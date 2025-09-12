Esett a magyar tőzsde

Ma a BUX-index 1,1 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
Nem volt jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek árfolyama közül az OTP és a Mol árfolyama esett, miközben csak a Richter árfolyama emelkedett.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az ANY árfolyama 2,9 százalékot esett, a Graphisoft Park árfolyama pedig 3,5 százalékkal esett. A legjobban ma a Rába részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 20,5 százalékkal került feljebb.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 11,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a 4iG, a Richter, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
