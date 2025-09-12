Izgalmas hét után végül mínuszban zárt a BUX

Portfolio 2025. szeptember 12. 18:22

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jött fontos információ, a Michigani fogyasztói bizalmi index, ami az Egyesült Államok egyik legfontosabb fogyasztói hangulatmutatója. Ez azért fontos, mert az USA GDP-jének jelentős részét a fogyasztás adja, ezért a fogyasztói bizalom változása közvetlen hatással lehet a gazdasági növekedésre, az inflációs kilátásokra és a kamatkörnyezet alakulására is.



Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig mérsékelten optimista a hangulat, a magyar tőzsde pedig egyre nagyobb esésben van. A 4iG és a Rába azonban ma is nagyot ralizik.