Durva fordulat a magyar tőzsdén
Durva fordulat a magyar tőzsdén

Portfolio
Felemás, többnyire pozitív hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában pedig szintén az emelkedésé a főszerep a hét első napján. Idehaza is jól indult a nap, a magyar részvények azonban gyorsan esni kezdtek. Eközben a vezető börzék közül a francia tőzsde teljesít a legjobban hétfőn, noha az országot pénteken a Fitch leminősítette. 

Gazdasági események szempontjából a délutáni amerikai bmi-adatra ajánlott figyelni, a hét fő eseménye azonban a Federal Reserve szerda esti kamatdöntése lesz, ahol elkezdődik a várt kamatcsökkentési ciklus. A 25 bázispontos vágás ténye már eldöntött, Jerome Powell iránymutatásai azonban kulcsfontosságúak lesznek egy olyan időszakban, amikor történelmi csúcson vannak a tőzsdék.
Lefordult a BUX

Nem tartott sokáig az emelkedés a magyar tőzsdén. A BUX index már 1,1 százalékos esésben van,

és benézett 100 000 pont alá is a hazai benchmark, július közepe óta először.

A blue chipek közül az OTP 1,5, a Mol 0,9, a Mol 0,7, a Richter pedig 0,3 százalékos mínuszban van.

A nyitást követően tovább emelkedő 4iG is gyorsan mínuszba fordult, jelenleg már mintegy 4,6 százalékos az esés mértéke. Az elmúlt napokban szintén remeklő Rába állja a sarat, 6,5 százalékos pluszban van az árfolyam.

Az eséshez nem köthető hír, inkább az mondható el, hogy profitrealizálás kezdődött a magyar tőzsdén. Érdekesség, hogy eközben a forint remekel, már a 390-es szint alatt is volt ma az EUR/HUF jegyzése.

Szárnyal a francia tőzsde

A leminősítés ellenére felülteljesítő a francia tőzsde. A CAC 40 index már 1 százalékos pluszban van 12 órához közeledve.

A kínai hatóságok megállapították, hogy az Nvidia megsértette a monopóliumellenes törvényeket egy előzetes vizsgálat eredményeként, ami fokozza a feszültséget Washington és Peking között a kereskedelmi tárgyalások időszakában - írta a Bloomberg.

Kibővítette együttműködését a 4iG Csoport és az Elisa Polystar - derül ki a vállalat közleményéből.

Emelkedik Európa

A vezető indexek közül a francia CAC 0,5 százalékos pluszban van, míg a német DAX 0,4, az angol FTSE pedig 0,1 százalékkal került feljebb a nyitást követően.

Ha már francia tőzsde, érdemes megemlíteni, hogy pénteken a Fitch hitelminősítő intézet leminősítette Franciaország államadósságát, ami történelmi mélypontot jelent az euróövezet második legnagyobb gazdasága számára. Az AA- besorolás A+ szintre csökkent, miközben az ország politikai válsággal és növekvő államadóssággal küzd.

Tovább száguldanak a magyar tőzsde sztárjai

Kisebb emelkedéssel kezdi a hetet a magyar tőzsde, a 4iG és a Rába részvényei azonban ma reggel is nagy forgalom mellett emelkednek. A két cég részvényei múlt héten kezdtek ralizni, azt követően, hogy kiderült, a 4iG többségi részesedést szerez a Rábában.

Jövő héten szerdán hosszabb várakozás és bizonytalanság után végre megkezdődhet a várva várt kamatcsökkentés az Egyesült Államokban. A Federal Reserve döntése izgalmas lehetőségeket, fordulatokat hozhat a tőzsdéken, és több olyan részvény is van, amely nagyot profitálhat a kamatcsökkentésekből.

Az UniCredit fontolóra veheti a német Commerzbankban lévő részesedésének eladását egy Európai Unión kívüli banknak, ha annyira jó ajánlatot kap, amilyet a részvényesek szeretnének - írja a Reuters egy német lapnak adott nyilatkozatra hivatkozva.

Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) új elnöke enyhítene a hatóság eddigi agresszív fellépésén a vállalkozásokkal szemben.

A dubaji központú ALEC Holdings mérnöki és építőipari vállalat tőzsdére készül: részvényeinek 20 százalékát, vagyis egymilliárd darabot dob piacra, ami akár 400 millió dollár friss tőkét is hozhat a cégnek

A hazánkban is aktív BYD bejelentette, hogy támogatja a Kínai Autógyártók Szövetségének kezdeményezését a beszállítók időben történő kifizetésére vonatkozóan.

AUTO: Piaci összefoglaló percről-percre

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,82 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,38 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,08 százalékkal került feljebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,72 százalékot emelkedhet, a CAC 0,07 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,62 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,05 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,06 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,07 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel fél 9-kor az MNB teszi közzé a júliusi havi fizetési mérleget, valamint a második negyedéves pénzforgalmi adatokat. Nemzetközi fronton hajnalban, magyar idő szerint 4 órakor Kínából érkezik az augusztusi ipari termelési és lakossági fogyasztási statisztika lehet piacmozgató, mivel az egyre lassuló kínai gazdaság állapotáról adnak képet. Délután fél 3-kor az Egyesült Államokban jelenik meg a szeptemberi New York-i feldolgozóipari bmi.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 6,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,1 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 38,8 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok
Árfolyam1 nap1 hét1 hónapIdén1 év5 év
Amerikai részvényindexek
Dow Jones 45 834,22-0,6%1,0%3,1%7,7%11,5%65,7%
S&P 500 6 584,290,0%1,6%2,1%11,9%17,7%97,1%
Nasdaq 24 092,190,4%1,9%1,1%14,7%24,0%117,3%
Ázsiai részvényindexek
Nikkei 44 768,120,9%4,1%4,8%12,2%21,5%91,3%
Hang Seng 26 388,161,2%3,8%5,7%31,5%53,1%7,7%
CSI 300 4 522-0,6%1,4%9,1%14,9%42,5%-2,3%
Európai részvényindexek
DAX 23 698,150,0%0,4%-1,4%19,0%28,0%79,5%
CAC 7 825,240,0%2,0%0,9%6,0%5,2%55,4%
FTSE 9 283,29-0,2%0,8%1,5%13,6%12,6%53,9%
FTSE MIB 42 566,410,3%2,3%1,5%24,5%27,2%114,8%
IBEX 15 308,2-0,1%3,1%3,0%32,0%34,3%120,5%
Régiós részvényindexek
BUX 101 199,8-1,1%-1,9%-2,7%27,6%39,9%190,5%
ATX 4 647,990,1%1,1%-1,5%26,9%29,7%108,2%
PX 2 292,820,0%0,4%-0,1%30,3%45,3%155,4%
Magyar blue chipek
OTP 29 200-1,4%-3,0%-3,0%34,6%57,8%175,0%
Mol 2 850-2,0%-1,7%-4,9%4,4%10,0%70,8%
Richter 10 1800,2%-0,9%-2,6%-2,1%-4,5%49,2%
Magyar Telekom 1 8680,0%-1,6%-0,3%46,6%83,1%407,6%
Nyersanyagok
WTI 63,020,5%1,3%-1,9%-13,0%-9,8%68,8%
Brent 670,9%2,2%1,3%-10,4%-8,0%68,0%
Arany 3 644,310,4%1,7%9,0%38,8%42,9%87,1%
Devizák
EURHUF 390,8750-0,3%-0,5%-1,1%-5,0%-1,1%9,3%
USDHUF 333,3120-0,2%-0,4%-1,7%-16,1%-6,9%10,3%
GBPHUF 451,5901-0,3%-0,3%-1,2%-9,2%-3,6%17,0%
EURUSD 1,17270,0%-0,1%0,6%13,2%6,2%-0,9%
USDJPY 147,19000,0%0,1%-0,7%-6,4%3,3%38,6%
GBPUSD 1,35590,0%0,3%0,5%8,3%3,7%6,1%
Kriptovaluták
Bitcoin 116 1080,5%4,9%-3,3%23,0%99,7%1 017,2%
Állampapírok
10 éves amerikai állampapírhozam 4,041,1%-0,7%-5,4%-11,6%10,0%506,1%
10 éves német állampapírhozam 2,672,3%2,1%-1,2%13,0%27,8%-655,5%
10 éves magyar állampapírhozam 7,1-0,6%-1,4%1,0%7,3%13,2%182,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: Fajrul Islam

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

