Jön a hét egyik legfontosabb adata - Mi történik a tőzsdéken?

Sokkoló figyelmeztetés: jön a válság, a legfőbb veszélyt is bemondta a világhírű pénzember
A Goldman Sachs korábbi vezérigazgatója, Lloyd Blankfein szerint az Egyesült Államok gazdasága újabb válság előtt állhat, különösen a hitelpiacot tartja most nagy kockázatok forrásának – írja a Business Insider.
Saját részvényeket vett az OTP
Az OTP a vonatkozó visszavásárlási egyedi engedély alapján 2025. szeptember 11-én a Budapesti Értéktőzsdén
- 54 248 darab OTP törzsrészvényt vásárolt
- 29 498 forint/darab átlagáron az OTP Bank, mint befektetési szolgáltató igénybevételével,
-
a tranzakció összege 1,6 milliárd forint.
A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 11 720 177 darabra változott. A saját részvény állomány 4,19%.
Óvatos emelkedés Európa piacain
A kereskedés elején óvatos optimizmust láthatunk Európában: a DAX 0,3 százalékos emelkedése mellett a CAC és a FTSE 100 is 0,1 százalékkal került feljebb.
Kisebb mínuszban kezd a magyar tőzsde
A hazai blue chipek közül egyedül a Richter árfolyama emelkedik.
Forradalmi újítás: ezzel a funkcióval több millió betegen segíthet az Apple
Az Apple vérnyomásmérő rendszere jövő héten érkezik az okosórákra, miután megkapta az amerikai gyógyszerhatóság engedélyét - írta meg a Bloomberg.
Fontos lépést tett a tőzsdére vezető úton a ChatGPT fejlesztője
Az OpenAI bejelentette, hogy legalább 100 milliárd dollár értékű részesedést tervez adni nonprofit anyavállalatának, miközben előrehaladást ért el a Microsofttal folytatott tárgyalásokban a vállalati struktúra átalakításáról, ami megnyithatja az utat egy esetleges tőzsdei bevezetés előtt - számolt be a Financial Times. Az OpenAI jelenleg olyan megállapodásról tárgyal, amely 500 milliárd dollárra értékeli a céget.
Lendületben az ezüst
A mai nap is erősen indul a nemesfémet piacán, ma az ezüst szerepel kimondottan erősen: az arany 0,6 százalékos emelkedése mellett a kisebb piaci kapitalizációjú fém jegyzése már 1,4 százalékkal került feljebb, ezzel együtt idén 45 százalékos már a plusz.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,41 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,66 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,11 százalékos mínuszban van.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,15 százalékot emelkedhet, a CAC 0,1 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,0,5 százalékkal kerülhet feljebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken is a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,03 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,01 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,03 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma orosz kamatdöntés és az amerikai Michigani fogyasztói bizalmi index érkezik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,1 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 6,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,3 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 38,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 108
|1,4%
|1,1%
|4,9%
|8,4%
|12,8%
|66,7%
|S&P 500
|6 587,47
|0,8%
|1,3%
|3,4%
|12,0%
|18,6%
|97,2%
|Nasdaq
|23 992,56
|0,6%
|1,5%
|2,0%
|14,2%
|24,7%
|116,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|44 372,5
|1,2%
|4,2%
|6,1%
|11,2%
|24,6%
|89,6%
|Hang Seng
|26 086,32
|-0,4%
|4,1%
|4,7%
|30,0%
|52,5%
|6,5%
|CSI 300
|4 548,03
|2,3%
|4,2%
|10,3%
|15,6%
|42,7%
|-1,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 703,65
|0,3%
|-0,3%
|-1,6%
|19,1%
|29,3%
|79,5%
|CAC
|7 823,52
|0,8%
|1,6%
|1,6%
|6,0%
|5,8%
|55,4%
|FTSE
|9 297,58
|0,8%
|0,9%
|1,8%
|13,8%
|13,5%
|54,1%
|FTSE MIB
|42 432,42
|0,9%
|1,1%
|2,0%
|24,1%
|27,9%
|114,1%
|IBEX
|15 321,3
|0,7%
|2,7%
|3,1%
|32,1%
|35,8%
|120,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|102 284,1
|0,7%
|-2,1%
|-1,8%
|28,9%
|42,4%
|193,6%
|ATX
|4 645,1
|0,3%
|0,5%
|-1,6%
|26,8%
|30,7%
|108,1%
|PX
|2 293,85
|0,1%
|0,8%
|0,3%
|30,3%
|46,5%
|155,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 600
|0,9%
|-3,4%
|-3,0%
|36,5%
|62,6%
|178,7%
|Mol
|2 908
|0,3%
|-0,5%
|-2,0%
|6,5%
|12,5%
|74,2%
|Richter
|10 160
|1,1%
|-2,6%
|-2,3%
|-2,3%
|-5,0%
|48,9%
|Magyar Telekom
|1 868
|-0,1%
|-2,2%
|1,1%
|46,6%
|83,9%
|407,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,71
|-2,0%
|-1,7%
|-3,6%
|-13,4%
|-8,1%
|68,0%
|Brent
|66,39
|-1,7%
|-0,9%
|-0,5%
|-11,2%
|-4,7%
|66,5%
|Arany
|3 631,57
|-0,5%
|2,4%
|8,5%
|38,3%
|44,5%
|86,4%
|Devizák
|EURHUF
|391,8750
|-0,3%
|-0,3%
|-1,0%
|-4,7%
|-1,2%
|9,6%
|USDHUF
|334,1363
|-0,3%
|-1,1%
|-2,1%
|-15,9%
|-7,2%
|10,6%
|GBPHUF
|452,9451
|-0,4%
|0,0%
|-1,0%
|-9,0%
|-3,4%
|17,3%
|EURUSD
|1,1728
|0,0%
|0,8%
|1,1%
|13,3%
|6,5%
|-0,9%
|USDJPY
|147,4050
|0,0%
|-0,9%
|-0,4%
|-6,2%
|4,2%
|38,8%
|GBPUSD
|1,3559
|0,1%
|1,0%
|1,1%
|8,3%
|4,2%
|6,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|115 533
|1,4%
|4,3%
|-2,7%
|22,4%
|101,5%
|1 011,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4
|-0,6%
|-3,5%
|-6,1%
|-12,5%
|9,5%
|499,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,61
|0,1%
|-2,5%
|-1,7%
|10,5%
|28,6%
|-643,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,14
|-0,3%
|-1,0%
|2,0%
|7,9%
|14,8%
|184,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anton Petrus
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Radikális lépéssel fenyeget a Ryanair vezére
Rengeteg embert érinthet.
Fontos lépést tett a tőzsdére vezető úton a ChatGPT fejlesztője
500 milliárd dollárt érhet a cég.
Aggasztó jelek az építőiparban
Megjöttek a júliusi adatok.
Készpénzmánia az európai nagyhatalomban, nem hajlandók befektetni a megtakarítók
A "párnacihába" dugdossák a millióikat.
Ritka szalmonellatörzs okozott járványt Ausztriában
Még keresik a forrását.
Quaestor-botrány: még mindig megvan Tarsoly Csabáék luxusvillája
A cégvezér egy II. kerületi lakásban várja jogerős ítéletét.
Itt van a bejelentés: az ukrán frontra megy a drónok legrosszabb rémálma
Különösen hatékony az UAV-k ellen.
Védőállást vett fel a spanyol bankfelvásárlási sztori célpontja
Mi sül ki ebből?
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.