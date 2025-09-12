Állítólag nem túl elengáns trükkel fizet alacsony béreket a Tesla, így zajlik a "bérrablás"

A Tesla ellen pert indítottak, mert állítólag előnyben részesíti a vízummal rendelkező munkavállalókat az amerikai állampolgárokkal szemben, hogy alacsonyabb béreket fizethessen.

Egy San Franciscó-i szövetségi bíróságon benyújtott csoportos kereset szerint a Tesla megsérti a szövetségi polgárjogi törvényt azzal, hogy "szisztematikusan előnyben részesíti" a vízummal rendelkező munkavállalókat, és

aránytalanul nagyobb mértékben bocsát el amerikai állampolgárokat a vízumtulajdonosokhoz képest.

A kereset szerint a Tesla nagymértékben támaszkodik a szakképzett munkavállalók számára kiadott vízumok birtokosaira. 2024-ben becslések szerint 1355 vízummal rendelkező munkavállalót vett fel, miközben több mint 6000 dolgozót bocsátott el az Egyesült Államokban, akiknek "túlnyomó többsége" vélhetően amerikai állampolgár volt.

A pert Scott Taub szoftverfejlesztő és Sofia Brander HR-szakember indította, akik szerint a Tesla elutasította alkalmazásukat, miután megtudta, hogy nem igényelnek munkavállalási vízumtámogatást, ami arra utalt, hogy amerikai állampolgárok.

Taub elmondása szerint lebeszélték az egyik állásról, miután közölték vele, hogy az "csak H1B-sek számára" elérhető, egy másik pozícióra pedig nem hívták be interjúra. Brander szerint a Tesla nem volt hajlandó interjúztatni őt két állásra sem, annak ellenére, hogy korábban kétszer is szerződéses alkalmazottként dolgozott a cégnél.

Bár a vízummal rendelkező munkavállalók csak töredékét teszik ki az amerikai munkaerőpiacnak, a Tesla előnyben részesíti ezeket a jelölteket az amerikai állampolgárokkal szemben, mivel a vízumfüggő alkalmazottaknak kevesebbet fizethet, mint az ugyanazt a munkát végző amerikai munkavállalóknak, ami az iparágban bérrablásként ismert gyakorlat

- áll a keresetben.

A per kártérítést követel minden olyan amerikai állampolgár számára, aki a Teslánál jelentkezett állásra az Egyesült Államokban és nem vették fel, vagy ott dolgozott a cégnél és elbocsátották.

Az austini székhelyű Tesla nem reagált azonnal a megkeresésekre. Nem világos, hogy a felperesek hogyan kívánják bizonyítani a Tesla állítólagos rendszerszintű diszkriminációját a felvételek és elbocsátások során.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images