közegészségügyi problémát azonosítottak a tudósok

MTI
Ezrek halálához járultak hozzá a tavalyelőtti kanadai óriási erdőtüzek, elsősorban Észak-Amerikában a Nature tudományos folyóiratban szerdán közzétett kutatói számítások szerint.

Az erdőtüzek Kanada teljes területét érintették, 2023 májusa és szeptembere között mintegy 17,3 millió hektárnyi növényzet égett le.

A most megjelent tanulmány szerint Észak-Amerikában és még Európában is 354 millió ember volt kitéve az erdőtüzek miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait meghaladó, égésből származó, 2,5 mikrométeres szállópor-részecskéknek. A tanulmány szerint a füst és a szálló por az Egyesült Államokat érintette inkább, ahol

4100 ember halálához járult hozzá, míg Kanadában 1300 emberéhez.

A tudósok becslései szerint hosszabb távon a tavalyelőtti erdőtüzek okozta szennyezés

41 900 ember halálát okozhatja Észak-Amerikában.

Az eredmények alapján az ilyen szélsőséges erdőtüzek nemcsak regionális környezeti kérdést jelentenek, hanem világméretű közegészségügyi gondot is

- jelentette ki az AFP francia hírügynökségnek Csiang Csang, a pekingi Csinghua egyetem munkatársa, a tanulmány egyik szerzője.

Elmondta azt is, hogy a szóban forgó becslések az elsők a maguk nemében, a kutatók műholdas megfigyelések alapján dolgoztak ki számítógépes modellt a témában.

A megbetegedések többségét a kutatók szerint a levegőszennyezés okozza, a füst csak a kisebbik részét. A porrészecskék a légzőszerveken keresztül behatolnak a véráramba, és krónikus hörgőgyulladást, tüdőrákot, valamint szív- és érrendszeri megbetegedéseket idéznek elő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

