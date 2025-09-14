Váratlan bejelentést tett a német Tesla-gyár vezetője

A Tesla növeli a termelést németországi gyárában az erős értékesítési adatok miatt, annak ellenére, hogy a német piacon jelentős visszaesést tapasztaltak az eladásokban.

A Tesla amerikai elektromosautó-gyártó az év hátralévő részében növelni tervezi a termelést németországi üzemében az erős értékesítési adatoknak köszönhetően - nyilatkozta a grünheidei gyár vezetője a német DPA hírügynökségnek vasárnap.

"Jelenleg nagyon jó értékesítési számokat látunk, ezért felfelé módosítottuk termelési terveinket a harmadik és negyedik negyedévre" - mondta André Thierig, a Berlin melletti Grünheide üzem vezetője a DPA-nak a Reuters összefoglalója szerint.

Németország nehéz piac a Tesla számára, részben a kínai versenytársak erős jelenléte miatt.

Az elemzők szerint Elon Musk politikai tevékenysége is befolyásolhatta a keresletet.

Júliusban a Tesla eladásai több mint felére csökkentek az előző év azonos időszakához képest, mindössze 1110 autóra, míg a január-júliusi időszakban 57,8%-os visszaesést regisztráltak a KBA közúti közlekedési ügynökség adatai szerint.

Thierig elmondta, hogy a vállalat pozitív jeleket lát minden piacon, amelyet a gyár kiszolgál, hozzátéve, hogy ez túlmutat Németországon. "Több mint 30 piacot látunk el, és határozottan pozitív trendet tapasztalunk ezeken a területeken" - nyilatkozta a DPA-nak.

