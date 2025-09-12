Már van olyan ország, ahol egy mesterséges intelligencia lett az egyik legfontosabb miniszter

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Edi Rama miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a "napfény" jelentésű albán névvel ellátott

Diella lesz az ország közbeszerzési minisztere.

A kormányfő korábban már utalt rá, hogy egyszer digitális minisztere, sőt akár mesterséges intelligencia által vezérelt miniszterelnöke is lehet az országnak, de kevesen gondolták, hogy ez ilyen hamar valósággá válik.

A Szocialista Párt tiranai gyűlésén, ahol Rama bejelentette a kormányátalakítást, bemutatta Diellát is, aki az egyetlen nem emberi tagja a kabinetnek.

Diella az első olyan kormánytag, aki fizikailag nincs jelen, hanem virtuálisan, mesterséges intelligencia által lett létrehozva

- mondta a párttagoknak.

A miniszterelnök közölte, hogy a közbeszerzési döntéseket "kiemelik a minisztériumokból" és Diella kezébe helyezik, aki "a közbeszerzések szolgálója" lesz. A folyamat fokozatosan valósul meg, de a cél, hogy Albánia olyan országgá váljon, ahol

a közbeszerzések 100 százalékban megvesztegethetetlenek, és minden közbeszerzési eljáráson keresztül menő közpénz 100 százalékban átlátható.

Diella már ismerős az albán állampolgárok számára, hiszen ő működteti az e-Albania platformot, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy szinte minden kormányzati szolgáltatást digitálisan érjenek el. Avatarja egy hagyományos albán ruhába öltözött fiatal nőként jelenik meg.

Az új virtuális miniszter értékeli majd a pályázatokat, és joga lesz "tehetségeket alkalmazni a világ minden tájáról", miközben leküzdi "az előítéletek félelmét és a közigazgatás merevségét".

Albánia régóta küzd a korrupcióval, különösen a közigazgatásban és a közbeszerzések területén. Ezt a problémát az Európai Unió is rendszeresen kiemeli éves jogállamisági jelentéseiben. Rama májusban történelmi negyedik mandátumát nyerte el, azzal az ígérettel, hogy az ország 2030-ra csatlakozik az EU-hoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images