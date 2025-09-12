Válságtanácskozását tartanak az európai autóipar jövőjéről, itt vannak a legfontosabb követelések

Stéphane Séjourné uniós ipari biztos néhány hónapja "halálos veszélyben" lévőnek nevezte az európai autóipart.
Fennáll a veszély, hogy a globális autóipar jövőbeli térképét Európa nélkül rajzolják meg
- figyelmeztetett áprilisban.
A pénteki brüsszeli találkozón Ursula von der Leyen bizottsági elnök vezető autóipari vezetőkkel tárgyal a szektor legégetőbb problémáiról. Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) képviselője, Camille Lamarque ismertette az iparág öt legfontosabb követelését.
Az első követelés a CO2-célok újrakalibrálása. Bár az elektromos személyautók piaci részesedése az EU-ban 15,6%, a kisteherautóké pedig 9%, a tömeges elterjedés még nem következett be. Az autógyártók közel 290 új modellt dobtak piacra és több százmilliárdot fektettek be az átállásba, de a kormányok nem biztosítottak elegendő infrastruktúrát és ösztönzőt, így a jelenlegi szabályozási célok már nem teljesíthetők - fogalmazott Lamarque. A közúti közlekedés jelenlegi CO2-kibocsátáscsökkentési pályáját újra kell kalibrálni annak érdekében, hogy az EU klímacéljait megvalósuljanak, ugyanakkor megmaradjon Európa ipar versenyképessége, társadalmi kohéziója és ellátási láncainak stratégiai ellenálló képessége.
Másodszor, erősíteni kell a zéró kibocsátású járművek vonzerejét következetes vásárlási ösztönzőkkel, méltányosabb adózással, alacsonyabb töltési költségekkel és könnyebb városi hozzáféréssel. Emellett fel kell gyorsítani a töltő- és tankolási infrastruktúra kiépítését, különösen a nehézgépjárművek esetében.
A harmadik követelés a technológiai semlegesség megőrzése. Bár az akkumulátoros elektromos járművek dominálnak majd az átmenetben, nem fedezhetnek le minden közlekedési igényt. A plug-in hibridek, a hidrogénüzemű autók, a megújuló üzemanyaggal működő belső égésű motoros járművek és egyéb megoldások továbbra is elengedhetetlenek. Több technológia támogatása szélesítené a fogyasztók választási lehetőségeit, felgyorsítaná a meglévő járműpark dekarbonizációját, és fenntartaná Európa ipari és exporterejét.
Negyedszer, növelni kell a versenyképességet és az ellenállóképességet. Bár az európai döntéshozók helyesen összpontosítanak a hazai akkumulátoripar kiépítésére, ez időbe telik. Addig is Európának erősítenie és diverzifikálnia kell a globális ellátási láncokat.
Végül, különböző járműcsoportokra szabott politikákra van szükség. Nyilvánvaló, hogy a személygépkocsikra, a kisteherautókra és a nehéz tehergépjárművekre különböző politikáknak kell vonatkoznia.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Radikális lépéssel fenyeget a Ryanair vezére
Rengeteg embert érinthet.
Fontos lépést tett a tőzsdére vezető úton a ChatGPT fejlesztője
500 milliárd dollárt érhet a cég.
Aggasztó jelek az építőiparban
Megjöttek a júliusi adatok.
Készpénzmánia az európai nagyhatalomban, nem hajlandók befektetni a megtakarítók
A "párnacihába" dugdossák a millióikat.
Ritka szalmonellatörzs okozott járványt Ausztriában
Még keresik a forrását.
Quaestor-botrány: még mindig megvan Tarsoly Csabáék luxusvillája
A cégvezér egy II. kerületi lakásban várja jogerős ítéletét.
Itt van a bejelentés: az ukrán frontra megy a drónok legrosszabb rémálma
Különösen hatékony az UAV-k ellen.
Védőállást vett fel a spanyol bankfelvásárlási sztori célpontja
Mi sül ki ebből?
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.