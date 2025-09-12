  • Megjelenítés
Európai versenytársat kap Elon Musk Starlink műholdrendszere
Európai versenytársat kap Elon Musk Starlink műholdrendszere

Az európai óriások, a Leonardo, a Thales és az Airbus felgyorsították tárgyalásaikat egy 10 milliárd eurós műholdipari közös vállalat létrehozásáról, amely a kínai és amerikai versenytársakkal, köztük Elon Musk Starlink projektjével venné fel a versenyt.
A "Bromo projekt" néven futó kezdeményezés keretében

a három vállalat egy műholdgyártó céget hozna létre.

A Reuters értesülései szerint a tárgyalások új lendületet kaptak a nyári nehézségek után, miután a vállalatirányítási és értékelési kérdésekben nem sikerült megegyezni. A tulajdonosi szerkezet még tárgyalás alatt áll, de a források szerint a vállalkozás tulajdonjoga nagyjából három egyenlő részre oszlana.

A vállalkozás várhatóan elkülönülő vállalati részegységeket fog tartalmazni az érzékeny nemzeti érdekek védelmére.

Az elmúlt évtizedben tett kísérletek egy európai műholdipari óriás létrehozására részben a trösztellenes aggályok és a nemzeti rivalizálás miatt hiúsultak meg. A Starlink drámai felemelkedése viszont intő jel volt Európa számára.

Források szerint egy alapítói szándéknyilatkozat aláírására szeptember végéig kerülhet sor, bár az időzítés még változhat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

