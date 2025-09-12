  • Megjelenítés
Jön a hét egyik legfontosabb adata - Mire számíthatunk a tőzsdéken?
Jön a hét egyik legfontosabb adata - Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők: érkezik a Michigani fogyasztói bizalmi index, ami az Egyesült Államok egyik legfontosabb fogyasztói hangulatmutatója, mely során a háztartásokat kérdezik a jelenlegi pénzügyi helyzetükről, a gazdaság kilátásairól, a fogyasztási és vásárlási hajlandóságukról. Ez azért fontos, mert az USA GDP-jének jelentős részét a fogyasztás adja, ezért a fogyasztói bizalom változása közvetlen hatással lehet a gazdasági növekedésre, az inflációs kilátásokra és a kamatkörnyezet alakulására is. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatú kereskedést láthatunk, Európában pedig oldalazással indulhat a nap.
Fontos lépést tett a tőzsdére vezető úton a ChatGPT fejlesztője

Az OpenAI bejelentette, hogy legalább 100 milliárd dollár értékű részesedést tervez adni nonprofit anyavállalatának, miközben előrehaladást ért el a Microsofttal folytatott tárgyalásokban a vállalati struktúra átalakításáról, ami megnyithatja az utat egy esetleges tőzsdei bevezetés előtt - számolt be a Financial Times. Az OpenAI jelenleg olyan megállapodásról tárgyal, amely 500 milliárd dollárra értékeli a céget.

Fontos lépést tett a tőzsdére vezető úton a ChatGPT fejlesztője
Lendületben az ezüst

A mai nap is erősen indul a nemesfémet piacán, ma az ezüst szerepel kimondottan erősen: az arany 0,6 százalékos emelkedése mellett a kisebb piaci kapitalizációjú fém jegyzése már 1,4 százalékkal került feljebb, ezzel együtt idén 45 százalékos már a plusz.

Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,41 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,66 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,11 százalékos mínuszban van.
  • Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,15 százalékot emelkedhet, a CAC 0,1 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,0,5 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken is a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,03 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,01 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,03 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma orosz kamatdöntés és az amerikai Michigani fogyasztói bizalmi index érkezik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,1 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 6,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,3 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 38,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 108 1,4% 1,1% 4,9% 8,4% 12,8% 66,7%
S&P 500 6 587,47 0,8% 1,3% 3,4% 12,0% 18,6% 97,2%
Nasdaq 23 992,56 0,6% 1,5% 2,0% 14,2% 24,7% 116,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 44 372,5 1,2% 4,2% 6,1% 11,2% 24,6% 89,6%
Hang Seng 26 086,32 -0,4% 4,1% 4,7% 30,0% 52,5% 6,5%
CSI 300 4 548,03 2,3% 4,2% 10,3% 15,6% 42,7% -1,7%
Európai részvényindexek              
DAX 23 703,65 0,3% -0,3% -1,6% 19,1% 29,3% 79,5%
CAC 7 823,52 0,8% 1,6% 1,6% 6,0% 5,8% 55,4%
FTSE 9 297,58 0,8% 0,9% 1,8% 13,8% 13,5% 54,1%
FTSE MIB 42 432,42 0,9% 1,1% 2,0% 24,1% 27,9% 114,1%
IBEX 15 321,3 0,7% 2,7% 3,1% 32,1% 35,8% 120,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 102 284,1 0,7% -2,1% -1,8% 28,9% 42,4% 193,6%
ATX 4 645,1 0,3% 0,5% -1,6% 26,8% 30,7% 108,1%
PX 2 293,85 0,1% 0,8% 0,3% 30,3% 46,5% 155,5%
Magyar blue chipek              
OTP 29 600 0,9% -3,4% -3,0% 36,5% 62,6% 178,7%
Mol 2 908 0,3% -0,5% -2,0% 6,5% 12,5% 74,2%
Richter 10 160 1,1% -2,6% -2,3% -2,3% -5,0% 48,9%
Magyar Telekom 1 868 -0,1% -2,2% 1,1% 46,6% 83,9% 407,6%
Nyersanyagok              
WTI 62,71 -2,0% -1,7% -3,6% -13,4% -8,1% 68,0%
Brent 66,39 -1,7% -0,9% -0,5% -11,2% -4,7% 66,5%
Arany 3 631,57 -0,5% 2,4% 8,5% 38,3% 44,5% 86,4%
Devizák              
EURHUF 391,8750 -0,3% -0,3% -1,0% -4,7% -1,2% 9,6%
USDHUF 334,1363 -0,3% -1,1% -2,1% -15,9% -7,2% 10,6%
GBPHUF 452,9451 -0,4% 0,0% -1,0% -9,0% -3,4% 17,3%
EURUSD 1,1728 0,0% 0,8% 1,1% 13,3% 6,5% -0,9%
USDJPY 147,4050 0,0% -0,9% -0,4% -6,2% 4,2% 38,8%
GBPUSD 1,3559 0,1% 1,0% 1,1% 8,3% 4,2% 6,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 115 533 1,4% 4,3% -2,7% 22,4% 101,5% 1 011,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4 -0,6% -3,5% -6,1% -12,5% 9,5% 499,8%
10 éves német állampapírhozam 2,61 0,1% -2,5% -1,7% 10,5% 28,6% -643,0%
10 éves magyar állampapírhozam 7,14 -0,3% -1,0% 2,0% 7,9% 14,8% 184,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Itt a nap ábrája: ennyire érte meg aranyba fektetni

Milyen medvepiac? Egyre közelebb a csúcsdöntés a tőzsdéken

Új kiberkémkedési ügy robbant ki Kínában

Címlapkép forrása: Anton Petrus

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

