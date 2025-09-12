Izgalmas hét után végül mínuszban zárt a BUX

Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig mérsékelten optimista a hangulat, a magyar tőzsde pedig egyre nagyobb esésben van. A 4iG és a Rába azonban ma is nagyot ralizik.
Stagnáló európai indexek
Az európai részvénypiacok pénteken vegyes irányú elmozdulásokkal zártak. A STOXX 600 mutató 0,08 százalékkal visszaesett, míg az euróövezeti blue chipeket tömörítő Euro Stoxx 50 index ugyanilyen arányban, 0,08 százalékkal erősödött, vagyis mindkettő index gyakorlatilag változatlanul maradt a nyitóértékéhez képest.
A vezető nemzeti indexek közül
-
FTSE 100 (London): 0,18 százalékos csökkenéssel zárt.
-
DAX (Frankfurt): gyakorlatilag változatlanul fejezte be a kereskedést a nyitóárhoz képest.
-
CAC 40 (Párizs): 0,02 százalékkal erősödött.
-
FTSE MIB (Milánó): a kontinens egyik legerősebb teljesítményét nyújtotta, 0,30 százalékos emelkedéssel.
-
IBEX 35 (Madrid): lényegében stagnált, követve a nagyobb európai indexek vegyes mozgását.
Esett a magyar tőzsde
A hét utolsó kereskedési napja a profitrealizálás jegyében telt idehaza, a 4iG és a Rába azonban szolgáltattak izgalmakat.
Egészen elképesztő, ami ezzel a magyar részvénnyel történik
Nagy forgalom mellett már közel 13 százalékos pluszban vannak a Rába részvényei. Valósággal rárepültek a befektetők a részvényre, ennek eredményeként pedig már közel 17 éves csúcson van az árfolyam.
Nagyot zuhant az amerikai fogyasztói bizalom
Nagyot romlott az amerikai fogyasztói bizalom, miközben az inflációs várakozások emelkedtek.
Jelentős árbevétel-növekedésre számít idén a ViVeTech
542,2 millió forintos nettó árbevételt ért el a 2025-ös év első hat hónapjában a ViVeTech kibervédelmi cég. A társaság a 2025-ös pénzügyi év egészét tekintve 20-25 százalékos árbevétel-növekedésre számít a tavalyi évben elért rekordszintű, közel 1,4 milliárd forintos szint után - derül ki a társaság mai napon publikált 2025. első féléves jelentéséből.
Felemás mozgások az amerikai tőzsdéken
Egyelőre nincs egyértelmű irány az amerikai tőzsdéken: a Dow 0,1 százalékos emelkedése mellett a Nasdaq 0,1 százalékot esett, az S&P 500 pedig 0,2 százalékkal került lejjebb.
Ralizik a Rába
Nemrég kilőtt a Rába részvénye, magas forgalom mellett már 7,3 százalékot ralizott a papír. A rali azt követően kezdődött, hogy kiderült: a 4iG vállalat leánycége megszerzi a Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét.
A profik szerint még van tér az arany számára
Az UBS jelentősen megemelte aranyár-előrejelzését, 2025 végére 3800 dollár/unciára, 2026 közepére pedig 3900 dollár/unciára várja a nemesfém jegyzését, amit a Fed várható kamatcsökkentéseivel és a dollár gyengülésével indokolt - számolt be a Reuters.
Jelentős bírságot úszott meg a Microsoft
Az Európai Unió elfogadta a Microsoft kötelezettségvállalásait, amelyek értelmében a vállalat különválasztja Teams kommunikációs platformját a népszerű irodai alkalmazáscsomagjaitól, így elkerülve egy potenciálisan jelentős versenyjogi bírságot - tudósított a Cnbc.
Nincs megállás, tovább ralizik a 4iG
Kifejezetten magas forgalom mellett 5,8 százalékot ralizott ma eddig a 4iG árfolyama, idén pedig már 200 százalékos pluszban áll a jegyzés. A friss rali azt követően kezdődött, hogy kiderült: a vállalat leánycége, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projekttársaságán keresztül megszerzi a tőzsdén jegyzett Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és a tőkepiaci törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó, közel 25 százaléknyi közkézhányadra.
Itt a fordulat az AI-versenyben: komoly ütés érheti az Nvidiát
A kínai Alibaba és Baidu saját fejlesztésű chipekkel kezdte el AI modelljei betanítását, részben kiváltva az Nvidia által gyártott processzorokat - jelentette a The Information négy közvetlen forrásra hivatkozva. A hír hatására meredek emelkedésbe kapcsolt az Alibaba árfolyama.
Drasztikusan átformálódhat Hollywood
A Paramount Skydance a Warner Bros Discovery felvásárlására készül, a két nagy hollywoodi stúdió egyesítése átformálhatja a szórakoztatóipart - írja a Reuters.
Európában is romlik a hangulat
Kisebb lefordulást látni az európai tőzsdéken, a DAX 0,3 százalékos esése mellett a CAC már fél százalékkal került lejjebb.
Egyre lejjebb a magyar tőzsde
Az OTP vezetésével egyre nagyobb esésben van ma a magyar tőzsde: a nagybank árfolyama 1,4 százalékkal került lejjebb, a BUX index pedig 0,9 százalékos mínuszban van.
Sokkoló figyelmeztetés: jön a válság, a legfőbb veszélyt is bemondta a világhírű pénzember
A Goldman Sachs korábbi vezérigazgatója, Lloyd Blankfein szerint az Egyesült Államok gazdasága újabb válság előtt állhat, különösen a hitelpiacot tartja most nagy kockázatok forrásának – írja a Business Insider.
Saját részvényeket vett az OTP
Az OTP a vonatkozó visszavásárlási egyedi engedély alapján 2025. szeptember 11-én a Budapesti Értéktőzsdén
- 54 248 darab OTP törzsrészvényt vásárolt
- 29 498 forint/darab átlagáron az OTP Bank, mint befektetési szolgáltató igénybevételével,
-
a tranzakció összege 1,6 milliárd forint.
A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 11 720 177 darabra változott. A saját részvény állomány 4,19%.
Óvatos emelkedés Európa piacain
A kereskedés elején óvatos optimizmust láthatunk Európában: a DAX 0,3 százalékos emelkedése mellett a CAC és a FTSE 100 is 0,1 százalékkal került feljebb.
Kisebb mínuszban kezd a magyar tőzsde
A hazai blue chipek közül egyedül a Richter árfolyama emelkedik.
Forradalmi újítás: ezzel a funkcióval több millió betegen segíthet az Apple
Az Apple vérnyomásmérő rendszere jövő héten érkezik az okosórákra, miután megkapta az amerikai gyógyszerhatóság engedélyét - írta meg a Bloomberg.
Fontos lépést tett a tőzsdére vezető úton a ChatGPT fejlesztője
Az OpenAI bejelentette, hogy legalább 100 milliárd dollár értékű részesedést tervez adni nonprofit anyavállalatának, miközben előrehaladást ért el a Microsofttal folytatott tárgyalásokban a vállalati struktúra átalakításáról, ami megnyithatja az utat egy esetleges tőzsdei bevezetés előtt - számolt be a Financial Times. Az OpenAI jelenleg olyan megállapodásról tárgyal, amely 500 milliárd dollárra értékeli a céget.
Lendületben az ezüst
A mai nap is erősen indul a nemesfémet piacán, ma az ezüst szerepel kimondottan erősen: az arany 0,6 százalékos emelkedése mellett a kisebb piaci kapitalizációjú fém jegyzése már 1,4 százalékkal került feljebb, ezzel együtt idén 45 százalékos már a plusz.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,41 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,66 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,11 százalékos mínuszban van.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,15 százalékot emelkedhet, a CAC 0,1 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,0,5 százalékkal kerülhet feljebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken is a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,03 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,01 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,03 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma orosz kamatdöntés és az amerikai Michigani fogyasztói bizalmi index érkezik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,1 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 6,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,3 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 38,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 108
|1,4%
|1,1%
|4,9%
|8,4%
|12,8%
|66,7%
|S&P 500
|6 587,47
|0,8%
|1,3%
|3,4%
|12,0%
|18,6%
|97,2%
|Nasdaq
|23 992,56
|0,6%
|1,5%
|2,0%
|14,2%
|24,7%
|116,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|44 372,5
|1,2%
|4,2%
|6,1%
|11,2%
|24,6%
|89,6%
|Hang Seng
|26 086,32
|-0,4%
|4,1%
|4,7%
|30,0%
|52,5%
|6,5%
|CSI 300
|4 548,03
|2,3%
|4,2%
|10,3%
|15,6%
|42,7%
|-1,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 703,65
|0,3%
|-0,3%
|-1,6%
|19,1%
|29,3%
|79,5%
|CAC
|7 823,52
|0,8%
|1,6%
|1,6%
|6,0%
|5,8%
|55,4%
|FTSE
|9 297,58
|0,8%
|0,9%
|1,8%
|13,8%
|13,5%
|54,1%
|FTSE MIB
|42 432,42
|0,9%
|1,1%
|2,0%
|24,1%
|27,9%
|114,1%
|IBEX
|15 321,3
|0,7%
|2,7%
|3,1%
|32,1%
|35,8%
|120,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|102 284,1
|0,7%
|-2,1%
|-1,8%
|28,9%
|42,4%
|193,6%
|ATX
|4 645,1
|0,3%
|0,5%
|-1,6%
|26,8%
|30,7%
|108,1%
|PX
|2 293,85
|0,1%
|0,8%
|0,3%
|30,3%
|46,5%
|155,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 600
|0,9%
|-3,4%
|-3,0%
|36,5%
|62,6%
|178,7%
|Mol
|2 908
|0,3%
|-0,5%
|-2,0%
|6,5%
|12,5%
|74,2%
|Richter
|10 160
|1,1%
|-2,6%
|-2,3%
|-2,3%
|-5,0%
|48,9%
|Magyar Telekom
|1 868
|-0,1%
|-2,2%
|1,1%
|46,6%
|83,9%
|407,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,71
|-2,0%
|-1,7%
|-3,6%
|-13,4%
|-8,1%
|68,0%
|Brent
|66,39
|-1,7%
|-0,9%
|-0,5%
|-11,2%
|-4,7%
|66,5%
|Arany
|3 631,57
|-0,5%
|2,4%
|8,5%
|38,3%
|44,5%
|86,4%
|Devizák
|EURHUF
|391,8750
|-0,3%
|-0,3%
|-1,0%
|-4,7%
|-1,2%
|9,6%
|USDHUF
|334,1363
|-0,3%
|-1,1%
|-2,1%
|-15,9%
|-7,2%
|10,6%
|GBPHUF
|452,9451
|-0,4%
|0,0%
|-1,0%
|-9,0%
|-3,4%
|17,3%
|EURUSD
|1,1728
|0,0%
|0,8%
|1,1%
|13,3%
|6,5%
|-0,9%
|USDJPY
|147,4050
|0,0%
|-0,9%
|-0,4%
|-6,2%
|4,2%
|38,8%
|GBPUSD
|1,3559
|0,1%
|1,0%
|1,1%
|8,3%
|4,2%
|6,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|115 533
|1,4%
|4,3%
|-2,7%
|22,4%
|101,5%
|1 011,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4
|-0,6%
|-3,5%
|-6,1%
|-12,5%
|9,5%
|499,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,61
|0,1%
|-2,5%
|-1,7%
|10,5%
|28,6%
|-643,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,14
|-0,3%
|-1,0%
|2,0%
|7,9%
|14,8%
|184,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anton Petrus
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Úgy néz ki, mégsem tiltják be a belső égésű motorokat Európában, lesznek kibúvók
Fényes győzelmet arattak az európai autógyárak.
Újra lecsaptak az orosz flottára az ukrán drónok: 60 millió dolláros hajót lyuggattak ki
Csúnyán megrágták a Demidovot.
Megosztottság az EU-ban: több ország is ellenáll egy igen ambiciózus uniós célnak
Súlyos következménye lehet.
Kirk-gyilkosság: megszólaltak a hatóságok, vadonatúj részletek derültek ki az elkövetőről
Sajtótájékoztatót tartottak.
Esett a magyar tőzsde
Alulteljesitő volt a BUX.
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Lehet, hogy csak most robban be igazán az év legizgalmasabb tőzsdei sztorija!
Több okunk is van az optimizmusra.
Trump: "nagyon gyorsan fogy a türelmem Putyinnal szemben"
Ilyet mondjuk többször mondott már a hetekben.
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.