Trump örülhet: inkább Amerikába menekül a brit gyógyszeróriás

Az AstraZeneca felfüggesztette 200 millió fontos cambridge-i kutatóközpont-fejlesztését, ami a legújabb visszalépés a gyógyszeripari befektetések terén Nagy-Britanniában.

A Nagy-Britannia legnagyobb piaci értékű vállalataként számon tartott AstraZeneca

leállította a korábban bejelentett 200 millió fontos cambridge-i kutatóközpont-beruházását,

amely 1000 új munkahelyet teremtett volna - erősítette meg a vállalat szóvivője a Reutersnek.

Ez már a második ilyen lépés a cégtől, miután januárban egy 450 millió fontos észak-angliai vakcinagyártó üzem fejlesztésének tervét is törölték, amit a brit kormányzati támogatásának csökkenésével indokoltak. A döntés különösen érzékeny időpontban érkezett, hiszen a héten az amerikai Merck & Co. is feladta londoni kutatóközpont-terveit a brit üzleti környezetre hivatkozva.

Eközben a brit vállalat júliusban jelentette be, hogy

2030-ig 50 milliárd dollárt fordít amerikai gyártási és kutatási kapacitásainak bővítésére.

Trump korábban bírálta Nagy-Britanniát és Európát, amiért nem fizetnek elég magas árat a gyógyszerekért.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: AstraZeneca