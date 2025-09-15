Csökkenő árbevétel mellett is jelentős profitra tett szert az MVM

Az MVM Csoport a mai napon közzétette a 2025 első félévi konszolidált pénzügyi beszámolóját: bár a vállalat árbevétele éves összevetésben 7%-kal csökkent, a cég adózott eredménye gyakorlatilag változatlan maradt az előző év azonos időszakához viszonyítva - mutatjuk a részleteket.

Mérséklődő árbevétel

A nettó értékesítés visszaesése elsősorban

az áram- és gázpiaci nagykereskedelmi árak csökkenését tükrözte

- derül ki a jelentésből.

A villamosenergia-szegmensben az árbevétel 14%-kal maradt el az előző évitől, miután 2025 első félévében alacsonyabb nagy- és kiskereskedelmi áramárak voltak jellemzőek. Bár az értékesített áram mennyisége 4%-kal növekedett, ez nem tudta teljesen ellensúlyozni az árak esését.

az árbevétel 14%-kal maradt el az előző évitől, miután 2025 első félévében alacsonyabb nagy- és kiskereskedelmi áramárak voltak jellemzőek. Bár az értékesített áram mennyisége 4%-kal növekedett, ez nem tudta teljesen ellensúlyozni az árak esését. A földgáz-kereskedelemben az árbevétel 4%-kal csökkent éves alapon. Itt a visszaeső kereslet miatt kevesebb földgázt értékesített a cég, ami ellensúlyozta azt a hatást, hogy időközben a nemzetközi gázárak némileg magasabb szinten stabilizálódtak az előző év elejéhez képest.

Összességében a csoport konszolidált árbevétele 7%-kal csökkent, így

2014,8 milliárd forint lett 2025 első félévében,



szemben az előző év első félévi 2156,2 milliárddal.

Emelkedő EBITDA és stabil profitmarzs

Az árbevétel visszaesése ellenére az üzemi eredményesség javult. Az MVM Csoport EBITDA-ja 6%-kal, 478,1 milliárd forintra emelkedett 2025 első hat hónapjában. Ezzel az EBITDA-marzs megközelítette a 19%-ot, szemben az egy évvel korábbi 17-18%-kal, ami azt mutatja, hogy

a vállalat költséghatékonysága és árrései növekedtek.

Fontos tényező, hogy a szegmensek vegyes teljesítménye mellett új bevételi források is hozzájárultak az eredményhez. Külön kiemelendő az azerbajdzsáni Shah Deniz földgázmezőben szerzett 5%-os részesedés, amelyet az MVM még 2024-ben vásárolt meg. Ez a világviszonylatban is jelentős földgázmező éves szinten 29 milliárd köbméter gázt kitermelésére lesz alkalmas, amelyből az MVM részesedése hozzávetőleg 1,5 milliárd.

Mindent számításba véve

az adózott eredmény 221,9 milliárd forint lett,

ami szinte hajszálra megegyezik az egy évvel korábbi 222,0 milliárd forinttal. Vagyis az MVM gyakorlatilag megőrizte rekordközeli nyereségét, amit tavaly, a kiugróan magas energiaárak mellett ért el. A nettó profitmarzs ezzel 11% körül alakult, ami kis javulás a bevételcsökkenés ellenére.

Megugró beruházások és csökkenő cash-flow

Az MVM 2025 első felében jelentősen felpörgette beruházásait: a csoport működési cash-flowja mindössze 204 milliárd forint volt, szemben a 2024 első félévében felhalmozott rendkívüli 777,7 milliárd forinttal. Ez 74%-os visszaesést jelent, ami részben technikai hatásoknak tudható be: a tavalyi év elején az energiaválság lecsengése nyomán egyszeri tételek (például a korábban felhalmozott magas készletek értékesítése, állami kompenzációk beérkezése) rendkívül magas működési cash-flowt eredményeztek.

Az MVM csoport 186,5 milliárd forintot fordított tárgyi eszközökre és egyéb immateriális javakra 2025 első félévében, míg egy évvel korábban 119,6 milliárd forintot.

Vagyis a cég 56%-kal többet költött beruházásokra idén.

Ennek megfelelően a befektetési tevékenység cash-flowja is megugrott: a beruházások nettó pénzigénye 71%-kal volt magasabb, 152 milliárd forint kiáramlást jelentett az időszakban. A fenti hatások eredményeként az MVM pénzeszközállománya 152,7 milliárd forintra csökkent. Összehasonlításképpen: egy évvel korábban még közel 281 milliárd forint készpénzzel rendelkezett a cég, sőt 2022 végén az energiaválság kezelésére kapott források miatt rekord magas likviditási pufferrel bírt.

Fontos megjegyezni, hogy az MVM 2025 tavaszán jelentős osztalékfizetést is teljesített tulajdonosa felé: a 2024. évi nyereség után összesen 339,5 milliárd forint kifizetéséről döntöttek, amelynek nagy része az első félévben elhagyta a vállalatot. Ez a tulajdonosi kifizetés szintén hozzájárult ahhoz, hogy a pénzállomány apadjon.

Stratégiai kitekintés: megújulók és diverzifikáció

A 2025-ös első féléves eredmények nemcsak a rövid távú pénzügyi trendekről árulkodnak, hanem rávilágítanak az MVM hosszú távú stratégiájára is. A vállalat tovább halad a 2035-ig szóló növekedési és zöldátállási stratégiájának megvalósításával. Ennek egyik látványos eredménye, hogy a jelentés szerint

az MVM által termelt villamos energia 92%-a tiszta, karbonsemleges forrásból származott az év első hat hónapjában.

Ez főként a paksi atomerőmű folyamatos termelésének és a megújuló energiaforrások bővülésének köszönhető. Utóbbi terén fél év alatt +249 MW-al bővült a portfólió, így már összesen 880 MW összkapacitású megújulóenergia-termelője van a vállalatcsoportnak. A jelentés azt is kiemelte, hogy az MVM jelentősen fokozta a megújuló kapacitások kiépítésének integrációját szolgáló hálózatfejlesztéseket – a beruházások 40%-os növekedése is ezekre a területekre fókuszált. Összegezve folytatódtak a hálózatbővítések, digitalizációs fejlesztések, és több projekt indult a megtermelt zöld energia tárolására is - így összesen már 26 MW-nyi tárolókapacitásuk van.

A zöldülési stratégia mellett azonban szerepet kapnak még a fosszilisek is: megkezdődött egy új, korszerű kombinált ciklusú gázturbinás erőmű (CCGT) építése Visontán, a Mátrai Erőmű telephelyén. Az új erőmű fő küldetése kettős:

Egyrészt kiváltani a korábbi szénalapú villamosenergia-termelést (bezárva a lignitblokkokat), ezzel tovább csökkentve az ország szén-dioxid-kibocsátását.

Másrészt rugalmas termelési kapacitást biztosít a rendszernek a megújulók ingadozó termelésének kiegyensúlyozására.

Emellett a jelentésből az is kitűnik, hogy az MVM továbbra is számol a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításával, hiszen a beruházásoknál feltüntetésre került ez a tétel is - annak érdekében, hogy a 2030-as évektől is rendelkezésre álljon az ott megtermelt karbonmentes áram.

A jelentés kiemeli, hogy a földgázimport forrásdiverzifikációjának jegyében az MVM hosszú távú LNG- és földgázbeszerzési megállapodásokat is kötött nyugati partnerekkel. A vállalat minap írt alá egy új, 10 évre szóló LNG-vásárlási szerződést a Shell Energyvel, ami azt jelenti, hogy a jövőben cseppfolyósított földgáz (LNG) is nagyobb arányban kerülhet a hazai ellátásba.

Befektetésre ajánlott

A vállalatcsoport pénzügyi gazdálkodás hozzájárult ahhoz, hogy az MVM a kötvénypiacon kedvező megítélést élvezzen. 2025 elején a Moody’s befektetői kategóriába sorolta az MVM-et, majd júniusban az S&P Global Ratings is megerősítette a cég hosszú távú besorolását BBB- szinten (befektetésre ajánlott).

Idén tavasszal a csoport 100 milliárd forintos kötvényprogramot indított finanszírozási célból, melynek mindkét eddigi kibocsátását többszörös túljegyzés kísérte a hazai intézményi befektetők részéről. Kiemelik, hogy az MVM jelenlegi nettó adósság/EBITDA mutatója továbbra is kényelmes sávban van (bőven a banki és kötvényfeltételekben előírt 4,5-szörös alatt), így a cég finanszírozási mozgástere megvan a további fejlesztésekhez.

A befektetői megfontolások szempontjából nézve az MVM helyzete vegyes képet mutat, de alapvetően pozitív:

Egyrészt a jelentős beruházási igények miatt a menedzsment várhatóan a következő években is nagy összegeket fordít majd fejlesztésekre (új erőművek, hálózat, zöld projektek), ami mérsékelheti a szabad cash-flow-t és ezáltal korlátozhatja az osztalékfizetési lehetőségeket.

miatt a menedzsment várhatóan a következő években is nagy összegeket fordít majd fejlesztésekre (új erőművek, hálózat, zöld projektek), ami mérsékelheti a szabad cash-flow-t és ezáltal korlátozhatja az osztalékfizetési lehetőségeket. Másrészt viszont a vállalat eredményessége és tőkehelyzete lehetővé tette, hogy 2023 után ismét számottevő nyereséget juttasson tulajdonosának. A 2024-es év után – mint említettük – 339,5 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntöttek, ami azt mutatja, hogy a magyar állam, mint egyedüli részvényes a rezsivédelmi időszak rendkívüli támogatásai után most profitál is a vállalat stabilizálódásából.

Végezetül kiemelték, hogy a nemzetközi gyakorlatban egy állami közműcégnél megszokott a mérsékelt kifizetési ráta, ha stratégiai fejlesztések zajlanak – az MVM vezetése is utalt rá, hogy a pénzügyi stabilitás megőrzése elsődleges szempont.

