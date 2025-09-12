  • Megjelenítés
Már van olyan ország, ahol egy mesterséges intelligencia lett az egyik legfontosabb miniszter
Üzlet

Már van olyan ország, ahol egy mesterséges intelligencia lett az egyik legfontosabb miniszter

Portfolio
Albánia lett az első ország a világon, ahol mesterséges intelligencia által működtetett virtuális miniszter kapott kormányzati pozíciót. A Diella névre keresztelt digitális tisztviselő a közbeszerzésekért lesz felelős - számolt be a Politico. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Edi Rama miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a "napfény" jelentésű albán névvel ellátott

Diella lesz az ország közbeszerzési minisztere.

A kormányfő korábban már utalt rá, hogy egyszer digitális minisztere, sőt akár mesterséges intelligencia által vezérelt miniszterelnöke is lehet az országnak, de kevesen gondolták, hogy ez ilyen hamar valósággá válik.

A Szocialista Párt tiranai gyűlésén, ahol Rama bejelentette a kormányátalakítást, bemutatta Diellát is, aki az egyetlen nem emberi tagja a kabinetnek.

Diella az első olyan kormánytag, aki fizikailag nincs jelen, hanem virtuálisan, mesterséges intelligencia által lett létrehozva

- mondta a párttagoknak.

A miniszterelnök közölte, hogy a közbeszerzési döntéseket "kiemelik a minisztériumokból" és Diella kezébe helyezik, aki "a közbeszerzések szolgálója" lesz. A folyamat fokozatosan valósul meg, de a cél, hogy Albánia olyan országgá váljon, ahol

a közbeszerzések 100 százalékban megvesztegethetetlenek, és minden közbeszerzési eljáráson keresztül menő közpénz 100 százalékban átlátható.

Diella már ismerős az albán állampolgárok számára, hiszen ő működteti az e-Albania platformot, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy szinte minden kormányzati szolgáltatást digitálisan érjenek el. Avatarja egy hagyományos albán ruhába öltözött fiatal nőként jelenik meg.

Az új virtuális miniszter értékeli majd a pályázatokat, és joga lesz "tehetségeket alkalmazni a világ minden tájáról", miközben leküzdi "az előítéletek félelmét és a közigazgatás merevségét".

Albánia régóta küzd a korrupcióval, különösen a közigazgatásban és a közbeszerzések területén. Ezt a problémát az Európai Unió is rendszeresen kiemeli éves jogállamisági jelentéseiben. Rama májusban történelmi negyedik mandátumát nyerte el, azzal az ígérettel, hogy az ország 2030-ra csatlakozik az EU-hoz.

Kapcsolódó cikkünk

Gigaügylet készül az AI-szektorban

Itt a fordulat az AI-versenyben: komoly ütés érheti az Nvidiát

Már most tilosban járhat a ChatGPT legújabb modellje

Sokkoló figyelmeztetés: jön a válság, a legfőbb veszélyt is bemondta a világhírű pénzember

Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
astrazeneca
Üzlet
Trump örülhet: inkább Amerikába menekül a brit gyógyszeróriás
Pénzcentrum
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility