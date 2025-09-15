Durva fordulat a magyar tőzsdén

Nem tartott sokáig az emelkedés a magyar tőzsdén. A BUX index már 1,1 százalékos esésben van,

és benézett 100 000 pont alá is a hazai benchmark, július közepe óta először.

A blue chipek közül az OTP 1,5, a Mol 0,9, a Mol 0,7, a Richter pedig 0,3 százalékos mínuszban van.

A nyitást követően tovább emelkedő 4iG is gyorsan mínuszba fordult, jelenleg már mintegy 4,6 százalékos az esés mértéke. Az elmúlt napokban szintén remeklő Rába állja a sarat, 6,5 százalékos pluszban van az árfolyam.

Az eséshez nem köthető hír, inkább az mondható el, hogy profitrealizálás kezdődött a magyar tőzsdén. Érdekesség, hogy eközben a forint remekel, már a 390-es szint alatt is volt ma az EUR/HUF jegyzése.