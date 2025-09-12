  • Megjelenítés
Izgalmas hét után végül mínuszban zárt a BUX
Izgalmas hét után végül mínuszban zárt a BUX

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jött fontos információ, a Michigani fogyasztói bizalmi index, ami az Egyesült Államok egyik legfontosabb fogyasztói hangulatmutatója. Ez azért fontos, mert az USA GDP-jének jelentős részét a fogyasztás adja, ezért a fogyasztói bizalom változása közvetlen hatással lehet a gazdasági növekedésre, az inflációs kilátásokra és a kamatkörnyezet alakulására is.

Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig mérsékelten optimista a hangulat, a magyar tőzsde pedig egyre nagyobb esésben van. A 4iG és a Rába azonban ma is nagyot ralizik.
Stagnáló európai indexek

Az európai részvénypiacok pénteken vegyes irányú elmozdulásokkal zártak. A STOXX 600 mutató 0,08 százalékkal visszaesett, míg az euróövezeti blue chipeket tömörítő Euro Stoxx 50 index ugyanilyen arányban, 0,08 százalékkal erősödött, vagyis mindkettő index gyakorlatilag változatlanul maradt a nyitóértékéhez képest.

A vezető nemzeti indexek közül

  • FTSE 100 (London): 0,18 százalékos csökkenéssel zárt.

  • DAX (Frankfurt): gyakorlatilag változatlanul fejezte be a kereskedést a nyitóárhoz képest.

  • CAC 40 (Párizs): 0,02 százalékkal erősödött.

  • FTSE MIB (Milánó): a kontinens egyik legerősebb teljesítményét nyújtotta, 0,30 százalékos emelkedéssel.

  • IBEX 35 (Madrid): lényegében stagnált, követve a nagyobb európai indexek vegyes mozgását.

Esett a magyar tőzsde

A hét utolsó kereskedési napja a profitrealizálás jegyében telt idehaza, a 4iG és a Rába azonban szolgáltattak izgalmakat.

Egészen elképesztő, ami ezzel a magyar részvénnyel történik

Nagy forgalom mellett már közel 13 százalékos pluszban vannak a Rába részvényei. Valósággal rárepültek a befektetők a részvényre, ennek eredményeként pedig már közel 17 éves csúcson van az árfolyam.

Nagyot zuhant az amerikai fogyasztói bizalom

Nagyot romlott az amerikai fogyasztói bizalom, miközben az inflációs várakozások emelkedtek.

Jelentős árbevétel-növekedésre számít idén a ViVeTech

542,2 millió forintos nettó árbevételt ért el a 2025-ös év első hat hónapjában a ViVeTech kibervédelmi cég. A társaság a 2025-ös pénzügyi év egészét tekintve 20-25 százalékos árbevétel-növekedésre számít a tavalyi évben elért rekordszintű, közel 1,4 milliárd forintos szint után - derül ki a társaság mai napon publikált 2025. első féléves jelentéséből.

Felemás mozgások az amerikai tőzsdéken

Egyelőre nincs egyértelmű irány az amerikai tőzsdéken: a Dow 0,1 százalékos emelkedése mellett a Nasdaq 0,1 százalékot esett, az S&P 500 pedig 0,2 százalékkal került lejjebb.

Ralizik a Rába

Nemrég kilőtt a Rába részvénye, magas forgalom mellett már 7,3 százalékot ralizott a papír. A rali azt követően kezdődött, hogy kiderült: a 4iG vállalat leánycége megszerzi a Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét.

A profik szerint még van tér az arany számára

Az UBS jelentősen megemelte aranyár-előrejelzését, 2025 végére 3800 dollár/unciára, 2026 közepére pedig 3900 dollár/unciára várja a nemesfém jegyzését, amit a Fed várható kamatcsökkentéseivel és a dollár gyengülésével indokolt - számolt be a Reuters.

Jelentős bírságot úszott meg a Microsoft

Az Európai Unió elfogadta a Microsoft kötelezettségvállalásait, amelyek értelmében a vállalat különválasztja Teams kommunikációs platformját a népszerű irodai alkalmazáscsomagjaitól, így elkerülve egy potenciálisan jelentős versenyjogi bírságot - tudósított a Cnbc.

Nincs megállás, tovább ralizik a 4iG

Kifejezetten magas forgalom mellett 5,8 százalékot ralizott ma eddig a 4iG árfolyama, idén pedig már 200 százalékos pluszban áll a jegyzés. A friss rali azt követően kezdődött, hogy kiderült: a vállalat leánycége, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projekttársaságán keresztül megszerzi a tőzsdén jegyzett Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és a tőkepiaci törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó, közel 25 százaléknyi közkézhányadra.

Itt a fordulat az AI-versenyben: komoly ütés érheti az Nvidiát

A kínai Alibaba és Baidu saját fejlesztésű chipekkel kezdte el AI modelljei betanítását, részben kiváltva az Nvidia által gyártott processzorokat - jelentette a The Information négy közvetlen forrásra hivatkozva. A hír hatására meredek emelkedésbe kapcsolt az Alibaba árfolyama.

Drasztikusan átformálódhat Hollywood

A Paramount Skydance a Warner Bros Discovery felvásárlására készül, a két nagy hollywoodi stúdió egyesítése átformálhatja a szórakoztatóipart - írja a Reuters.

Európában is romlik a hangulat

Kisebb lefordulást látni az európai tőzsdéken, a DAX 0,3 százalékos esése mellett a CAC már fél százalékkal került lejjebb.

Egyre lejjebb a magyar tőzsde

Az OTP vezetésével egyre nagyobb esésben van ma a magyar tőzsde: a nagybank árfolyama 1,4 százalékkal került lejjebb, a BUX index pedig 0,9 százalékos mínuszban van.

Sokkoló figyelmeztetés: jön a válság, a legfőbb veszélyt is bemondta a világhírű pénzember

A Goldman Sachs korábbi vezérigazgatója, Lloyd Blankfein szerint az Egyesült Államok gazdasága újabb válság előtt állhat, különösen a hitelpiacot tartja most nagy kockázatok forrásának – írja a Business Insider.

Saját részvényeket vett az OTP

Az OTP a vonatkozó visszavásárlási egyedi engedély alapján 2025. szeptember 11-én a Budapesti Értéktőzsdén

  • 54 248 darab OTP törzsrészvényt vásárolt
  • 29 498 forint/darab átlagáron az OTP Bank, mint befektetési szolgáltató igénybevételével,

  • a tranzakció összege 1,6 milliárd forint.

A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 11 720 177 darabra változott. A saját részvény állomány 4,19%.

Óvatos emelkedés Európa piacain

A kereskedés elején óvatos optimizmust láthatunk Európában: a DAX 0,3 százalékos emelkedése mellett a CAC és a FTSE 100 is 0,1 százalékkal került feljebb.

Kisebb mínuszban kezd a magyar tőzsde

A hazai blue chipek közül egyedül a Richter árfolyama emelkedik.

Forradalmi újítás: ezzel a funkcióval több millió betegen segíthet az Apple

Az Apple vérnyomásmérő rendszere jövő héten érkezik az okosórákra, miután megkapta az amerikai gyógyszerhatóság engedélyét - írta meg a Bloomberg.

Fontos lépést tett a tőzsdére vezető úton a ChatGPT fejlesztője

Az OpenAI bejelentette, hogy legalább 100 milliárd dollár értékű részesedést tervez adni nonprofit anyavállalatának, miközben előrehaladást ért el a Microsofttal folytatott tárgyalásokban a vállalati struktúra átalakításáról, ami megnyithatja az utat egy esetleges tőzsdei bevezetés előtt - számolt be a Financial Times. Az OpenAI jelenleg olyan megállapodásról tárgyal, amely 500 milliárd dollárra értékeli a céget.

Lendületben az ezüst

A mai nap is erősen indul a nemesfémet piacán, ma az ezüst szerepel kimondottan erősen: az arany 0,6 százalékos emelkedése mellett a kisebb piaci kapitalizációjú fém jegyzése már 1,4 százalékkal került feljebb, ezzel együtt idén 45 százalékos már a plusz.

Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,41 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,66 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,11 százalékos mínuszban van.
  • Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,15 százalékot emelkedhet, a CAC 0,1 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,0,5 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken is a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,03 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,01 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,03 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma orosz kamatdöntés és az amerikai Michigani fogyasztói bizalmi index érkezik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,1 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 6,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,3 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 38,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 108 1,4% 1,1% 4,9% 8,4% 12,8% 66,7%
S&P 500 6 587,47 0,8% 1,3% 3,4% 12,0% 18,6% 97,2%
Nasdaq 23 992,56 0,6% 1,5% 2,0% 14,2% 24,7% 116,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 44 372,5 1,2% 4,2% 6,1% 11,2% 24,6% 89,6%
Hang Seng 26 086,32 -0,4% 4,1% 4,7% 30,0% 52,5% 6,5%
CSI 300 4 548,03 2,3% 4,2% 10,3% 15,6% 42,7% -1,7%
Európai részvényindexek              
DAX 23 703,65 0,3% -0,3% -1,6% 19,1% 29,3% 79,5%
CAC 7 823,52 0,8% 1,6% 1,6% 6,0% 5,8% 55,4%
FTSE 9 297,58 0,8% 0,9% 1,8% 13,8% 13,5% 54,1%
FTSE MIB 42 432,42 0,9% 1,1% 2,0% 24,1% 27,9% 114,1%
IBEX 15 321,3 0,7% 2,7% 3,1% 32,1% 35,8% 120,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 102 284,1 0,7% -2,1% -1,8% 28,9% 42,4% 193,6%
ATX 4 645,1 0,3% 0,5% -1,6% 26,8% 30,7% 108,1%
PX 2 293,85 0,1% 0,8% 0,3% 30,3% 46,5% 155,5%
Magyar blue chipek              
OTP 29 600 0,9% -3,4% -3,0% 36,5% 62,6% 178,7%
Mol 2 908 0,3% -0,5% -2,0% 6,5% 12,5% 74,2%
Richter 10 160 1,1% -2,6% -2,3% -2,3% -5,0% 48,9%
Magyar Telekom 1 868 -0,1% -2,2% 1,1% 46,6% 83,9% 407,6%
Nyersanyagok              
WTI 62,71 -2,0% -1,7% -3,6% -13,4% -8,1% 68,0%
Brent 66,39 -1,7% -0,9% -0,5% -11,2% -4,7% 66,5%
Arany 3 631,57 -0,5% 2,4% 8,5% 38,3% 44,5% 86,4%
Devizák              
EURHUF 391,8750 -0,3% -0,3% -1,0% -4,7% -1,2% 9,6%
USDHUF 334,1363 -0,3% -1,1% -2,1% -15,9% -7,2% 10,6%
GBPHUF 452,9451 -0,4% 0,0% -1,0% -9,0% -3,4% 17,3%
EURUSD 1,1728 0,0% 0,8% 1,1% 13,3% 6,5% -0,9%
USDJPY 147,4050 0,0% -0,9% -0,4% -6,2% 4,2% 38,8%
GBPUSD 1,3559 0,1% 1,0% 1,1% 8,3% 4,2% 6,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 115 533 1,4% 4,3% -2,7% 22,4% 101,5% 1 011,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4 -0,6% -3,5% -6,1% -12,5% 9,5% 499,8%
10 éves német állampapírhozam 2,61 0,1% -2,5% -1,7% 10,5% 28,6% -643,0%
10 éves magyar állampapírhozam 7,14 -0,3% -1,0% 2,0% 7,9% 14,8% 184,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
