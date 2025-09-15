  • Megjelenítés
Elromlott a hangulat a magyar tőzsdén
Elromlott a hangulat a magyar tőzsdén

Elromlott a hangulat a magyar tőzsdén, a BUX eséssel zárt, miközben az európai tőzsdék többsége emelkedik hétfőn.
Ma a BUX-index 0,6 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esett, kivétel a Magyar Telekom, amelynek árfolyama 1,5 százalékos pluszban zárt. A Richter árfolyama 0,4 százalékkal került lejjebb, az OTP árfolyama 0,7 százalékot esett, míg a Mol árfolyama 1,3 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az Appeninn árfolyama 3,8 százalékot esett, a 4iG árfolyama pedig 1,7 százalékkal esett. A legjobban ma az Opus részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 2,8 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 13,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a 4iG, a Richter és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

