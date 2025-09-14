  • Megjelenítés
Váratlan bejelentést tett a német Tesla-gyár vezetője
Üzlet

Váratlan bejelentést tett a német Tesla-gyár vezetője

Portfolio
A Tesla növeli a termelést németországi gyárában az erős értékesítési adatok miatt, annak ellenére, hogy a német piacon jelentős visszaesést tapasztaltak az eladásokban.

A Tesla amerikai elektromosautó-gyártó az év hátralévő részében növelni tervezi a termelést németországi üzemében az erős értékesítési adatoknak köszönhetően - nyilatkozta a grünheidei gyár vezetője a német DPA hírügynökségnek vasárnap.

"Jelenleg nagyon jó értékesítési számokat látunk, ezért felfelé módosítottuk termelési terveinket a harmadik és negyedik negyedévre" - mondta André Thierig, a Berlin melletti Grünheide üzem vezetője a DPA-nak a Reuters összefoglalója szerint.

Németország nehéz piac a Tesla számára, részben a kínai versenytársak erős jelenléte miatt.

Az elemzők szerint Elon Musk politikai tevékenysége is befolyásolhatta a keresletet.

Kapcsolódó cikkünk

Beindult a kínai offenzíva Európában: az elmúlt évek legnagyobb változása játszódik le a szemünk előtt

Durva zuhanás a Tesla eladásaiban, de van egy ország, ahol tarol

"Téveszmére utal", hogy nincs probléma a Tesla eladásaival

Elindult a BYD európai offenzívája, már több neves márkát is lenyomtak

Júliusban a Tesla eladásai több mint felére csökkentek az előző év azonos időszakához képest, mindössze 1110 autóra, míg a január-júliusi időszakban 57,8%-os visszaesést regisztráltak a KBA közúti közlekedési ügynökség adatai szerint.

Thierig elmondta, hogy a vállalat pozitív jeleket lát minden piacon, amelyet a gyár kiszolgál, hozzátéve, hogy ez túlmutat Németországon. "Több mint 30 piacot látunk el, és határozottan pozitív trendet tapasztalunk ezeken a területeken" - nyilatkozta a DPA-nak.

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bull bear medve bika tőzsde
Üzlet
Amerika is bezárt: mindenki a jövő heti FED döntésre készül
Pénzcentrum
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility