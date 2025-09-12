  • Megjelenítés
Trump örülhet: inkább Amerikába menekül a brit gyógyszeróriás
Üzlet

Trump örülhet: inkább Amerikába menekül a brit gyógyszeróriás

Portfolio
Az AstraZeneca felfüggesztette 200 millió fontos cambridge-i kutatóközpont-fejlesztését, ami a legújabb visszalépés a gyógyszeripari befektetések terén Nagy-Britanniában.

A Nagy-Britannia legnagyobb piaci értékű vállalataként számon tartott AstraZeneca

leállította a korábban bejelentett 200 millió fontos cambridge-i kutatóközpont-beruházását,

amely 1000 új munkahelyet teremtett volna - erősítette meg a vállalat szóvivője a Reutersnek.

Ez már a második ilyen lépés a cégtől, miután januárban egy 450 millió fontos észak-angliai vakcinagyártó üzem fejlesztésének tervét is törölték, amit a brit kormányzati támogatásának csökkenésével indokoltak. A döntés különösen érzékeny időpontban érkezett, hiszen a héten az amerikai Merck & Co. is feladta londoni kutatóközpont-terveit a brit üzleti környezetre hivatkozva.

Eközben a brit vállalat júliusban jelentette be, hogy

2030-ig 50 milliárd dollárt fordít amerikai gyártási és kutatási kapacitásainak bővítésére.

Trump korábban bírálta Nagy-Britanniát és Európát, amiért nem fizetnek elég magas árat a gyógyszerekért.

Kapcsolódó cikkünk

Jó hírt közölt a vakcinagyártó

Eljött a fogyasztószerek forradalma: minden eddiginél könnyebb a súlycsökkentés az új csodagyógyszerekkel

Hatalmas pénztengert zúdított a piacra Soros György

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: AstraZeneca

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
robotp-digitális-innováció-jövő-kommunikáció-konferencia-mesterséges-intelligencia-sajtó-technológia
Üzlet
Már van olyan ország, ahol egy mesterséges intelligencia lett az egyik legfontosabb miniszter
Pénzcentrum
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility