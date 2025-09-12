  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentette Donald Trump: elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát
91 évesen elhunyt a legendás tervező: végrendeletében meglepő döntést hozott divatbirodalmának jövőjéről
Üzlet

91 évesen elhunyt a legendás tervező: végrendeletében meglepő döntést hozott divatbirodalmának jövőjéről

Portfolio
Giorgio Armani végrendeletében a vállalata 15%-os részesedésének eladását írta elő, elsőbbséget biztosítva az LVMH, az Essilor-Luxottica vagy a L'Oreal számára - írta meg a Yahoo Finance.

A szeptember 4-én, 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani üzleti végrendeletében előírta örököseinek, hogy

divatbirodalmának 15%-os kisebbségi részesedését értékesítsék, elsőbbséget biztosítva a francia LVMH luxuskonglomerátumnak, az Essilor-Luxottica szemüveggyártónak vagy a L'Oreal kozmetikai vállalatnak.

A La Repubblica által nyilvánosságra hozott dokumentum szerint Armani birodalmának 40%-át hosszú ideje munkatársára és a férfiruházati részleg vezetőjére, Leo Dell'Orcóra hagyta. Unokahúga, Silvana Armani, a női részleg vezetője, valamint unokaöccse, Andrea Camerana egyaránt 15-15%-os részesedést kapott. A fennmaradó 30%-ot a tervező által 2016-ban utódlási céllal létrehozott Armani Alapítvány birtokolja.

A végrendelet szerint az Alapítványnak a tervező halálát követően legkorábban egy év múlva, de legkésőbb 18 hónapon belül kell értékesítenie a 15%-os részesedést, előnyben részesítve az LVMH-t, az Essilor-Luxotticát, a L'Orealt vagy egy "hasonló rangú" divatvállalatot.

Armani unokahúga, Roberta, aki hosszú ideje közvetítőként szolgált a tervező és vörös szőnyeges ügyfelei között, valamint nővére, Rosanna egyaránt 15-15%-os, szavazati jog nélküli részesedést kaptak a vállalatban.

A tervező 2,5%-os részesedéssel rendelkezett a francia-olasz szemüveggyártó óriásban, amelynek értéke 2,5 milliárd euró (2,93 milliárd dollár). Ennek 40%-a Dell'Orcóra, a fennmaradó rész pedig családtagjaira száll – ez csak egy része Armani hatalmas személyes vagyonának, amely milánói, New York-i, pantellériai és Saint-Tropez-i otthonokat is magában foglal.

Az Armani által tervezett utolsó Emporio Armani és Giorgio Armani kollekciók a szeptember 23-án kezdődő milánói divathéten kerülnek bemutatásra. A Pinacoteca di Brera különleges kiállítással emlékezik meg a divatház 50. évfordulójáról.

Végrendeletében Armani előírta, hogy a jövőbeli kollekciókat

lényegre törő, modern, elegáns és visszafogott tervezés jellemezze, a részletekre és a viselhetőségre fordított figyelemmel.

Kapcsolódó cikkünk

Elhunyt a divatvilág legendája, 91 évesen meghalt Giorgio Armani

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bódi Szilvia
Üzlet
Számos kihívással néz szembe a csomagolóipar - A fenntarthatóság kiemelt ügy
Pénzcentrum
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility