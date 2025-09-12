Jön a hét egyik legfontosabb adata - Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Portfolio 2025. szeptember 12. 08:30

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők: érkezik a Michigani fogyasztói bizalmi index, ami az Egyesült Államok egyik legfontosabb fogyasztói hangulatmutatója, mely során a háztartásokat kérdezik a jelenlegi pénzügyi helyzetükről, a gazdaság kilátásairól, a fogyasztási és vásárlási hajlandóságukról. Ez azért fontos, mert az USA GDP-jének jelentős részét a fogyasztás adja, ezért a fogyasztói bizalom változása közvetlen hatással lehet a gazdasági növekedésre, az inflációs kilátásokra és a kamatkörnyezet alakulására is. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatú kereskedést láthatunk, Európában pedig oldalazással indulhat a nap.