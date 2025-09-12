  • Megjelenítés
Válságtanácskozását tartanak az európai autóipar jövőjéről, itt vannak a legfontosabb követelések
Üzlet

Válságtanácskozását tartanak az európai autóipar jövőjéről, itt vannak a legfontosabb követelések

Portfolio
Az Európai Bizottság pénteken tartja az év harmadik és egyben utolsó válságtanácskozását az autóipar jövőjéről, miközben az ágazat súlyos kihívásokkal küzd a csökkenő eladások, magas energiaárak és növekvő globális verseny miatt - jelentette az Euronews.

Stéphane Séjourné uniós ipari biztos néhány hónapja "halálos veszélyben" lévőnek nevezte az európai autóipart.

Fennáll a veszély, hogy a globális autóipar jövőbeli térképét Európa nélkül rajzolják meg

- figyelmeztetett áprilisban.

A pénteki brüsszeli találkozón Ursula von der Leyen bizottsági elnök vezető autóipari vezetőkkel tárgyal a szektor legégetőbb problémáiról. Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) képviselője, Camille Lamarque ismertette az iparág öt legfontosabb követelését.

Az első követelés a CO2-célok újrakalibrálása. Bár az elektromos személyautók piaci részesedése az EU-ban 15,6%, a kisteherautóké pedig 9%, a tömeges elterjedés még nem következett be. Az autógyártók közel 290 új modellt dobtak piacra és több százmilliárdot fektettek be az átállásba, de a kormányok nem biztosítottak elegendő infrastruktúrát és ösztönzőt, így a jelenlegi szabályozási célok már nem teljesíthetők - fogalmazott Lamarque. A közúti közlekedés jelenlegi CO2-kibocsátáscsökkentési pályáját újra kell kalibrálni annak érdekében, hogy az EU klímacéljait megvalósuljanak, ugyanakkor megmaradjon Európa ipar versenyképessége, társadalmi kohéziója és ellátási láncainak stratégiai ellenálló képessége.

Másodszor, erősíteni kell a zéró kibocsátású járművek vonzerejét következetes vásárlási ösztönzőkkel, méltányosabb adózással, alacsonyabb töltési költségekkel és könnyebb városi hozzáféréssel. Emellett fel kell gyorsítani a töltő- és tankolási infrastruktúra kiépítését, különösen a nehézgépjárművek esetében.

A harmadik követelés a technológiai semlegesség megőrzése. Bár az akkumulátoros elektromos járművek dominálnak majd az átmenetben, nem fedezhetnek le minden közlekedési igényt. A plug-in hibridek, a hidrogénüzemű autók, a megújuló üzemanyaggal működő belső égésű motoros járművek és egyéb megoldások továbbra is elengedhetetlenek. Több technológia támogatása szélesítené a fogyasztók választási lehetőségeit, felgyorsítaná a meglévő járműpark dekarbonizációját, és fenntartaná Európa ipari és exporterejét.

Negyedszer, növelni kell a versenyképességet és az ellenállóképességet. Bár az európai döntéshozók helyesen összpontosítanak a hazai akkumulátoripar kiépítésére, ez időbe telik. Addig is Európának erősítenie és diverzifikálnia kell a globális ellátási láncokat.

Végül, különböző járműcsoportokra szabott politikákra van szükség. Nyilvánvaló, hogy a személygépkocsikra, a kisteherautókra és a nehéz tehergépjárművekre különböző politikáknak kell vonatkoznia.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bull bear medve bika tőzsde
Üzlet
Jön a hét egyik legfontosabb adata - Mi történik a tőzsdéken?
Pénzcentrum
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility