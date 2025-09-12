Válságtanácskozását tartanak az európai autóipar jövőjéről, itt vannak a legfontosabb követelések

Stéphane Séjourné uniós ipari biztos néhány hónapja "halálos veszélyben" lévőnek nevezte az európai autóipart.

Fennáll a veszély, hogy a globális autóipar jövőbeli térképét Európa nélkül rajzolják meg

- figyelmeztetett áprilisban.

A pénteki brüsszeli találkozón Ursula von der Leyen bizottsági elnök vezető autóipari vezetőkkel tárgyal a szektor legégetőbb problémáiról. Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) képviselője, Camille Lamarque ismertette az iparág öt legfontosabb követelését.

Az első követelés a CO2-célok újrakalibrálása. Bár az elektromos személyautók piaci részesedése az EU-ban 15,6%, a kisteherautóké pedig 9%, a tömeges elterjedés még nem következett be. Az autógyártók közel 290 új modellt dobtak piacra és több százmilliárdot fektettek be az átállásba, de a kormányok nem biztosítottak elegendő infrastruktúrát és ösztönzőt, így a jelenlegi szabályozási célok már nem teljesíthetők - fogalmazott Lamarque. A közúti közlekedés jelenlegi CO2-kibocsátáscsökkentési pályáját újra kell kalibrálni annak érdekében, hogy az EU klímacéljait megvalósuljanak, ugyanakkor megmaradjon Európa ipar versenyképessége, társadalmi kohéziója és ellátási láncainak stratégiai ellenálló képessége.

Másodszor, erősíteni kell a zéró kibocsátású járművek vonzerejét következetes vásárlási ösztönzőkkel, méltányosabb adózással, alacsonyabb töltési költségekkel és könnyebb városi hozzáféréssel. Emellett fel kell gyorsítani a töltő- és tankolási infrastruktúra kiépítését, különösen a nehézgépjárművek esetében.

A harmadik követelés a technológiai semlegesség megőrzése. Bár az akkumulátoros elektromos járművek dominálnak majd az átmenetben, nem fedezhetnek le minden közlekedési igényt. A plug-in hibridek, a hidrogénüzemű autók, a megújuló üzemanyaggal működő belső égésű motoros járművek és egyéb megoldások továbbra is elengedhetetlenek. Több technológia támogatása szélesítené a fogyasztók választási lehetőségeit, felgyorsítaná a meglévő járműpark dekarbonizációját, és fenntartaná Európa ipari és exporterejét.

Negyedszer, növelni kell a versenyképességet és az ellenállóképességet. Bár az európai döntéshozók helyesen összpontosítanak a hazai akkumulátoripar kiépítésére, ez időbe telik. Addig is Európának erősítenie és diverzifikálnia kell a globális ellátási láncokat.

Végül, különböző járműcsoportokra szabott politikákra van szükség. Nyilvánvaló, hogy a személygépkocsikra, a kisteherautókra és a nehéz tehergépjárművekre különböző politikáknak kell vonatkoznia.

